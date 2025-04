Comment visiter la capitale de l’Angleterre en un weekend ? 

4.9/5 - (149 votes)

Ce que vous devez retenir pour visiter Londres en un week-end :

🇬🇧 Londres regorge d’attractions emblématiques comme Buckingham Palace, la Tour de Londres et le London Eye, offrant une riche expérience historique et culturelle.

🏛️ Les musées de Londres, notamment le British Museum et la Tate Modern, proposent des collections impressionnantes, avec des entrées souvent gratuites pour les expositions permanentes.

🌍 Explorez des quartiers incontournables comme Soho, Covent Garden, Camden et Notting Hill, chacun offrant une atmosphère unique et vibrante.

💸 Pour économiser, optez pour un logement dans des zones moins centrales mais bien desservies par le métro, comme Kensington ou les zones 3-4.

Londres est une ville excellente à découvrir le temps d’un week-end. Avec sa proximité avec la France et des options de transport faciles, c’est un lieu idéal pour passer quelques jours. Peu importe si vous voyagez en couple, seul, en ami ou en famille, il y a quelque chose à Londres pour toutes les situations. Même si, selon nous, un week-end n’est pas assez pour découvrir la ville de Londres, c’est tout à fait faisable si vous préparez votre séjour un minimum à l’avance. Voici tout ce qu’il vous faut savoir pour réussir votre séjour à Londres.

Les attractions à faire à Londres

Si vous ne le saviez pas encore, Londres est une ville très riche en histoire et en culture. Peu importe ce que vous aimez, vous êtes sûr de trouver quelque chose pour vous. Si vous comptez faire plusieurs attractions, achetez une carte touristique de Londres ici. La carte vous permettra d’économiser sur les visites et d’éviter les files d’attentes. Il y a plusieurs cartes différentes à découvrir, comme le London Pass et le London Explorer Pass, en fonction de vos besoins. Voici notre sélection des meilleures choses à faire à Londres.

Le palais de Buckingham est l’une des anciennes résidences officielles de la Reine de l’Angleterre. Si vous comptez faire un tour, ne ratez pas la relève de la garde qui est une cérémonie impressionnante qui a lieu devant le palais tous les jours.

La tour de Londres est un autre site historique intéressant à visiter. La tour a servi de palais, de prison et de trésor royal. C’est d’ailleurs ici qui se trouvent les joyaux de la couronne. C’est une visite excellente qui plaira aux personnes de tous les âges.

Le London Eye est cette fameuse grande roue située sur les rives de la Tamise. Vous pouvez faire un tour dedans pour profiter des vues sur la ville et sur la cathédrale Saint-Paul. L’attraction dure environ 30 minutes, le temps de profiter pleinement du paysage.

Big Ben est un autre des symboles les plus connus de Londres. Bien que vous ne pouvez pas rentrer dedans, n’oubliez pas de prendre une photo pour envoyer à vos proches.

Les musées

Du côté des musées, vous ne serez pas non plus déçu par la destination. Le British Museum est l’un des plus grands musées du monde entier avec une collection qui couvre plus de 2 millions d’années d’histoire. Pour les personnes qui préfèrent l’art contemporain, la Tate Modern est un passage obligatoire. L’entrée est gratuite pour les collections permanentes, mais peut être payante pour certaines expositions temporaires. Deux autres musées à noter sont le musée de l’Histoire Naturelle et le musée de la Science.

Les quartiers indispensables

Soho

Soho est un quartier de la ville qui ne dort jamais, qui est également connu pour sa vie nocturne. Vous y trouverez aussi des restaurants variés et beaucoup de bars. Si vous aimez le théâtre et la musique, c’est un quartier idéal pour vous.

Covent Garden

Covent Garden est parmi les quartiers les plus animés de Londres qui rassemble beaucoup de boutiques de créateurs, de restaurants, et de bars. C’est aussi un quartier central qui se trouve à peine à quelques minutes de Trafalgar square et de la National Gallery.

Camden

Camden se trouve un peu plus loin, mais reste bien desservi par les transports en commun. Le quartier est connu pour son marché, ses concerts et ses pubs. Il y a beaucoup d’amateurs de musique alternative, des boutiques de cuir et des salons de tatouage.

Notting Hill

Notting Hill est un quartier plus tranquille de Londres qui est connue pour ses maisons colorées et son atmosphère bohème. C’est ici que se trouve le fameux marché de Portobello Road. Si vous avez envie de passer quelques heures plus loin de la foule, c’est un quartier idéal à explorer.

Shoreditch

Shoreditch est le petit nouveau des quartiers branchés de Londres. Le quartier est réputé pour son ambiance créative avec beaucoup d’art de rue et des marchés vintage. C’est aussi un quartier idéal pour sortir le soir, avec beaucoup de bars et de boîtes de nuit.

Où dormir à Londres ?

Vous avez beaucoup de choix de logements à Londres. N’oubliez pas que la vie là-bas coûte cher, et que les logements de l’hyper centre peuvent augmenter pendant les périodes touristiques. Kensington est un bon quartier, sécurisé mais moins cher, qui vous donne un accès direct à la plupart des musées. Westminster est idéal pour ceux qui souhaitent être au cœur de l’histoire et de la politique britannique. Vous serez à proximité du palais de Westminster et de Big Ben. C’est un quartier très central, mais très touristique, qui est bien desservi par les transports en commun. Si vous avez envie d’économiser sur les logements, prenez quelque chose loin du centre mais avec un accès facile au métro. Il y a beaucoup de quartiers sympas qui se trouvent dans les zones 3 et 4 de Londres qui sont accessibles en 20 minutes de métro.

