Quelle est la cyberattaque la plus courante en 2022?

Quelle est la cyberattaque la plus courante ?

Qui contacter en cas de cyberattaque ?

Quelles sont les différentes cyberattaques ?

Comment contacter la cybercriminalité ?

Méthodes d’attaques informatique les plus courantes

On estime que plus de 90 % de toutes les cyberattaques peuvent être attribuées à trois méthodes d’attaque seulement : le phishing, l’injection SQL et les logiciels malveillants. Le phishing reste la cyberattaque la plus courante, plus de 80 % des organisations déclarant en avoir été victimes au cours de l’année écoulée.

L’injection SQL est le deuxième type d’attaque le plus courant, représentant plus de 70 % des attaques.

Les logiciels malveillants sont le troisième type de cyberattaque le plus courant, représentant près de 60 % de toutes les attaques

Les organisations doivent contacter leur service de police local si elles pensent avoir été victimes d’une cybercriminalité. Elles peuvent également contacter le Centre de plaintes pour les crimes sur Internet (IC3) du FBI à l’adresse www.ic3.gov ou par en appelant le 1-800-624-5287. L’IC3 est un partenariat entre le FBI et le National White Collar Crime Center (NW3C) et accepte les plaintes de particuliers et d’entreprises concernant des délits en ligne sur Internet.

Autres articles :

Liste des Cyberattaques les plus courantes en 2022?

Il existe de nombreux types de cyberattaques, mais certaines des plus courantes sont les suivantes :

Cyberattaque avec hameçonnage

-Le hameçonnage : il s’agit du cas où un attaquant utilise des courriels ou d’autres techniques d’ingénierie sociale pour inciter les victimes à cliquer sur des liens ou des pièces jointes malveillants. Les attaques par hameçonnage peuvent entraîner l’installation d’un logiciel malveillant sur l’ordinateur de la victime ou le vol d’informations sensibles.

Cyberattaque avec Injection SQL

-Injection SQL : Ce type d’attaque tire parti des vulnérabilités des sites Web ou des applications qui utilisent des bases de données SQL. Les attaquants peuvent insérer un code SQL malveillant dans les champs de saisie d’un site Web ou d’une application qui peut ensuite être exécuté par la base de données. Cela peut permettre à l’attaquant d’accéder à des données sensibles, voire de prendre le contrôle de la base de données.

Cyberattaque avec Logiciels Malveillants

-Les logiciels malveillants : Malware est l’abréviation de malicious software (logiciel malveillant) et désigne tout type de code ou de programme conçu pour nuire à un système informatique. Les logiciels malveillants peuvent être utilisés pour voler des informations sensibles, endommager des fichiers ou même prendre le contrôle de l’ordinateur d’une victime.

Cyberattaque avec déni de service

-Déni de service (DoS) : On parle d’attaque par déni de service lorsqu’un attaquant tente de rendre un site web ou une application indisponible en l’inondant de requêtes. Cela peut provoquer le plantage du site ou de l’application, le rendant inaccessible aux utilisateurs légitimes.

Cyberattaque avec Man-in-the-Middle

-Man-in-the-Middle (MiTM) : Une attaque de type man-. Dans une attaque MiTM, un attaquant s’insère entre l’utilisateur et le site ou l’application. Cela permet à l’attaquant d’intercepter et de modifier la communication entre l’utilisateur et le site ou l’application.

Cyberattaque avec Déni de service distribué

-Déni de service distribué (DDoS) : Une attaque par déni de service distribué est un type d’attaque DoS qui utilise plusieurs ordinateurs pour inonder un site web ou une application de requêtes. Les attaques DDoS sont souvent plus difficiles à défendre que les attaques DoS traditionnelles car elles proviennent de nombreuses sources différentes.

Victime d’une cyberattaque : Que faire

Si vous pensez avoir été victime d’une cyberattaque, vous devez contacter votre service de police local. Vous pouvez également contacter l’Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI à l’adresse www.ic3.gov ou par en appelant le 1-800-624-5287.

L’IC3 est un partenariat entre le FBI et le National White Collar Crime Center (NW3C) et accepte les plaintes des particuliers et des entreprises concernant la criminalité en ligne sur Internet.

Vous pouvez également consulter le site Web de la section “cybercriminalité” du ministère de la justice à l’adresse https://www.justice.gov/criminal-ccips pour obtenir de plus amples informations sur la cybercriminalité et la manière de la signaler.

Vous pouvez également contacter le centre de réponse aux consommateurs de la Federal Trade Commission (FTC) au 1-877-382-4357 ou en visitant son site Web à l’adresse www.ftccomplaintassistant.gov. La FTC accepte les plaintes concernant les entreprises, les pratiques commerciales et le vol d’identité

Si vous avez été victime d’un vol d’identité, vous pouvez également consulter le site IdentityTheft de la Federal Trade Commission (FTC) à l’adresse www.identitytheft.gov pour obtenir plus d’informations sur ce qu’il faut faire et comment se protéger à l’avenir.

Quelle est la cyberattaque la plus courante ?

Il existe de nombreux types de cyberattaques, mais les plus courantes sont les suivantes : hameçonnage, injection SQL, logiciels malveillants, déni de service, etc . Si vous pensez avoir été victime d’une cyberattaque, vous devez contacter votre service de police local. Vous pouvez également consulter le site Web du ministère de la justice sur la cybercriminalité à l’adresse https://www.justice.gov/criminal-ccips pour obtenir de plus amples informations sur la cybercriminalité et la manière de la signaler.