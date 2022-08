Les Cinquante : émission de télé-réalité sur la chaine W9

Cet été, une nouvelle émission de télé-réalité fera son apparition sur la chaine W9. Intitulée « Les Cinquante », cette émission au concept prometteur ne manque pas de capter l’attention des téléspectateurs.

Il faut dire que l’engouement autour se fait de plus en plus grandissant. Si vous avez aimé « Les Marseillais et Le Reste du monde » ou « Les princes et princesses de l’amour », vous apprécierez à coup sûr « Les Cinquante ».

Quel est le principe de l’émission ? Où et quand se déroulera-t-elle ? Voilà autant de questions auxquelles nous vous apportons des éléments de réponses !

Les Cinquante : Quel est le principe de l’émission ?

Inspiré de la série à succès SQUID GAME et de Fort Boyard, ce programme est un jeu grandeur nature avec une cagnotte à gagner à la fin. Comme son nom l’indique, 50 candidats seront de la partie, et ils auront une particularité commune : être des stars du petit écran.

Placés en quarantaine, leur quotidien sera rythmé par des épreuves dont le maitre du jeu tiendra les rênes. Appelé le Lion, ce maitre du jeu autoritaire sera aidé de ses assistants (les lapins, les renards et les chiens) pour guider au mieux les candidats.

Chaque jour, les candidats devront disputer des épreuves dans une arène rectangulaire et qui se solderont par des éliminations. De plus, d’autres petits défis tels que « le coup de folie du lion » ou « le cap ou pas cap » seront lancés aux candidats.

En cas de succès, ils serviront à alimenter une cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros. À l’issue du jeu, cette cagnotte sera remportée par l’un des téléspectateurs.

Bien évidemment, même si le principe de l’émission est plus axé sur le jeu, cela n’écarte pas les instants de romances entre les candidats !

Les Cinquante : Une émission interactive

À l’image de certains programmes tels que « Secret Story » ou « Love Island », l’émission sera interactive et accompagnée d’une application. Les téléspectateurs pourront ainsi la télécharger sur leurs divers appareils connectés et accompagner leur candidat favori.

Pour cela, ils devront renseigner leur nom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse e-mail.

Toutefois, ils ont la possibilité de faire évoluer leur soutien lorsqu’un des candidats se fait éliminer ou lorsqu’ils ne souhaitent tout simplement plus le soutenir. Ce soutien évoluera jusqu’à la dernière semaine lorsque l’identité de 7 finalistes sera connue.

À cet instant précis, les téléspectateurs ne pourront plus changer leur soutien et les fans clubs seront figés.

Dès que l’identité du vainqueur de l’émission sera révélée, un tirage au sort sera effectué parmi les soutiens du vainqueur pour déterminer le gagnant de la cagnotte.

Les Cinquante : Où et quand se déroulera l’émission ?

Depuis l’annonce de l’émission, bon nombre de fans trépignent d’impatience quant à la diffusion de ce programme. C’est maintenant confirmé, l’émission sera bel et bien diffusée le 5 septembre à 18h50 sur la chaîne W9.

Contrairement aux autres émissions de télé-réalité qui se sont déroulées pour la plupart dans des villas luxueuses, ici c’est un changement total de décor. En effet, le programme se déroulera dans un château à l’univers unique et à l’abri des regards. Il s’agit du château de Bertichères à Chaumont-en-Vexin dans l’Oise.

Les Cinquante : Qui sont les participants ?

Comme annoncé plus haut, 50 candidats issus du monde de la télé-réalité seront de la partie. Par ordre alphabétique et en fonction de leur première émission de télé-réalité, nous avons :

Adixia (Les Ch’tis à Hollywood) ;

Adrien Truong (Les princes et princesses de l’amour) ;

Alan Brncic (Le Reste du monde, romance à Ibiza) ;

Ambre Abadia (Les Marseillais au Mexique) ;

Amélie Neten (Secret Story) ;

Andy Andreyassian (Les Marseillais au Mexique) ;

Anthony Lyricos (La Belle et ses princes presque charmants) ;

Aurélie Dotremont (Carré ViiiP) ;

Beverly (Carré ViiiP);

Cédric Carian (Les Marseillais au Mexique) ;

Chani Lenglet (10 couples parfaits) ;

Charlotte Mint (Miss France) ;

Christophe Dicranian ;

Christopher Via Putje (Les Ch’tis à Ibiza);

Clarysse Pereira (Le Reste du monde, romance à Ibiza) ;

Cynthia Makhoul (Les Marseillais au Mexique) ;

Fanny Salvat (Les Marseillais South Africa);

Geoffrey Bouin (Secret Story);

Greg Yega (Les Marseillais Asian Tour) ;

Ileana Arnaud (Les Marseillais au Mexique) ;

Ines Sberro (Les princes et princesses de l’amour) ;

Jean Aslo (Le Reste du monde, romance à Ibiza) ;

Jessica Errero (Coup de jeune à Vegas : les Ieuvs font leur show) ;

Julia Morgante (Les Marseillais Australia) ;

Julien Bert (L’île des vérités) ;

Kamila Tir (Secret Story) ;

Kayla Kula (Les princes et princesses de l’amour) ;

Liam (Secret Story);

Maeva Ghennam (Les Marseillais Australia) ;

Marine El Himer (Les princes et princesses de l’amour) ;

Marwa Merazka (Les princes et princesses de l’amour) ;

Maxime Merkouchenko (The Circle France) ;

Mélanie Dédigama (Secret Story);

Mélanie Orlenko (l’île de la tentation) ;

Mélanight (Le Bachelor) ;

Mélissa Ben (La villa des cœurs brisés) ;

Milla Jasmine (Les Princes de l’amour) ;

Molie Pasqualini (L’île de la tentation) ;

Nadège Lacroix (Secret Story) ;

Neverly (Les princes et princesses de l’amour) ;

Nicolo Federico Ferrari (Les Anges) ;

Noah (Les princes et princesses de l’amour) ;

Noré Abdelali (Secret Story) ;

Océane El Himer (Les princes et princesses de l’amour) ;

Simon Castaldi (Les princes et princesses de l’amour) ;

Tristan Maurisse (Love Island France)

Valeria Hordiyenko (La bataille des couples) ;

Victoria Mehault (Les Marseillais aux Caraibes) ;

Virginie Conte (La villa des cœurs brisés) ;

Vivian Grimigni (Secret Story).

Même s’ils ne sont pas tous adorés du public, ils ont une grande communauté de fans qui pourraient bien les avantager durant l’émission.