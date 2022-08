Qu’est-ce que le Brand marketing et comment créer une marque solide ? Dans le terme « Brand marketing », il y a le mot « Brand » (marque en français) et le mot « marketing ». Le Brand marketing se trouve à l’intersection de ces deux concepts et fait référence à un type de stratégie marketing qui se focalise sur l’établissement d’une relation entre la marque d’une entreprise et les consommateurs.

Notez quand même que les ventes de produits et services restent le principal objectif du Brand Marketing. Seulement, avec ce dernier, à la différence des stratégies marketing classiques, la promotion passe par la mise en valeur de l’image de marque de l’entreprise à l’aide de stratégies et d’outils marketing qui lui sont propres.

Sur un marché concurrentiel, une marque ne peut pas vivre sans Brand Marketing. Il est aussi le type de marketing conseillé pour les entreprises qui souhaitent s’établir sur un marché sur la durée.

Que sont le « Brand » et le « Marketing »?

Le terme « Brand » ou marque en français peut être défini comme la perception publique d’un produit ou d’une entreprise. Cette perception s’est construite sur l’identité de l’entreprise, incluant logo, image de marque, palette de couleurs, voix de marque, personnalité ainsi que sa stratégie de communication.

Chose importante à noter, cette perception du public n’est pas immuable. En déployant des actions marketing et de communication adaptées, les entreprises peuvent la changer et ainsi améliorer leur image de marque.

Et si des actions permettent de la former ou de la renforcer, il va de soi que des incidents, erreurs et incompétences de la part des entreprises peuvent aussi contribuer à déformer cette perception.

D’après les experts en marketing, aujourd’hui une marque à succès nécessite une identité travaillée, qui s’adresse à un public spécifique et qui soit cohérente partout où la marque est présente.

Quant au marketing « classique », cœur de la performance commerciale, il fait référence à l’acte d’essayer de promouvoir un produit ou un service et utilise des outils tels que le marketing de contenu, le SEM et SEO, le PPC (paiement au clic), la publicité par e-mail, les campagnes print, la publicité radio et télé…

Enfin, sachez que de manière générale le marketing classique vise à amener les cibles à agir immédiatement, comme s’abonner ou acheter un produit/service, ce qui n’est pas du tout le cas du marketing de marque.

Le Brand Marketing, c’est quoi ?

Déjà évoqué plus haut, le Brand marketing fait référence à un type de marketing dont l’objectif est d’accroître la notoriété de la marque auprès du public, en mettant l’accent sur l’établissement de relations durables avec le public cible.

Ainsi, au lieu de s’intéresser aux différents moyens d’inciter les gens à acheter comme le fait le marketing classique, le marketing de marque va plutôt se focaliser sur les différentes façons de positionner la marque dans l’esprit des clients et prospects.

S’il est exécuté correctement, le marketing de marque ne vas donc pas augmenter les ventes de manière directe, mais contribuera cependant plus à accroître le capital de marque sur la durée.

Sachez tout de même que tout cela ne veut pas dire que le Brand marketing n’a aucune incidence sur les ventes. Au contraire, si les entreprises investissent autant d’argent sur le Brand Marketing, c’est principalement pour pouvoir vendre toujours plus et sur la durée.

Cela s’explique par le fait qu’une fois que la marque est bien positionnée dans l’esprit des consommateurs, ces derniers seront plus fidèles à la marque et plus enclins à toujours acheter les produits de celle-ci même si par exemple le prix augmente ou que de nouvelles entreprises avec des produits plus intéressants font leur apparition.

Un exemple de Brand marketing réussi est celui d’Apple. Et pour cause, cela fait maintenant des années que la marque est devenue synonyme de technologie innovante. Son fondateur, même des années après sa mort, est toujours vénéré par les fans. Quand on parle de Smartphones, il y a les i-phones, puis les autres smartphones des autres fabricants.

Pourquoi vous devez faire du Brand marketing ?

Le Brand marketing fait référence à un ensemble d’actions qui affectent à la fois l’entreprise et le consommateur.

Voici les valeurs créées par le Brand marketing pour l’entreprise :

Les investisseurs et les banques font facilement confiance aux marques connues et qui ont une bonne réputation, ce qui facilite les partenariats et l’obtention de financements.

La croissance sera toujours au rendez-vous tant que la notoriété, la reconnaissance et la confiance qu’ont les consommateurs à la marque seront préservées.

L’entreprise peut se permettre de proposer des prix élevés par rapport à la concurrence, car les consommateurs achèteront toujours du fait de leur fidélité.

Le Brand Marketing donne du poids à l’entreprise lors des négociations avec les distributeurs et autres partenaires.

Voici les valeurs créées par le Brand Marketing pour le consommateur :

Les produits proposés donnent de la confiance aux consommateurs et leur font sentir un sentiment d’appartenance.

Les consommateurs ont le sentiment d’être valorisés en achetant et en possédant les produits de la marque.

