Offres sociales destinées aux salariés du Groupe La Poste

La performance d’une entreprise dépend essentiellement du capital humain dont elle dispose. Une règle comprise et adoptée par le Groupe la Poste. À cet effet, il propose à son personnel différentes offres sociales avec pour but d’optimiser leur bien-être.

Celles-ci sont regroupées sur le site internet Portail Malin. Découvrez dans la suite de ce contenu tout ce que vous devez savoir sur ces offres sociales.

Sur le site web Portail Malin, différentes thématiques sont présentées. Chacune d’elles est subdivisée en prestations, services, activités. Ces différentes offres sont l’œuvre du Conseil d’orientation et d’administration des activités sociales (COGAS).

Les vacances sont l’occasion parfaite pour passer du bon temps en famille en effectuant des voyages ensemble. Pour permettre à ses employés de partir en vacances à frais réduits, la Poste met à leur disposition plusieurs offres.

Pour les enfants

Les petits trésors peuvent profiter des séjours à tarifs aidés grâce à l’Association de Vacances des Enfants et Adolescents de La Poste (AVEA). Ils peuvent également bénéficier de séjours à prix réduit grâce au Programme 18-25. De même, la Poste a pensé aux enfants handicapés en leur offrant des séjours en métropole à petits prix.

Ces voyages sont proposés par l’Association des Familles d’Enfants Handicapés de La Poste et d’Orange (AFEH). À noter que pour cette catégorie d’enfants, il n’existe aucune limite d’âge.

Par ailleurs, la Poste peut participer aux frais des vacances pour les séjours en colonie de vacances, en centre de loisirs ou encore en centre de vacances agréé.

Pour les salariés

La Poste octroie également à ses employés des chèques vacances pour leur permettre de faire des voyages en famille à moindres frais. De plus, ceux-ci peuvent profiter des séjours offerts par des associations. À titre d’exemple, on peut citer :

Touloisirs qui propose des voyages touristiques en France, mais aussi à l’étranger ;

Azureva qui est spécialisé dans les villages vacances ;

l’ASPTT qui offre des séjours sportifs.

Les Loisirs

Soucieux du bien-être de ses salariés, la Poste propose une panoplie d’activités de loisirs. Il s’agit entre autres de places de cinémas, mais aussi des billets pour aller au musée, au cinéma ou à des événements sportifs. À noter que l’accès à ces offres dépend de l’ancienneté du collaborateur. Si celui-ci a au moins trois mois d’ancienneté, il peut bénéficier de places de cinémas et des offres de billetterie. Quant aux salariés disposant d’un CDD de 12 mois minimum, ils peuvent recevoir jusqu’à quatre offres de billetterie et dix places de cinéma.

Les Enfants

Lorsqu’ils deviennent nouveaux parents, nombreux sont les travailleurs qui s’inquiètent par rapport à la garde de leur bébé. A ce sujet, La Poste propose quelques offres destinées aux enfants, de leur plus jeune âge jusqu’aux études supérieures. En effet, les enfants âgés de moins de 6 mois ont droit à une prestation de garde en crèche ou par une assistante à domicile. Pour les employés qui ne souhaitent pas cette option peuvent profiter du Point Information Enfance (P.I.E.). Ce dernier est un système téléphonique permettant de trouver des crèches. Ainsi, les employés pourront facilement rechercher des garderies qui répondent mieux à leurs besoins.

De plus, dans l’intérêt de leurs petits trésors, La Poste propose aux salariés une aide aux devoirs du CP à la Terminale. Aussi, elle offre une participation pour les séjours scolaires dans le cadre éducatif.

La restauration

Outre les vacances et loisirs, la Poste met à disposition de ses employés de nombreuses offres de restauration. En effet, ils peuvent profiter d’une restauration collective qui leur permet de déjeuner dans un établissement collectif qui est partenaire à la Poste. De même, les salariés peuvent recevoir un Titre Restaurant donnant droit à une réduction dans tous les restaurants acceptant ce moyen de paiement.

Le Quotidien

Tout individu développe et nourrit une passion. Si pour certains c’est la lecture ou le sport, pour d’autres, c’est la puériculture ou le jardinage. Pour accompagner les salariés dans leur passion, la Poste, par l’intermédiaire de la COOP, propose de nombreuses offres à prix réduit. Quelle que soit votre passion, vous trouverez les produits, services ou activités adaptés. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de lacoop.fr.

La Solidarité

En matière d’avantages pour ses salariés, la Poste ne fait aucune discrimination. Ainsi, elle a prévu pour les personnes en situation de handicap de nombreuses offres et activités. Pour en savoir plus, parcourez le site Portail Malin.

Vous vous demandez qui peut profiter des offres sociales de La Poste ? Sachez qu’elles concernent tous les salariés du groupe, notamment les postiers actifs permanents et ceux qui ont un contrat de CDI ; les postiers fonctionnaires ainsi que les postiers retraités. De même, ces offres sont ouvertes au conjoint des salariés en activité ou retraités, mais également à leurs enfants de moins de 20 ans. À noter qu’en cas de décès des postiers, les veufs et veuves, ainsi que les enfants de moins de 20 ans peuvent profiter de ces offres pendant les cinq années qui suivent le décès.

Offres sociales de la Poste : Comment avoir accès ?

Pour profiter des offres sociales de La Poste, quelques étapes sont à suivre.

Créer son compte

Il faudra vous connecter à votre espace sur le site Portail Malin pour avoir accès aux prestations, services, activités de La Poste. Pour une première fois, vous devrez créer votre compte. À cet effet, vous aurez besoin de votre identifiant RH La Poste, votre date de naissance, et d’un mot de passe. Après avoir validé votre inscription, vous pourrez accéder à l’interface de Portail Malin. Cette dernière est attrayante et offre une navigation assez fluide. Une fois sur Portail Malin, vous pourrez accéder aux offres de La Poste. Vous découvrirez également sur la plateforme les différentes conditions à remplir pour en bénéficier.

Par ailleurs, sachez que Portail Malin propose également une application mobile sur laquelle vous pourrez vous connecter pour accéder aux offres. Celle-ci se nomme « Forum » et est disponible sur le store Android ou iOS. Cette application est accessible sur tout type de support numérique.

Comment faire profiter ses bénéficiaires ?

Si vous souhaitez que vos enfants ou votre époux(se) profitent également des offres sociales, vous devez créer un espace bénéficiaire sur votre compte. Mais, avant cela, il faudra les déclarer au service ressources humaines. Vous recevrez une fiche familiale de renseignement à remplir et transmettre au service RH. Ce dernier se chargera de mettre à jour le référentiel RH. Après cela, vous pourrez créer de nouveaux bénéficiaires.

Faire une demande en ligne

Après la création de votre compte, il faudra faire une demande pour profiter des offres sociales de La Poste. Cette procédure est assez facile et sécurisée. Si vous souhaitez par exemple aller en vacances avec votre famille, il vous faudra compléter votre dossier en renseignant vos informations, celles de vos enfants et de votre conjoint. De plus, vous devrez joindre les documents exigés. Une fois votre demande envoyée, vous devrez patienter 15 jours pour qu’elle soit complètement traitée par les services compétents. Après cela, vous recevrez un virement sur votre compte bancaire en fonction de l’offre pour laquelle vous avez postulé.

À noter que chacun de vos bénéficiaires aura droit à une ou deux offres, notamment une participation pour une activité sportive et/ou une autre pour une activité culturelle. Les différentes participations seront octroyées dans la limite des plafonds annuels définis par bénéficiaire