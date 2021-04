Holohan revient à une image beaucoup plus lumineuse, bien que les nuages ​​restent

La caractéristique la plus frappante du retour du Dr Tony Holohan au travail cette semaine a été la mesure dans laquelle le paysage de Covid-19 a changé en quelques mois.

Comme l’a lui-même signalé le médecin-chef, les principaux changements sont la montée en puissance de la variante B117 et une forte augmentation du nombre de personnes vaccinées depuis qu’il a pris congé suite au décès de sa femme en février.

Mais une autre différence notable a été le ton optimiste que lui et d’autres responsables de l’équipe nationale d’urgence de santé publique ont pris lors du briefing régulier de jeudi.

La dernière fois que le Dr Holohan est revenu après une période de congé, à l’automne 2020, c’était dans une atmosphère de morosité croissante comme preuve d’une deuxième vague de cas accumulés. Il était difficile d’échapper à l’image du Lone Ranger chevauchant pour sauver la situation.

Cette semaine, malgré une nouvelle augmentation du nombre de cas, Holohan et d’autres responsables sont restés imperturbables. Malgré les mises en garde habituelles, ils ont brossé un tableau d’une large amélioration, avec de nouveaux progrès probablement dus à la vaccination.

Cela est en partie dû au fait que la capacité du système à suivre ce qui arrive au virus et à réagir efficacement a également changé au cours des derniers mois.

Comme l’a souligné le professeur Philip Nolan, les fonctionnaires ont analysé les chiffres et suivi les tendances pendant plus d’un an. Ils connaissent leur adversaire et savent comment le public réagit aux changements des taux d’infection. Ils croient pouvoir distinguer une véritable tendance, et les raisons de celle-ci, d’un échec transitoire.

Cela explique leur relative insouciance face à la hausse des cas vers la fin de cette semaine. Tout en reconnaissant que l’augmentation pourrait durer plusieurs semaines, ils estiment qu’elle est motivée par des facteurs eux-mêmes transitoires, comme une vigilance accrue dans l’éducation après le retour des dernières classes au début du mois.

L’une des raisons pour lesquelles nous constatons actuellement davantage d’infections signalées est que davantage de personnes sont testées. À court terme, cela fait augmenter les cas. Espérons cependant que cela empêchera une nouvelle transmission de l’infection au fil du temps, de sorte que finalement le graphique tendra à nouveau à la baisse.

Succès sans rendez-vous

L’initiative du HSE d’ouvrir des centres de test sans rendez-vous a été un succès. En localisant les services à proximité des endroits où les gens en ont besoin, ils ont aidé à s’attaquer au problème de l’infection dans les points chauds qui sont à l’origine de la pandémie. Il y a aussi un plus grand sentiment que les équipes de santé publique et de recherche des contacts sont à la hauteur du défi qu’auparavant.

Le nombre de cas de variantes à risque continue de grimper, c’est vrai, mais à ce jour, il n’y a aucun sens qu’ils remplaceront B117. Plus le temps passe, plus cette menace recule car de plus en plus de personnes sont vaccinées.

Dans la République et dans une grande partie de l’Europe, un consensus émergent sur la lutte contre la pandémie. Premièrement – ce qui est évident – les vaccins fonctionnent et ils doivent être administrés le plus rapidement possible.

Deuxièmement, les vaccins à ARNm sont le meilleur choix en termes d’approvisionnement, d’efficacité et d’effets secondaires, et le programme de vaccination devrait donc s’orienter vers eux. Ceci est facilité par une plus grande disponibilité du jab Pfizer / BioNTech via le service d’achat de la Commission européenne.

Tous les vaccins autorisés offrent une forte protection contre les maladies graves, ils ont donc une place dans le déploiement global. Une nouvelle étude britannique, par exemple, montre une réduction de 65 à 70% de toutes les infections, une réduction de 90% des infections symptomatiques et une réduction de la transmission, sans différence entre les vaccins AstraZeneca et Pfizer / BioNTech.

Cependant, les multiples problèmes liés au vaccin AstraZeneca ont épuisé la patience des responsables et nui à la réputation de tous les vaccins.

Le Danemark a déjà coupé AstraZeneca à la dérive et d’autres pays, dont l’Irlande, ont limité son utilisation à certains groupes d’âge. Le cirage de son utilisation ici pour les 60-70 ans ne s’est pas bien passé avec ce groupe d’âge.

Système opt-in

La meilleure option dans la poursuite de notre programme de vaccination peut être de donner AstraZeneca à ceux qui le souhaitent, quel que soit leur âge ou leur statut de priorité. L’Allemagne semble adopter cette approche pour épuiser les fournitures achetées, tout en s’appuyant davantage sur les vaccins à ARNm comme bêtes de somme de leur déploiement.

L’Irlande a légèrement reculé derrière la moyenne de l’UE pour le déploiement des vaccins, en grande partie en raison de problèmes liés aux vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. Nous avons environ trois semaines de retard par rapport à ce que nous aurions pu être, et il y a peu de chances d’atteindre les divers objectifs fixés pour les mois à venir.

Cependant, l’Europe dans son ensemble commence à rattraper le Royaume-Uni et les États-Unis, et pourrait encore réduire l’écart grâce à l’utilisation généralisée du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

Il y a eu beaucoup de grognements au sein du gouvernement au sujet du temps que prend le Comité consultatif national de l’immunisation pour prendre une décision concernant le vaccin.

L’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France ont tous commencé à utiliser ce vaccin ou sont sur le point de le faire, mais l’Irlande sera en mesure de rattraper rapidement le retard si le feu vert attendu arrive au début de la semaine prochaine.