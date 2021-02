L’OMS accorde une liste d’utilisation d’urgence du vaccin Oxford / Astrazeneca

L’Organisation mondiale de la santé a accordé au vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca une liste d’utilisation d’urgence, ouvrant la voie à son déploiement mondial plus généralisé, a annoncé lundi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La liste de l’OMS s’appliquera à la part du vaccin qui sera distribuée principalement aux pays à revenu faible et intermédiaire. Les producteurs seront le Serum Institute of India et AstraZeneca-SKBio de Corée.

Ce n’est que la deuxième fois que l’OMS accorde une liste d’utilisation d’urgence, la première étant pour la photo BioNTech / Pfizer du 31 décembre.

La liste signifie que les pays recevant le vaccin via COVAX – le mécanisme mondial d’approvisionnement en vaccins contre les coronavirus – pourront utiliser la recommandation de l’OMS pour leur propre processus d’approbation national et commencer à recevoir des doses. Plus généralement, la liste des utilisations d’urgence de l’OMS est utile pour les pays qui décident d’approuver ou non un vaccin. Les premiers vaccins COVAX devraient être distribués plus tard ce mois-ci.

«Les pays n’ayant pas accès aux vaccins à ce jour pourront enfin commencer à vacciner leurs agents de santé et les populations à risque, contribuant ainsi à l’objectif du Centre COVAX de distribution équitable des vaccins», a déclaré Mariângela Simão, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments et produits de santé, lors d’une conférence de presse.

Il n’est pas nécessaire que les pays se précipitent pour conclure des accords bilatéraux, car ces accords augmenteraient la concurrence pour un produit rare et feraient grimper les prix, a-t-elle ajouté.

Cette annonce fait suite à la recommandation du groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination de l’OMS le 10 février concernant le vaccin Oxford / Astrazeneca pour tous les adultes, quel que soit leur âge. SAGE a également soutenu le vaccin dans les endroits où des variants de coronavirus circulent.

L’OMS a appelé à plusieurs reprises les fabricants de médicaments à soumettre des données plus rapidement afin de pouvoir accélérer les listes d’utilisation d’urgence.