Joshua Allen détenu en possession de 280 € de cocaïne

Un juge a demandé un rapport de probation sur un jeune homme qui a été reconnu en possession de 280 € de cocaïne à Co Cork l’année dernière.

Joshua Allen (21 ans), de Ballinamona, Shanagarry, a plaidé non coupable à une accusation de possession de la drogue au Pontoon, Midleton le 10 juillet, contrairement à la loi sur l’usage abusif de drogues. Il est le fils aîné de la célèbre chef Rachel Allen.

Le détective Garda Kieran Crowley a déclaré au tribunal de district de Midleton qu’une plainte contre le bruit avait été reçue vers 23 h 25 dans la nuit et que lui et d’autres gardes étaient allés enquêter.

Il a trouvé une quarantaine de jeunes rassemblés au Pontoon, dont un jeune homme qui se tenait à côté de deux femmes. Il a dit qu’en approchant, l’homme s’est éloigné et a jeté un objet en plastique dans les hautes herbes.

Le détective Garda Crowley a reconnu que la zone était mal éclairée, mais il avait une torche et a pu identifier M. Allen. Il a dit que les trois étaient les seules personnes dans la zone particulière où l’objet avait été jeté.

Il a fouillé les hautes herbes et a récupéré un sac, que le laboratoire de médecine légale a déterminé plus tard contenait de la cocaïne d’une valeur marchande de 280 €.

Det Garda Crowley a déclaré que M. Allen était « très agréable » la nuit et a coopéré avec Gardaí.

Nuit noire

Don Ryan, avocat de M. Allen, a déclaré que l’infraction présumée s’était produite une nuit sombre et que son client avait été identifié à tort comme détenant de la drogue en sa possession en raison d’un mauvais éclairage.

Il s’est dit préoccupé par le fait qu’une vérification des empreintes digitales n’avait pas été effectuée sur le colis et a déclaré que des jeunes s’étaient enfuis quand les gardes sont arrivés, «n’importe qui» aurait pu être responsable.

M. Allen a pris la parole et a nié posséder de la cocaïne. Il a déclaré que le détective Garda Crowley avait commis une «grosse erreur» et qu’il n’avait rien laissé tomber. Il a dit que si c’était quelqu’un qui essayait de se débarrasser de la drogue, il l’aurait baissé dans son pantalon.

Le juge Gabbett a déclaré que le détective Garda Crowley était «très expérimenté» et «avait vu ce qu’il avait vu». Il a dit qu’il n’avait jamais entendu parler d’une vérification des empreintes digitales dans une affaire de possession relevant de la section 3. Il a dit qu’il avait trouvé les faits de l’affaire prouvés.

Condamnation pour le cannabis

M. Allen a déjà été condamné à six reprises pour des infractions liées aux drogues résultant d’un seul incident il y a deux ans, a déclaré le tribunal. Il a été condamné à une peine privative de liberté l’année dernière pour possession d’environ 22 000 € de cannabis destiné à la vente et à la fourniture et a purgé sept mois de prison.

M. Allen a été condamné à une peine de 30 mois avec sursis de 15 mois et l’inspecteur Tony O’Sullivan a indiqué que cette affaire était un délit déclencheur. M. Allen devrait retourner devant la Circuit Court pour une éventuelle réactivation d’une partie avec sursis de la peine qu’il avait reçue.

Le juge a ordonné un rapport de probation et a déclaré qu’il se réservait d’imposer une condamnation dans l’affaire jusqu’à la prochaine audience du tribunal.

L’affaire a été ajournée jusqu’au 8 juillet.