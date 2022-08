Recrutement : L’importance de bien accueillir une nouvelle recrue dans son entreprise ?

Une entreprise pour bien évoluer doit avoir une équipe soudée qui s’entend très bien. Lorsqu’il y a de nouvelles recrues, il faut bien les accueillir.

Cela favorisera le bien-être au sein de votre société et participera à votre évolution. Pour accueillir de nouvelles recrues, il faut nécessairement suivre certaines étapes.

Découvrez ici comment bien accueillir une nouvelle recrue dans son entreprise.

Faire des préparatifs en avance

Pour bien accueillir une nouvelle recrue dans son entreprise, il faut faire des préparatifs en avance. Il est nécessaire d’apprêter son espace de travail et de tout préparer pour faciliter son intégration.

Voici quelques exemples de dispositifs à mettre en place pour bien accueillir une nouvelle recrue.

Suivre une formation

En effet, suivre une formation vous permettra d’acquérir les différentes compétences nécessaires pour réussir l’intégration d’un nouvel employé. Au cours de l’apprentissage, les formateurs vous enseigneront les méthodes qui vous conviennent. Elles sont liées à la mobilisation de votre équipe, à la définition de missions et surtout pour la réussite des entretiens de pilotage.

Par ailleurs, cela vous permettra d’adopter la bonne technique pour annoncer l’arrivée de la nouvelle recrue à vos collaborateurs. Ainsi, ils pourront tout mettre en place pour bien l’accueillir.

Préparer le poste

La seconde étape pour favoriser l’insertion d’une nouvelle recrue est de préparer son poste. Il est très important d’anticiper et d’organiser avec soin le poste de travail. En le faisant le jour de son arrivée, vous risquez de le frustrer et de le mettre mal à l’aise.

Il ne se sentira pas intégré et risque d’avoir une mauvaise image de l’entreprise. Cela peut également jouer sur son rendement futur. Pour cette raison, vous devez mettre en place toutes les affaires dont il aura besoin. Il s’agit notamment de l’ordinateur et du téléphone professionnel, du badge d’entrée, des documents administratifs et d’un livret sur l’histoire de l’entreprise.

Vous pouvez également y ajouter une liste des bonnes adresses pour manger dans le quartier. Tout cela participera grandement à son intégration.

Nous vous conseillons de Suivre cette formation qui vous permet d’apprendre à accueillir une nouvelle recrue dans son entreprise.

Organiser des rencontres individuelles

Bien intégrer un nouvel employé permettra de maintenir une bonne ambiance de travail au sein de votre société. Pour ce faire, vous pouvez organiser des rencontres individuelles entre vos anciens et vos nouveaux employés. Il peut s’agir d’un petit déjeuner, d’un déjeuner ou d’une activité. Ce contact régulier favorisera la naissance des liens sociaux et l’intégration de la nouvelle recrue. Elle pourra également mieux comprendre le fonctionnement des différents départements, la répartition des tâches et des missions à accomplir. Elle pourra alors mieux cerner l’environnement de travail et appréhender les activités qu’elle aura à accomplir.

Par ailleurs, pour bien organiser ces rencontres, vous pouvez regrouper des collaborateurs qui appartiennent à une même équipe, un même secteur ou un même pôle. Cela participe à la cohésion globale de la société et à la bonne évolution des activités.

Faire une intégration et un bilan

Pour bien accueillir une nouvelle recrue au sein de votre entreprise, il faut l’intégrer. Si vous avez des valeurs et des règles au sein de votre entreprise, vous devez les présenter à la recrue et ainsi définir les bases de votre collaboration. Ensuite, vous devez lui attribuer un mentor qui sera en charge de la guider et d’assurer son intégration. Le nouvel employé pourra alors mieux comprendre son rôle au sein de votre société et connaître le parcours des personnes de son équipe. Il doit aussi être intégré aux différents rituels de l’équipe et aux divers ateliers et activités collectifs.

En outre, pour favoriser son intégration, vous pouvez le faire passer dans les différents services en organisation des périodes d’immersion. Ainsi, il pourra avoir une vision d’ensemble de la société et mieux comprendre les enjeux de chaque département.

La dernière étape pour bien accueillir une nouvelle recrue dans son entreprise est celle des comptes rendus et du bilan. En effet, bien avant son arrivée, vous devez dégager des créneaux pour échanger avec le nouvel employé sur son ressenti et son intégration.

Cela vous permettra d’ajuster votre stratégie d’accueil si le besoin s’en fait ressentir. D’autre part, vous devez également faire le bilan de fin d’intégration. S’adapter à un nouveau poste demande un peu de temps. Ce bilan vous permettra d’évaluer le niveau de travail de la nouvelle recrue. Ce sera aussi le moment idéal pour lui faire part de vos attentes le concernant.

Par ailleurs, vous devez aussi faire le bilan avec les autres membres de l’équipe. Ainsi, vous aurez leurs avis sur la nouvelle recrue, sur son comportement et sa technique de travail. Cela vous permettra de mesurer son niveau d’intégration et de travail.

Aussi, vous pouvez mettre en place des points réguliers et des rendez-vous mensuels afin de jauger et d’assurer le bien-être de vos équipes. Vous pourrez alors bien accompagner votre nouvelle recrue jusqu’à son intégration totale.

Accueillir un nouvel employé au sein de son entreprise est un long processus. Il est primordial de tout mettre en œuvre pour qu’il se sente bien et qu’il s’intègre rapidement à l’équipe. Cela peut passer par des formations, des activités, des rencontres et des bilans. Vous n’aurez qu’à mettre toutes ces stratégies en place pour assurer l’accueil et l’insertion de votre nouvelle recrue.