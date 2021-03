Des cousins ​​emprisonnés pour le détournement d’un minibus à l’extérieur de l’aéroport de Dublin

Deux cousins ​​ont été emprisonnés pour leur rôle dans le détournement d’un minibus de courtoisie d’hôtel à l’aéroport de Dublin l’année dernière.

Cavan Circuit Court a appris que le vol avait provoqué une poursuite à grande vitesse dans cinq comtés au cours de laquelle deux véhicules Garda et une voiture PSNI avaient été percutés.

Stephen McDonagh (26) et John McDonagh (27), tous deux de The Steeples, Navan, Co Meath, ont comparu vendredi devant le juge John Aylmer par liaison vidéo sur la prise du minibus de l’hôtel Carlton depuis le terminal 2 de l’aéroport de Dublin en janvier. 8, 2020.

Trois touristes – un ressortissant colombien vivant en Allemagne et deux adolescents anglais revenant d’un voyage scout en Amérique – étaient dans le bus lorsque les accusés ont trouvé les clés dans le contact et ont pris la M1 en direction de Belfast.

Stephen McDonagh a précédemment plaidé coupable à six chefs d’accusation – l’un de prise illégale du minibus, trois de faux emprisonnement, un de mise en danger imprudente de gardaí et un de prise d’un autre véhicule à une adresse à Broomfield.

John McDonagh a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation – trois de faux emprisonnement et deux d’être sciemment passager d’un véhicule volé.

Lâcher

Les passagers ont été déposés près de l’hôtel CityNorth et du centre de conférence de Julianstown, à environ 30 minutes de l’aéroport de Dublin, et le minibus a continué le long de la M1. Le couple a rencontré des patrouilles de garda à Balbriggan, qui ont suivi les mouvements du véhicule avec l’aide de l’unité de soutien aérien.

Le tribunal a entendu que les accusés avaient conduit le bus à grande vitesse sur des véhicules de patrouille de la Garda pour tenter de les arrêter avant de quitter l’autoroute près de Dundalk.

Le minibus est entré en collision avec un SUV Garda sur la N2 près de Dundalk et, après avoir traversé la frontière à Cullaville, il a heurté une voiture PSNI.

Les cousins ​​ont abandonné le véhicule après avoir heurté un fossé à Broomfield, puis ont volé une Seat Ibiza à l’extérieur d’une maison. Cette voiture a été utilisée pour percuter un véhicule de poursuite de la Garda, auquel cas la poursuite a pris fin et les deux hommes ont été arrêtés.

‘Bandits’

Les trois passagers du bus ont dit à gardaí par la suite que se trouver dans le bus volé était comme faire partie d’un drame télévisé de poursuite policière. Ils ont décrit les accusés comme ayant agi comme des «bandits» et ont déclaré que l’épreuve avait eu un impact durable sur leur bien-être.

L’avocat des McDonagh a déclaré que la prise du minibus était de nature «opportuniste» et qu’il n’y avait aucune suggestion de violence ou de menaces envers les passagers.

Le juge a condamné John McDonagh à quatre ans pour chacune des trois fausses accusations d’emprisonnement, quatre ans pour être sciemment passager d’un bus volé et deux ans et demi pour avoir été transporté dans la voiture volée.

Il a condamné Stephen McDonagh à quatre ans pour avoir illégalement pris le minibus, quatre ans pour faux emprisonnement, cinq ans pour mise en danger imprudente et 2 ans et demi pour avoir pris illégalement une voiture.

Tous les mandats doivent être purgés simultanément et les hommes ont reçu un crédit pour le temps déjà purgé.