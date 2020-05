Le Bayern Munich transforme ses écharpes en masques.

La pandémie du coronavirus touche la population mondiale sans distinction de race et de fonction. Des plus riches aux plus pauvres, il n’y a pas d’exception. Afin de participer à la lutte contre cette menace commune, certains clubs ont décidé de mener des démarches pertinentes. C’est le cas du Bayern de Munich et de son programme de masques protecteurs.

Le Bayern de Munich face au Covid-19

Pour participer pleinement à la campagne de lutte contre le Covid-19, le club allemand a trouvé l’idée de transformer des écharpes en masques. Bien évidemment, ces masques seront non médicaux. de plus, ils seront vendus aux supporters afin de récolter des fonds pour une association particulière : We kick corona.

Cette organisation est une initiative de certains joueurs du club allemand ayant déjà permis de récolter un peu plus de 4 millions d’euros. Les écharpes qui seront transformées font partie de celles qui avaient été fabriquées pour célébrer le 120e anniversaire du club. Elles devaient être distribuées lors du match retour de Ligue des champions face à Chelsea qui s’était finalement joué à huis clos à cause du Covid-19.

C’est par un communiqué officiel que la direction du Bayern Munich a annoncé cette nouvelle qui ravit non seulement les joueurs, mais aussi les supporters. Le recyclage aurait déjà commencé et plusieurs centaines d’écharpes devraient être rapportées au club afin de servir à faire les masques.

Covid-19 : le Rapid Vienne pose un pas de géant dans le futur

Le monde du football reprend petit à petit les chemins des terrains après des semaines passées en confinement. Cette nouvelle rentrée ne pourra pas être la même que la précédente, car la menace est toujours d’actualité. Il importe alors de prendre les dispositions idoines afin de faire face à cette crise. Le port du masque est sur le point de devenir une obligation dans les lieux à grandes affluences comme les places publiques.

Les gradins de stades ne seront pas épargnés par cette résolution. C’est dans ce sens que le club autrichien Rapid Vienne a pris les devants en annonçant par un communiqué officiel la mise en vente des masques. Ils seront fabriqués avec les couleurs du club en deux versions différentes. Il s’agit d’une première pour un club de football qui a de quoi inciter d’autres structures à faire de même pour la lutte contre le virus. Le marché des masques est sur le point de connaître un essor considérable et pour un bon moment. Faire un tel investissement très tôt est considéré comme un pas vers le futur.

Le masque comme nouvel accessoire pour les joueurs sur le terrain

Depuis plusieurs semaines, les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus laissent croire que le port du masque concernera aussi les joueurs. Les spécialistes se prononcent sur la question et mettent en avant les avantages de l’usage de ce nouvel accessoire. En effet, il permettra aux joueurs sur le terrain de courir moins de risques de contamination lorsqu’ils sont en activité.

Les spécialistes optent pour l’usage des masques non médicaux et antipollution qui sont selon eux plus confortables. Pour d’autres, il ne serait pas convenable d’ajouter les masques de protection aux accessoires des joueurs. Cette approche obligerait les joueurs à faire plus d’efforts physiques pendant un match de 90 min. Il faut donc attendre la maîtrise totale du virus avant de reprendre les activités de foot.

Les uns et les autres ont donné leurs avis sur la question. La décision définitive sera prise par les instances internationales du football. Les prochains jours permettront de donner une réponse convenable à cette interrogation qui est sur toutes les lèvres. De plus, plusieurs championnats devraient prochainement reprendre puisque les équipes ont déjà amorcé les entraînements.

La FFF face à la fabrication des masques contre le Covid-19

Face à la persistance du coronavirus, plusieurs institutions footballistiques prennent des mesures afin de participer à la lutte. Et si la Fédération française de Football utilisait le maillot de foot de l’équipe de France pour en faire des masques ? En effet, le maillot de foot à deux étoiles de l’équipe masculine pourrait servir à la fabrication de protections adéquates.

Pour les amoureux du ballon rond, ce nouvel accessoire permettra d’avoir plus d’engouement pour les masques, mais aussi pour le football. Cette option permettra d’accroître la visibilité et les ventes dans les différentes boutiques de maillot de foot. Elle doit être envisagée par les dirigeants afin d’apporter leur pierre à la lutte contre ce virus.

Plusieurs grandes marques spécialisées dans la fabrication des équipements de sport sont désormais engagées dans ce sens. À titre illustratif, Uhlsport France met à la disposition de tous les clubs désireux des masques entièrement personnalisables. Ils peuvent devenir des instruments de lutte et de communication, mais aussi des outils qui facilitent le processus de retour au stade. Les différents clubs qui opteront pour ces masques pourront en profiter pour faire de la publicité afin de porter haut leur étendard.

La lutte contre la pandémie du Covid-19 continue et les masques font partie des outils simples qu’il faut adopter pour contrer le virus. L’univers du foot n’y échappe pas et les initiatives constatées doivent être encouragées.