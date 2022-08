Digital, les leviers et bonnes pratiques pour réussir son acquisition client en 2022

Dans le digital, plus que par ailleurs, il est toujours très difficile d’acquérir de nouveaux clients, des règles sont à respecter, nous avons le plaisir de vous en indiquer quelques unes, faciles de mettre en application.

Digital, les leviers et bonnes pratiques pour réussir son acquisition client. L’acquisition de nouveaux clients est essentielle pour bâtir une entreprise prospère et évolutive. Elle contribue également à la pérennité d’une entreprise, dans la mesure où les clients ne sont jamais fidèles pour toujours.

En effet, que vous le vouliez ou non, certains de vos clients vous abandonneront et iront voir ailleurs chez les concurrents.

On ne peut malheureusement que diminuer la perte de clients, mais la réduire à zéro sur la durée est chose impossible. Dans ces conditions, les entreprises se voient donc dans l’obligation de trouver constamment des moyens efficaces d’attirer de nouveaux clients. Mais comment faire précisément ?

Depuis quelques années, l’acquisition de clients s’est largement déplacée en ligne. Si certes la stratégie d’acquisition client dite traditionnelle demeure essentielle, elle doit cependant être soutenue par des stratégies d’acquisition visant à transformer les internautes en clients. Faire autrement serait une erreur que beaucoup d’entreprises commettent encore.

Digital, les leviers et bonnes pratiques pour réussir son acquisition client ? La réponse tout de suite, dans le corps du présent article, où vous allez trouver des pistes et des astuces qui pourront vous aider à vous différencier !

Qu’est-ce que l’acquisition client ?

L’acquisition de clients consiste tout simplement à gagner de nouveaux clients. Elle englobe des méthodes, stratégies et actions à la fois en ligne et hors ligne, permettant de trouver une nouvelle clientèle et d’inciter à l’achat.

Une fois le processus d’acquisition de clients terminé, les entreprises se consacrent ensuite à la fidélisation et à la réacquisition de clients. Cela dit, l’acquisition client est un processus qui doit toujours être répété à l’infini tant que l’entreprise existera !

Il existe deux grands types de stratégies d’acquisition : la stratégie d’acquisition traditionnelle et la stratégie d’acquisition digitale.

Bien qu’elle soit négligée par certaines entreprises, la stratégie d’acquisition traditionnelle demeure un excellent moyen pour acquérir de nouveaux acheteurs. Elle utilise des leviers d’acquisition plus traditionnels comme la publicité sur les médias traditionnels, les supports visuels physiques (panneaux publicitaires, prospectus, affiches…), les salons professionnels ou encore la prospection par téléphone, courriers et visites commerciales.

Dans le digital, l’objectif de l’acquisition client reste la même. Celui d’attirer de nouveaux clients ou à convaincre les gens d’acheter vos produits. Par rapport à la stratégie d’acquisition client dite traditionnelle, il n’y a que les leviers ou moyens utilisés pour y arriver qui changent.

4 pratiques importantes d’acquisition numérique

Les conseils qui vont suivre vous aideront à élaborer une stratégie d’acquisition client pertinente et à rendre votre entreprise plus évolutive.

Ciblez les bonnes personnes.

Dans le digital, le ciblage client vise à identifier les internautes dont les besoins correspondent à vos produits et services. Il ne devrait jamais y avoir d’erreurs ou de doutes au sujet du profil de vos clients, de leurs habitudes ainsi que de leurs besoins réels, car une erreur de ciblage est souvent une erreur qui tue pour une entreprise.

Exploitez plusieurs stratégies.

Ne vous contentez pas d’une seule stratégie ou d’un seul levier d’acquisition client. L’expérimentation de plusieurs stratégies vous révèleront la combinaison de stratégies et de leviers la plus adaptée dans votre secteur et pour vos produits ou services.

Ainsi, utilisez tous les canaux d’acquisition que vous trouvez pertinents : essais gratuits, marketing par e-mail, réseau d’affiliation, médias sociaux, recommandations des clients…

Ne choisissez que les meilleurs leviers ou canaux d’acquisition client.

Exploitez plusieurs stratégies ne signifient pas tout essayer sans faire d’études au préalable. Encore une fois, ne choisissez que les leviers pertinents et évitez de disperser votre attention, votre temps et vos ressources sur des leviers et stratégies qui n’apportent pas des résultats.

Collaborez avec des partenaires intéressants.

Pour profiter de l’audience de quelqu’un d’autre, envisagez une collaboration avec des entreprises similaires, mais qui ne sont pas vos concurrents. Il est plus avantageux que vous vous associez à quelqu’un qui a une grande portée que vous et qui peut s’adresser à un large public.

Si les produits et services que vous et vos partenaires sont complémentaires, vous pouvez espérer atteindre des nouveaux clients qui étaient autrefois inatteignables avec vos seuls produits ou services.

