Les types de menaces informatiques en 2022

L’un des aspects les plus importants de la cybersécurité consiste à comprendre les types de menaces qui existent.

Cela peut vous aider à mieux protéger vos données et vos systèmes contre les attaques.

C’est quoi une menace en informatique en 2022 ?

Une menace informatique est un type de menace qui peut viser un système informatique. Les menaces informatiques peuvent se présenter sous de nombreuses formes, telles que les virus, les logiciels malveillants, les attaques de phishing et les violations de données.

Elles peuvent être utilisées pour voler des informations sensibles ou pour saboter un système.

Quelles sont les 3 natures des principales menaces pour le système informatique ?

Les trois principaux types de menaces pour le système informatique sont l’exfiltration de données, la fuite de données et la suppression de données. Ces menaces peuvent être utilisées pour voler des informations sensibles ou pour saboter un système.

Les menaces informatiques peuvent être classées en fonction du type de dommages qu’elles peuvent causer ou de la méthode qu’elles utilisent pour accéder à un système.

Par exemple, l’exfiltration de données, la fuite de données et la suppression de données sont tous des types de menaces informatiques qui peuvent être utilisés pour voler des informations sensibles ou pour saboter un système.

En outre, le craquage de mots de passe et le hameçonnage sont deux méthodes qui peuvent être utilisées pour accéder à un système.

Voici quelques-uns des types de menaces informatiques les plus courants :

-L’exfiltration de données :

Il s’agit de la copie ou du transfert non autorisé de données hors d’un système ou d’un réseau. L’exfiltration de données peut être utilisée pour voler des informations sensibles ou pour saboter un système.

-Fuite de données :

La fuite de données se produit lorsque des données confidentielles ou sensibles sont communiquées par inadvertance à des personnes ou des systèmes non autorisés. Cela peut être dû à une erreur d’inattention, comme l’envoi d’un courriel à la mauvaise personne, ou à des activités plus malveillantes, comme le piratage d’un système et le vol de données.

-Suppression des données :

La suppression des données est la destruction intentionnelle ou accidentelle de données. Cela peut se faire par le biais du piratage, de virus ou simplement de la suppression de fichiers. La suppression de données peut être utilisée pour saboter un système ou pour rendre difficile la récupération des données.

-Attaque interne malveillante :

On parle d’attaque interne malveillante lorsque quelqu’un au sein d’une organisation tente délibérément d’endommager ou de perturber les systèmes informatiques de l’organisation. Cela peut être fait pour un gain personnel, comme le vol d’informations confidentielles, ou pour des raisons politiques, comme la perturbation des opérations de l’organisation.

-Violation de compte :

Une violation de compte se produit lorsqu’une personne non autorisée obtient l’accès au compte d’un utilisateur. Cela peut se faire par piratage, hameçonnage ou ingénierie sociale. Une fois qu’un attaquant a accès à un compte, il peut souvent causer des ravages sur le système de supprimer ou de voler des données, ou de diffuser des logiciels malveillants.

-Violation des droits :

La violation des droits est l’utilisation non autorisée des données personnelles d’une personne. Il peut s’agir de collecter des données à l’insu de la personne ou sans son consentement, d’utiliser des données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, ou de vendre des données sans l’autorisation de la personne.

-Craquage de mot de passe :

Le craquage de mots de passe est le processus consistant à deviner ou à forcer brutalement des mots de passe afin d’accéder à un système. Les pirates peuvent utiliser des techniques de craquage de mots de passe pour voler des informations confidentielles ou pour saboter un système.

-Phishing :

Le phishing est un type d’attaque d’ingénierie sociale qui consiste à inciter les gens à révéler des informations confidentielles ou à cliquer sur des liens malveillants. Les attaques de phishing sont souvent utilisées pour voler des identifiants de connexion ou des informations confidentielles .