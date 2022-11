Sortons des sentiers battus, Google ne dira jamais tout, et il faut interpréter parfois, souvent pour comprendre comment il réagit à des pages pratiquement similaires, certaines sont mises en avant d’autres pas, le responsable l’algorithme SEO.

Qu’est-ce que le seuil de qualité en SEO ? Concept à connaitre absolument; le 28 juillet 2021, Gary Illyes, un employé de chez Google depuis 2011 et qui travaille en tant que « Webmaster Trends Analyst », a écrit sur un réseau social de ses préféres.

Sur Twitter il a mis « pourquoi la page d’accueil de mon site web continue de disparaître de la recherche, mais réapparaît lorsqu’il la soumet à l’indexation dans Google Search Console ? ».

Il a ensuite déclaré que la réponse à cette question est « la page est probablement très proche, mais toujours au-dessus du seuil de qualité en dessous duquel Google n’indexe pas les pages ».

Si c’est flou, c’est qu’il y a un loup, comme dirait une femme politique du Nord de la France, et pour la qualité du SEO c’est un peu cela. Bill Slawski qui fut un des pionniers sur SEO (je dis qu’il fut, car il nous a quittés), avait parlé en tout premier des index primaires et des index secondaires de Google, et c’est sur ces deux index que Google se basait pour afficher ses recherches, et crawler plus rapidement ses milliers de pages.

Qu’est-ce que le seuil de qualité SEO chez Google ?

Cette notion de SEO développée (attribuée) à Bill Slawski, auteur du blog SEO by the Sea et reconnu comme le meilleur décrypteur de brevets sur les moteurs de recherche, le seuil de qualité est grosso modo un score que seul Google connait et qui peut aussi ne pas être quantitatif et qu’il utilise pour déterminer la position d’une page web dans les SERPS pour une certaine requête. Lorsqu’une page web dépasse le seuil de qualité sur une certaine requête, Google la fait passer de l’index secondaire à l’index principal.

Et dans le cas où l’écart entre la qualité de votre contenu et le seuil de qualité est élevé, vous pouvez vous attendre à une augmentation impressionnante de votre position dans les SERPs en passant dans l’index primaire.

Selon Bill Slawski, les seuils de qualité seraient utilisés dans presque tous les algorithmes de classement, de filtrage et de tri basés sur certaines métriques. Notez cependant qu’à la différence de concepts tels que le classement prédictif, l’index primaire et l’index secondaire de Google qui après avoir été théorisés par les experts SEO se sont finalement avérés quelques années plus tard comme vrais, le principe de seuil de qualité énoncé par les experts SEO, lui, reste pour le moment que des théories.

Pour information, l’index primaire, appelé aussi index principal, fait référence aux pages considérées par Google comme les plus intéressantes pour l’internaute, parmi celles indexées. Et si vos pages web sont dans l’index secondaire de Google, cela signifie qu’il les considère comme de moindre intérêt pour les internautes.

Les preuves de l’existence du seuil de qualité SEO chez Google avancées par Bill Slawski

Un exemple très connu avancé par Bill Slawski pour expliquer l’existence du seuil de qualité SEO chez Google et les autres moteurs de recherche concerne le référencement des actualités. Si le moteur de recherche ne trouve pas un petit résumé approprié dans l’introduction de l’article, il va généralement ignorer cet article et mettra en avant un autre article qui propose un petit résumé sans vraiment tenir compte de la qualité de ce dernier.

On peut en déduire de cela que la qualité ou bien l’existence du résumé peut affecter le positionnement général, même si la qualité de l’article entier reste bon. Il existerait donc une sorte de seuil de qualité que vous pouvez dépasser si vous ajoutez un petit résumé du sujet d’actualité dans l’introduction de votre article news.

Un autre exemple concerne la qualité des URLs ! Avant même de décider de crawler plus profondément ou non une page web, les robots de Google vérifient d’abord la qualité et la pertinence des URLs. La qualité de l’URL serait donc aussi un autre facteur qui aide une page web donnée à atteindre d’une certaine manière le seuil qui détermine si une page vaut la peine d’être crawlée et ce peu importe la qualité, la pertinence et la longueur de son contenu.

On sait déjà que Google regroupe les requêtes et les documents dans ce que l’on appelle un cluster thématique. Ce dernier se définit comme un ensemble de documents parlant de plusieurs thèmes, mais centrés sur une thématique centrale.

Quand une requête appartenant à un cluster est recherchée sur le moteur de recherche, c’est-à-dire une requête qui se rapproche de la thématique centrale ou bien d’un des nombreux thèmes du cluster, des documents présélectionnés du cluster pour chaque thématique sont classés.

C’est plus ou moins de cette manière (il restera toujours une part d’ombre, que seul Google pourrait expliquer) que les résultats de Google sont affichés, explique Koray Tuğberk Gübür, un expert SEO holistique, dans un article publié sur le site JournalDuNet.

Pour déterminer quels sont les documents à afficher sur une requête donnée et dans quel ordre, Koray Tuğberk Gübür avance ensuite que Google adopte une méthode de classement qui prend en compte des éléments tels que le sujet de la requête, l’élément central de requête ou encore l’objet de la requête.

Google ne dit pas tout et il faut parfois interpréter les algorithmes

Le concept de seuil de qualité suppose ensuite que différents seuils de qualités des documents sont déterminés par Google, pour différents formats de noms, de verbes et d’autres types de mots tels que des adjectifs. De cette manière, en fonction de la façon dont comment la requête est formulée, les résultats proposés pourront varier afin de satisfaire au mieux à la requête de l’utilisateur.

Bien évidemment, plus le cluster aura de documents similaires, plus le seuil de qualité sera élevé. À l’inverse, si les documents sont très différents et peu nombreux, le seuil de qualité sera faible pour la pertinence. Dans ce cas de figure, