Fake News James Webb : Le canular d’Etienne Klein avec une rondelle de chorizo

La canular vient d’Etienne Klein, un chercheur au CEA. Sur le réseau social Twitter, le scientifique a posté une image en indiquer qu’il s’agissait d’une photo prise par le télescope spatial James Webb. En réalité, il s’agissait d’une simple rondelle de chorizo.

Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n’avait rien d’original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes.

La blague d'un scientifique https://t.co/wHiJWxscxq #Astronomie via @LePoint — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) August 3, 2022

James Webb permet d’observer des objets lointains dans l’univers

Le télescope James Webb, ou JWST, est un télescope spatial qui sera utilisé pour observer des objets lointains dans l’univers. Il porte le nom de James E. Webb, deuxième administrateur de la NASA. Le lancement du télescope est prévu en 2021 sur une fusée Ariane 5 depuis Kourou, en Guyane française.

Le télescope sera doté d’un miroir primaire de 6,5 mètres (21 pieds) de diamètre et d’un miroir secondaire de 1,3 mètres (4,3 pieds) de diamètre. Le télescope sera capable de collecter plus de lumière que tout autre télescope existant actuellement, ce qui le rendra idéal pour l’observation d’objets lointains tels que les galaxies et les étoiles.

Le télescope James Webb est un projet conjoint de la NASA, de l’Agence spatiale européenne et de l’Agence spatiale européenne . Il est géré par le Goddard Space Flight Center à Greenbelt, Maryland.

Le lancement du télescope est lancé en 2021 sur une fusée Ariane 5 depuis Kourou, en Guyane française.

Le télescope James Webb permettra aux scientifiques d’étudier l’univers d’une manière totalement nouvelle. Il nous aidera à comprendre la formation et l’évolution des galaxies, ainsi que les origines de la vie elle-même.

Le télescope porte le nom de James E. Webb, deuxième administrateur de la NASA.

Webb est né à Tally Ho, en Caroline du Nord, le 26 octobre 1906. Il a obtenu un baccalauréat en physique de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill en 1928. Il a ensuite obtenu une maîtrise en astronomie de l’Université Johns Hopkins en 1930.

Après avoir obtenu son diplôme, M. Webb a commencé sa carrière comme astronome chercheur à l’Observatoire du Mont Wilson en Californie. Il a ensuite occupé le poste de directeur de la division des sciences spatiales de l’Office of Space Flight Programs de la NASA. En 1961, il a été nommé deuxième administrateur de la NASA par le président John F. Kennedy.

Webb a occupé le poste d’administrateur de la NASA pendant six ans, supervisant l’agence pendant certaines des périodes les plus difficiles de son histoire . On lui attribue un rôle clé dans le développement du programme Apollo, qui a conduit au premier alunissage habité en 1969.

Webb a continué à servir de consultant pour la NASA après avoir quitté l’agence en 1968. Il est décédé le 27 mars 1992, à l’âge de 85 ans.

Le lancement en 2021 du télescope James Webb permet d’étudier les objets lointains de l’univers, tels que les galaxies et les étoiles. Le télescope porte le nom de James E. Webb, deuxième administrateur de la NASA.

Fake news : Qu’est ce que c’est ?

Avec l’essor des médias sociaux, les “fake news” sont devenues un sujet brûlant. Mais qu’est-ce qu’une “fake news” exactement ? Les fake news sont tout simplement de fausses informations ou de la propagande qui sont diffusées par les médias sociaux et d’autres canaux. Elles peuvent être utilisées pour induire les gens en erreur ou manipuler l’opinion publique.

Les fausses nouvelles deviennent souvent virales car elles sont facilement partagées et crues. Cela peut être extrêmement préjudiciable, car elles peuvent entraîner une panique générale, voire la violence. Il est important d’être capable de repérer les fausses nouvelles pour ne pas en être victime.

Voici quelques conseils sur la manière d’identifier les fake news :

– Vérifiez la source : La source de l’article est-elle réputée ? Si ce n’est pas le cas, ne le croyez pas.

– Vérifiez les faits : Les faits contenus dans l’article sont-ils exacts ? Vous pouvez utiliser Google ou d’autres moteurs de recherche pour vérifier les faits.

– Considérez le ton : Le ton de l’article est-il sensationnaliste ou tendancieux ? Si c’est le cas, il s’agit probablement d’une fausse nouvelle.

– Faites un suivi : Essayez de trouver d’autres articles sur le même sujet. S’il n’y a pas d’autres sources dignes de confiance qui en parlent, il s’agit probablement d’une fausse nouvelle.

Si vous trouvez une fausse nouvelle, ne la partagez pas. Aidez à stopper la propagation des fake news en partageant cet article avec vos amis et votre famille.