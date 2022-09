Yassine Yakouti : portrait d’un pénaliste orignal

Issu d’un milieu ouvrier, Yassine Yakouti est un jeune avocat pénaliste exerçant à Paris.

Il prête serment en 2008. Particulièrement brillant à l’école, il fait aujourd’hui partie du Conseil de l’Ordre des avocats, et ce, depuis deux ans déjà.

Qui est-il ? Pourquoi a-t-il choisi cette voie ? Quelle est sa fonction actuelle ? Toutes les réponses dans cet article !

La biographie de Yassine Yakouti

Yassine Yakouti est un avocat issu d’une famille aux revenus modestes dans les Hauts-de-Seine, à Antony en banlieue Sud. Petit, il aspirait à devenir comme le célèbre avocat Jacques Vergès. De plus, il parle – déjà – beaucoup à cette époque.

Pour lui, devenir avocat était un chemin tout tracé. Le monde dans lequel Yassine Yakouti vit alors bien loin des codes socioculturels de ses futurs confrères et consœurs avocats. Mais cela ne l’a jamais découragé de poursuivre son objectif.

Yassine Yakouti se prive de jours de repos pour enchainer les jours de travail. En effet, Yassine Yakouti doit également trouver des petits boulots en parallèle de ses études. Alors Yassine devient… chauffeur-livreur, puis chauffeur poids lourds. Il intègre le lycée Lakanal à Sceaux et la faculté de droit non loin après le bac. Pour lui, l’obtention du Baccalauréat n’est qu’une simple formalité.

Arrivé en deuxième année de FAC, il fait la rencontre d’une belle personne. Celui-ci lui propose un petit stage dans la bibliothèque Baker McKenzie où il doit juste… ranger des livres de droit poussiéreux. À la fin de sa formation, il obtient son diplôme de master 2 en droit des affaires, et entre-temps un diplôme en finance.

Cette époque n’était pas facile pour lui, mais ses efforts et sa patience ont payé. C’est son engagement total qui lui permet de parvenir à porter la robe d’avocat de justice au barreau de Paris à l’heure actuelle.

Il a suivi une spécialisation en droit des affaires. Puis en 2008, il rejoint le cabinet Fresfields Bruckhaus Deringer à Paris. Au fil des années, la carrière de Yassine Yakouti devient de plus en plus florissante. Ses premières réussites et ses capacités lui ont mené à fonder son propre cabinet. Il a ouvert ses portes en janvier 2011.

La carrière professionnelle de Yassine Yakouti

Yassine Yakouti est fils de deux immigrés. Si son père est originaire de Maroc, à Casablanca, sa mère, elle, est française métissée du côté de son père, marocain également.

Bien qu’il ait aujourd’hui une place importante dans la cour de la justice française, Yassine Yakouti choisit fréquemment de s’envoler vers la région de son père pour y passer ses vacances. Depuis, il a instauré une tradition : visiter la terre de ses ancêtres au moins cinq fois par an.

Lorsque ce jeune avocat a fondé son cabinet, il s’est engagé – a priori – à tendre la main aux jeunes de la diversité. Yassine Yakouti participe également au concours d’éloquence de la Conférence du stage et remporte le titre envié de secrétaire de la Conférence.

Très vite, auréolé de cette distinction qui honore les avocats les plus éloquents, Yassine se fait un nom dans le monde du droit. Jeune et ambitieux, cet avocat suit l’” avocat de la terreur”, aka Jacques Vergès, le modèle qui l’a façonné.

Depuis, sa réputation ne fait que croître. Dès lors, il voit les portes de l’avenir s’ouvrir à lui. Il défend tout type de clients. D’aucuns sont célèbres. D’autres le sont moins. Petit à petit, il intervient sur des affaires très médiatisées telles que la bagarre entre les deux célèbres rappeurs Kaaris et Booba à Orly.

Dans un autre genre, il a également défendu les employés d’Ikea. Les dirigeants espions de la firme suédoise ont été finalement condamnés après une longue session devant la justice. En 2019, il défend les frères Ferman… qui ont finalement obtenu la relaxe partielle.

Les évènements marquants de la vie professionnelle de Yassine Yakouti

Yassine Yakouti a déployé tout son savoir-faire dans toutes les affaires qu’il a traitées. Il estime que chacun a le droit d’être défendu, qui qu’il soit. Le fils d’immigrés, à travers ses études prestigieuses, a toujours eu l’envie de réussir. Certes, il fut témoin de quelques déceptions au cours de sa carrière en découvrant le droit des affaires où règne l’argent.

Il a alors démissionné et s’est davantage intéressé au droit pénal. Un changement difficile car cette branche semble être le parent pauvre en comparaison des émoluments du droit des affaires. Mais ce choix du cœur lui a permis de saisir plus d’opportunités.

Comment contacter Me Yassine Yakouti ?

À 39 ans, Yassine Yakouti est élu membre du conseil de l’Ordre de la justice de Paris. Et il l’est encore actuellement. Aujourd’hui, à 40 ans, il revient sur ses pas et enchaîne les dossiers médiatiques en tout genre. Par ailleurs, si vous avez des dossiers à confier à un avocat en droit des affaires ou en droit pénal, n’hésitez surtout pas à recourir aux services de ce jeune avocat.

Toutes ses années d’expérience et les nombreux dossiers qui lui ont été attribués font de lui l’homme de main en toute situation. Pour le contacter, vous pouvez soit directement vous rendre à son cabinet à Paris, au 217 Rue Saint Honore, soit en appelant par téléphone au numéro 01 42 86 92 90.

Yassine Yakouti a signé une tribune sur le management dans le JDN : https://www.journaldunet.com/account/yassine-yakouti-136402.