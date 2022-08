Live shopping : une tendance chinoise qui devrait peu à peu s’implanter en Europe. Imaginez interagir en temps réel avec votre influenceur préféré via une fonction de chat et obtenir une recommandation de produit sur laquelle vous pouvez cliquer pour acheter immédiatement.

C’est désormais possible grâce à ce que l’on appelle du « live shopping ». Il s’agit d’un format de vente digitale très tendance en Chine et qui commence à intéresser les grandes marques et les sites marchands aux Etats-Unis et sur le Grand Contient.

Aujourd’hui, le live shopping fait partie intégrante du commerce électronique chinois. Et pour preuve, en 2021, il aurait généré plus de 300 milliards de dollars dans le pays, ce qui représente 11,7% des ventes totales de commerce électronique de détail toujours dans le pays. Si en Chine, le live shopping a tout de suite fonctionné, en Europe ou encore aux Etats-Unis, les choses sont moins évidentes, car les personnes qui ont déjà fait des tests n’ont observé que quelques passages à l’achat lors des directs. Néanmoins, il est plus que certain que cette tendance d’achat trouvera sa place chez nous.

Le live shopping : un nouveau format de e-commerce qui nous arrive de Chine

Né de la pratique du live stream, qui désigne la diffusion sur Internet de contenus vidéo au moment de leur production, le live shopping serait apparu en Chine en 2013. Néanmoins, il faudra attendre jusqu’en 2016 pour le voir se populariser. Cette année-là, Alibaba, qui n’est autre que le plus grand site e-commerce en Chine et peut-être même du monde, s’est associé à sa propre filiale de vente ligne Taobao pour la diffusion de live stream de ces produits.

Même si à l’époque les animations n’étaient pas encore faites par des influenceurs que les jeunes adorent, le concept s’est avéré un succès retentissant. Le public chinois a tout de suite accroché.

À partir de là, profitant des applications comme Taobao et Douyin de ByteDance, les marques et les sites marchands se lancent tous dans le live shopping et sollicitent pour cela les services des influenceurs pour l’animation, particulièrement populaires auprès des jeunes.

Selon une étude faite en Chine, lors du second semestre 2021, 1 milliard de sessions de live shopping auraient été recensées, tous secteurs confondus. 70% des Chinois qui achètent en ligne auraient également déclaré avoir déjà acheté lors de live shopping.

Les lives shopping ont instantanément fonctionné en Chine

Lors des premiers lives shopping organisés par Alibaba, les gens se sont connectés en masse pour faire du shopping en direct. Voyant le succès du concept, les plus petites boutiques de vente en ligne chinoises se sont aussi mises à imiter Alibaba et produire massivement des lives shopping.

Pour se professionnaliser, elles ont commencé à faire appel à des influenceurs et ont même mobilisé toute une équipe de production incluant des personnes pour les maquillages et d’autres pour les effets sonores et décoration.

« En Asie, c’est plus facile pour cette culture », a déclaré Michael Liu, vice-président directeur de l’innovation chez Carat USA, une agence mondiale de branding et de marketing intégré. « Les gens là-bas ont l’habitude de commander des choses en ligne et de se les faire livrer en quelques minutes ou plus tard dans la journée », a-t-il continué, expliquant pourquoi les lives shopping ont instantanément fonctionné en Chine, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis ou en Europe.

Michael Liu a également ajouté que les cosmétiques et les produits ménagers sont les produits qui fonctionnent le plus avec ce format de ventre en ligne pour la simple raison qu’ils sont faciles à démontrer pour les influenceurs.

Live shopping en Chine : format apprécié par tous, exceptés les maisons de luxe

En Chine, le taux de conversion pour le live shopping atteint 30 %, soit un pourcentage 10 fois supérieur à celui du commerce traditionnel. À cause de ce taux de conversion plus que satisfaisant, presque tous les acteurs du e-commerce font des lives shopping en Chine. Cela inclut les marques de cosmétiques, les enseignes multimarques et surtout les sites marchands. Seules les maisons de luxe refuseraient de faire des lives shopping, craignant pour leur image.

En Chine, même les entreprises françaises feraient des lives shopping. C’est le cas notamment de la plateforme française d’accessoires de luxe Monnier Paris, qui a déclaré s’être engagée sur cette voie depuis 2020, lors d’une interview par un journaliste du site d’information fashionnetwork.

Les lives shopping sont incontournables à tel point que la plateforme Monnier Paris en fait plusieurs fois par jour et a dû investir dans des formations, en équipements et en logiciel.

Le live shopping ne connait pas encore le succès attendu en Europe

Le succès du concept en Asie et particulièrement en Chine a suscité l’intérêt des plateformes numériques américaines et des marques européennes et américaines qui cherchent à imiter un succès similaire. Jusqu’à présent, des plates-formes telles qu’Amazon, TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube ou encore Twitter ont lancé des fonctionnalités et des événements de streaming en direct.

