Michele Tecchia: la ruée vers le growth hacking à Monaco

Passionné par le marketing, Michele Tecchia crée sa propre structure à Monaco. Son objectif consiste à participer à la digitalisation économique du pays. Il est à la recherche constante de collaboration avec des entrepreneurs monégasques pour participer à des projets bénéfiques.

Monaco abrite une multitude d’entreprises innovantes. En 2022, le growth hacking s’intègre progressivement auprès des startups. Il incite les entreprises à personnaliser leurs campagnes marketing.

Cette nette évolution préparera les entreprises à supprimer les cookies. Cependant, cela nécessite une meilleure alternative du growth hacking pour l’optimisation de leurs taux de conversion.

Qui est Michele Tecchia ?

Pendant des années, Michele Tecchia réside à Grenoble pour étudier les sciences politiques. Au fil du temps, il poursuit son cursus universitaire dans le commerce après l’avoir découvert. Après avoir décroché son master, il réalise que le domaine de la communication n’est pas sa vocation.

Pour autant, il décroche un poste de communicant chez un sous-traitant d’Airbus à Toulouse. Ce poste lui permet de développer son goût pour le marketing. En juillet 2009, il devient un business Developer auprès d’un groupe de télécommunications Orange basé à Paris. Ses responsabilités le poussent à perfectionner ses connaissances dans la communication digitale et la croissance d’entreprise. En janvier 2011, il obtient le poste de responsable des ventes média chez Ebookers Limited.

Une fois encore, il se charge de la mise en place de la stratégie commerciale de la structure. En même temps, il développe de nouveaux produits de communication d’Ebookers. Dans les années 2000, Internet commence à avoir de l’ampleur. Cela se présente comme une opportunité marketing et commerciale pour lui.

En février 2012, il lance sa startup basée sur le conseil en marketing avec l’aide d’investisseurs privés à Monaco. En effet, la Growth Hacking Academy de Londres lui a fait découvrir l’univers du growth hacking. L’académie propose une formation immersive de 3 mois.

En y participant, il développe son savoir-faire relatif à son métier. D’ailleurs, cette formation lui a permis de rencontrer de nombreux professionnels comme des analystes commerciaux, des ingénieurs publicitaires, ou encore des designers.

Selon cet entrepreneur de 42 ans, les techniques de marketing proviennent du mélange de toutes ces compétences. L’analyse des utilisateurs et les données d’entreprise se présentent donc comme une opportunité de croissance d’une entreprise, et de surcroît, la fidélisation de la clientèle.

Michele Tecchia : un professionnel dans l’âme

La mission de Michele Tecchia se base sur la croissance d’une entreprise. Cette mission requiert l’utilisation du marketing numérique. D’ailleurs, il jure par l’efficacité de cet instrument. Au début, sa startup se compose uniquement de quatre personnes. En étant PDG, il a réussi à développer la filiale télécom de son entreprise.

Celui-ci marque le début d’une réussite considérable. Ses principaux mots-clés sont l’ambition et le sens de la communication. Ces derniers contribuent indéniablement à la croissance durable d’une entreprise. Selon Michele Tecchia : « Il faut oser faire des choix judicieux ».

Durant toute sa carrière, il apprend l’importance de ses choix dans la gestion de son métier. Pour lui, la responsabilité de ses propres résultats n’équivaut pas à celle des autres. Autrement dit, impliquer la même responsabilité à tout le monde les incite à comprendre la raison de leur travail en équipe. L’entrepreneur aspire à inculquer cette démarche pour les autres. Sprints & Sneakers en sont la preuve. Si un employé souhaite racheter des actions, il leur offre cette opportunité. Ainsi, il leur permet de comprendre le résultat de leurs actes.

D’autre part, AidsFonds et OceanCleanup profitent des heures de travail gratuites offertes par la startup. D’ici à quelques années, Michele Tecchia s’engage avec des entreprises ayant un objectif durable pour les Nations Unies. En effet, il s’inspire de sa mère, coach budgétaire, pour développer la croissance d’une société.

Souvent, des familles ayant des problèmes d’argent sollicitent son aide pour les aider à tout gérer. Un autre atout de Michele Tecchia ? Il travaille dur pour sa startup pour atteindre son objectif. Gestionnaire, spécialiste du marketing, modérateur, rédacteur web… Il contribue même au nettoyage et à la vente de ses produits. Cela lui permet de réaliser son esprit de croissance.

En outre, il travaille étroitement avec des concepteurs et des rédacteurs pour mener différents tests comme le CTA ou le design UX. Le principe de Michele Tecchia est simple : la communication avant tout. C’est la base du succès d’une entreprise pour un travail en équipe. La connaissance de certains domaines est également indispensable comme l’optimisation du taux de conversion, ou les statistiques de base.

En général, un growth hacker doit comprendre les moindres recoins du métier. Mais, il doit aussi se spécialiser dans certaines compétences pour mieux les piloter. En d’autres termes, un growth hacker doit être capable de s’autoréfléchir, mais surtout d’avoir un esprit ouvert pour mieux comprendre les autres.

Le Growth Hacking: une méthode révolutionnaire pour les entrepreneurs

Par définition, le Growth Hacking définit l’ensemble des techniques pour développer une entreprise avec de moindres coûts. Les startups se présentent comme les principales cibles de cette méthode. Ayant des budgets assez limités, elles requièrent les instruments nécessaires pour leur développement tels que le growth hacking.

Il ne s’agit pas de compétence spécifique, mais d’un ensemble de compétences visant à travailler sur l’aspect marketing de l’entreprise. Ceci dit, le growth hacking nécessite un travail méthodologique incluant la compréhension des datas et l’amélioration constante des connaissances.

Hotmail est un exemple connu du Growth Hacking. En 1995, Hotmail peine à imposer sa marque au niveau des clients en ligne. Ainsi, il rajoute des signatures sur chaque email comme « PS : I love You. Get Your Free Email at Hotmail ».

Mine de rien, cette courte phrase a attiré plus de 12 millions d’utilisateurs en 18 mois seulement ! Un autre exemple marquant : Facebook, le géant des réseaux sociaux. Mark Zuckerberg s’est accaparé de toutes les photos d’identité des étudiants de Harvard en hackant son intranet.

Bien évidemment, ces étudiants ont dû s’inscrire sur Facebook. Par la suite, Mark Zuckerberg utilise les mails des universités pour créer la base d’utilisateurs. Le but de Facebook est de pousser ses utilisateurs à mentionner impérativement leurs contacts dans les publications.

En savoir plus sur Michele Tecchia : http://www.tribunejuive.fr/2022/07/18/michele-tecchia-israel-miracle-des-start-ups-ou-mirage/