Le Brand Marketing garantit une image de marque (ensemble du nom, du logo, de l’emballage, du message…) très reconnaissable qui facilite la recherche et l’identification des produits par les consommateurs.

D’autres fonctions du Brand marketing

Voici d’autres fonctions remplies par le Brand marketing :

Vous différencier de vos concurrents.

Chaque jour, de nouvelles entreprises émergent dans votre domaine pour grignoter une partie de votre part de marché. Vous ne pourrez pas toujours compter que sur l’innovation de vos produits/services pour vous démarquer, alors il vous faut aussi apprendre à augmenter la puissance de votre marque.

Faire en sorte que vos produits ou services soient authentiques.

Votre identité, vos valeurs, mais aussi vos échecs et vos réussites font tous partie de ce qui vous rend unique, il est donc important de les partager avec votre public d’une manière qui a du sens. Il en résultera que pour votre public vos produits et services seront uniques, différents et authentiques.

Donner aux consommateurs plus de raisons d’apprécier vos produits et vos services.

Le Brand marketing intervient aussi pour donner aux consommateurs d’autres raisons d’apprécier vos produits en plus de leur qualité. Ces raisons pourraient être votre marque, son univers, ses valeurs, ses prises de positions culturelles…

Comment construire une marque solide ?

Le marketing de marque englobe les actions que vous entreprenez pour construire votre marque et la positionner dans l’esprit des consommateurs et des personnes ciblées.

Voici les principales étapes qui entrent dans la construction d’une marque solide :

Ayez une vision qui vous correspond !

Au cœur de votre marque doit se trouver votre vision pour votre entreprise. À titre d’information, une vision désigne globalement une idée ou bien l’objectif qui vous motive au plus profond de vous. Elle est aussi la raison d’être de votre entreprise et doit être suffisamment noble pour pouvoir séduire les consommateurs, les partenaires et même vos employés.

Prenons le cas de Bill Gates pour exemple ! Sa vision pour son entreprise Microsoft est de mettre « un ordinateur sur chaque bureau et dans chaque maison ». Il s’agit d’une vision suffisamment noble, qu’elle a réussi à rallier tout le monde. Séduite par la vision de son fondateur, les gens voulaient acheter des produits Microsoft pour soutenir l’entreprise afin qu’elle puisse à son tour rendre les ordinateurs accessibles pour tout le monde.

Pour trouver la vision qui vous correspond, posez-vous les bonnes questions ! Qu’est-ce que vous voulez que votre marque soit ? Qu’allez-vous apporter à vos clients ou mieux encore à la communauté ? Une fois que vous aurez identifié votre vision, une qui vous correspond vraiment, vous serez mieux en mesure de la communiquer à votre public.

Établissez votre identité de marque !

Maintenant que vous avez une vision qui vous correspond et que vous avez au passage bien défini votre public cible, l’étape suivante consiste à créer une identité visuelle qui exprime au mieux votre vision.

Faites-en sorte que votre logo, la personnalité de votre marque (traits de caractère humains qui peuvent être attribués par les consommateurs à une marque), la typographie utilisée (polices de caractères pour vos communications), l’imagerie de marque (couleurs, images, sujets abordés…) soient en accord à votre vision et qui parlent aussi à votre public cible.

Décrivez une stratégie de communication qui place le client au centre !

Lors de la création de votre stratégie de communication, il est important de placer vos clients au centre de l’histoire.

S’il est vrai que votre objectif est uniquement de renforcer votre image de marque, la meilleure façon d’y parvenir n’est pourtant pas de répéter sans cesse la qualité de votre marque. À la place, optez plutôt pour une stratégie qui démontre aux consommateurs à quel point ils sont formidables, notamment en leur donnant la priorité, en leur faisant comprendre que vous vous souciez d’eux et aussi en leur proposant des produits de qualité qu’ils méritent.

Assurez-vous que votre produit tient votre promesse !

Il vous sera difficile, voire impossible de créer une marque solide autour de produits ou services de mauvaise qualité. Cela nuira à votre réputation et sur le long terme les consommateurs ne retiendront que vous ne proposez que du bas de gamme.

Assurez-vous donc de livrer ce que vous promettez à votre public, qu’il s’agisse de vous assurer que vos produits sont de qualité ou d’intensifier vos efforts de service client.

Soyez cohérent !

La cohérence est essentielle pour instaurer la confiance et la loyauté. Pour avoir un minimum de cohérence et donc de crédibilité, votre message, votre esthétique visuelle, le ton de votre marque et votre fonctionnement en général doivent être reconnaissables et alignés sur le long terme.

Par exemple, si vous êtes dans la restauration rapide, pour être cohérent par rapport à votre promesse, il faut que les livraisons et les services soient rapides. Entre autres, vos restaurants doivent aussi être installés dans des endroits faciles d’accès et tout proche des consommateurs.

Auteur Antonio Rodriguez, Editeur et Directeur de Clever Technologies