Seulement aux Etats-Unis comme en Europe, le succès du live shopping ne semble pas encore au rendez-vous. En effet, les quelques marques et boutiques en ligne qui ont tenté l’expérience n’ont constaté que peu de ventes lors des directs.

Pour les Galeries Lafayette, une enseigne de grands magasins française, le format a du potentiel. Mais il leur resterait encore à trouver la bonne formule. Et cela passe sûrement par « le recrutement et sur l’animation de la base clients », a détaillé Alison Chams Muyard, Chief Digital Officer pour Les Galeries Lafayette lors d’une interview.

L’aspect ludique et instantané de ce type de vente séduit particulièrement la Génération Z (génération des personnes nées entre 1997 et 2010), a fait remarquer Alison Chams Muyard. Un nombre important des jeunes auraient suivi les lives qu’ils ont fait. Seulement, n’ayant pas encore adopté le concept, ces jeunes restaient encore passifs, si certains avaient quand même le courage de demander des conseils ou de déclarer se rendre dans les magasins pour acheter.

Quels sont les principaux atouts de ce format de commerce en ligne ?

Les lives shopping sont un moyen efficace et abordable de stimuler rapidement vos ventes, de renforcer la notoriété de votre marque et de conquérir de nouveaux clients, surtout parmi les plus jeunes. Il s’agit aussi d’une façon supplémentaire plus amusante et divertissante pour les gens de découvrir vos produits et votre entreprise, et de s’impliquer dans ce que vous faites.

Voici les principaux avantages qui expliquent la popularité du live shopping en Asie et aussi pourquoi il devrait peu à peu s’implanter en Europe et aux États-Unis :

Il recrée l’environnement de vente en magasin

S’il y a une chose qui manque au commerce électronique, c’est bien l’ambiance physique du shopping en magasin. En effet, dans le monde hors ligne, visiter un magasin ne consiste pas simplement à faire un achat, c’est surtout une expérience qui implique une interaction humaine et un point de contact avec un monde différent.

Pas de manière parfaite certes, le live shopping arrive à recréer cet environnement de vente en magasin. Ainsi, vos clients peuvent profiter du confort de leur maison, et en même temps être virtuellement au magasin et poser des questions à celui qui fait l’animation. L’animateur ou vendeur, quant à lui, peut leur montrer le fonctionnement des produits, leur faire des gros plans et faire une démonstration de leurs qualités.

Un autre petit plus du format : votre public peut avoir leur célébrité ou leur influenceur préféré comme assistant commercial et cela n’arrive pas tous les jours.

Il incite l’achat impulsif

Le live shopping n’est pas seulement un événement de shopping, c’est avant tout un spectacle. De plus, il s’agit d’un spectacle dans lequel le client est impliqué. En outre, le live shopping est généralement un moment d’excitation pour les gens qui le regardent. Ils sont contents de découvrir de nouveaux produits, mais aussi d’interagir avec leur star préférée. Tous ces paramètres contribuent à donner aux gens qui regardent d’acheter un produit sans penser à des choses qui peuvent les dissuader d’acheter telles que le prix par exemple.

Il développe la notoriété de la marque

Les lives shopping sont généralement animés par des influenceurs populaires ou des célébrités que les gens adorent. Ces personnalités publiques ont un public qui leur est fidèle et qui, le plus souvent, est prêt à les croire sur parole lorsqu’ils recommandent des produits. En outre, de par leur simple présence, ces personnalités vont donner de la confiance à votre marque, ainsi que de la popularité.

Il peut augmenter le volume des ventes de produits qui n’ont pas fait beaucoup de ventes

Vous avez de bons produits, mais qui sont difficiles à vendre pour une raison ou une autre? Le commerce électronique en direct peut être un moyen d’augmenter le volume des ventes de ceux-ci. L’animateur peut accorder une attention particulière aux produits que vous souhaitez vendre davantage et mettre en valeur leurs bonnes qualités.

Quel avenir pour le live shopping en Europe ?

Malgré quelques tests aux résultats qui ne sont certes pas encore exceptionnels faits par des marques et plateformes de vente ligne européennes, en Europe, le marché semble cependant prêt pour cette nouvelle mode.

Déjà, les réseaux sociaux préférés des européens se sont déjà lancés depuis quelques années dans la course au live shopping. Il y a notamment Facebook avec sa fonctionnalité Shopping Direct ou encore Twitter avec la fonctionnalité « boutique ». Des plateformes de commerce en ligne comme Amazon, quant à elles, ont déjà leurs propres émissions vidéo en direct qui sont suivies par énormément de personne.

Ainsi, nous avons déjà accès à des outils optimisés pour les lives shopping ! Mais est une autre question se pose encore : le public sera-t-il au rendez-vous ? Eh bien, selon une étude commanditée par AliExpress, sur 14 460 consommateurs interrogés au Royaume-Uni, en Espagne, en France et en Pologne, 70% ont déclaré leur intérêt pour cette forme de commerce en ligne.

Auteur Antonio Rodriguez, Editeur et Directeur de Clever Technologies