5 leviers d’acquisition client digital incontournables

Les leviers d’acquisition se définissent comme les différents canaux et moyens permettant d’améliorer la visibilité de l’entreprise auprès d’une audience qualifiée dans le but de convertir de nouveaux clients.

Pour vous aider, on a sélectionné les 5 leviers d’acquisition qui conviendront quel que soit votre domaine d’activité et les objectifs que vous visez :

Le référencement naturel ou Search Engine Optimization (SEO)

Si vous êtes intéressé par l’acquisition client en ligne, cela implique forcément que vous avez au minimum un site web qui assure votre présence en ligne. Le Search Engine Optimization (SEO) est un levier web marketing puissant qui va vous permettre d’améliorer le positionnement de votre site internet dans les résultats des moteurs de recherche sur vos requêtes cibles.

Plus votre site web est bien positionné et plus vous aurez du trafic organique qualifié que vous pourrez facilement convertir en clients.

Plus concrètement, le SEO fait référence à un ensemble de techniques et bonnes pratiques visant à améliorer le positionnement d’une page, d’un site ou d’une application web dans les pages de résultats d’un moteur de recherche.

Bien référencer son site web implique de satisfaire les critères SEO on-page et off-page. Parmi les critères déterminants en SEO on-page, il y a notamment :

Le choix du nom de domaine (l’idéal serait d’y incruster des mots clés mentionnant l’activité de l’entreprise dans le nom de domaine choisi) ;

Le choix des mots clés ;

L’architecture du site ;

La vitesse de chargement des pages ;

Les métadescriptions ;

Les balises Titles ;

La structure des sous-titres (H1, H2, H3) ;

Les balises ALT (référencement des images) ;

L’affinement des URL ;

Et enfin, la qualité du contenu.

Le SEO off-page, quant à lui, fait tout simplement référence à la stratégie de netlinking. Ce dernier se définit comme la recherche de backlinks permettant d’améliorer la popularité et l’autorité de votre site internet.

Référencement payant ou SEA (Search Engine Advertising)

La publicité sur les moteurs de recherche (SEA) ou encore référencement payant est une forme de publicité en ligne consistant à positionner son site web de manière payante (donc non naturelle) sur les résultats des moteurs de recherche comme Google ou Bing sur les requêtes cibles de son choix.

Il s’agit de la principale une source de revenus des moteurs de recherche. L’un des avantages du référencement payant par rapport à la publicité traditionnelle est que l’annonce est soigneusement ciblée sur un public pertinent.

Sachez que le SEA se positionne à la première place des meilleurs moyens de générer des leads rapidement. Vous pouvez aussi vous servir de ce levier pour augmenter vos ventes, ramener du trafic ou encore améliorer l’image de marque de votre entreprise.

Les essais gratuits de produits ou services

Les essais gratuits sont aussi un formidable outil marketing pour les entreprises qui souhaitent convertir plus de clients. Un essai gratuit peut se définir comme une offre à un client potentiel lui permettant de tester le produit de manière gratuite. Cette stratégie est déjà largement exploitée par les entreprises proposant des logiciels, notamment les fournisseurs Cloud.

Tous les services de streaming audio et vidéo proposent eux aussi des essais gratuits. Ici, le but n’est pas seulement de prouver aux potentiels clients la qualité des services fournis, mais également de les séduire pour faciliter le passage à l’abonnement.

Le retargeting

Le retargeting, appelé reciblage publicitaire en français, est une stratégie de marketing en ligne par laquelle une entreprise diffuse des publicités à un utilisateur sur des plateformes en ligne telles que les réseaux sociaux, les sites Web ou encore les boites mails. Les publicités proposées étant liées aux informations que le client a vues entièrement sur leur propre site Web de l’entreprise.

Vous avez sûrement déjà remarqué qu’après avoir visité un site web proposant un produit ou service bien défini, vous avez ensuite remarqué des publicités sur cette offre sur les sites web que vous avez visités par la suite ou bien sur les réseaux sociaux.

Cela s’appelle du retargeting ! Particulièrement efficace pour proposer des offres ciblées, le retargeting est basé sur les données clients collectées à l’aide des cookies et a pour objectif de transformer un intérêt en conversion.

La publicité sur les réseaux sociaux

La publicité sur les réseaux sociaux est intéressante pour sa capacité à toucher beaucoup de monde. Selon une étude récente faite par We Are Social et Hootsuite, en 2022 80,3 % des Français sont actifs sur les réseaux sociaux et y passent en moyenne 1h46 de leur temps, ce qui est beaucoup.

La publicité sur les réseaux sociaux présente aussi l’avantage d’avoir un coût de diffusion peu élevé, de permettre un ciblage extrêmement précis : âge, sexe, localisation géographique, situation matrimoniale, intérêts…

Auteur Antonio Rodriguez, Editeur et Directeur de Clever Technologies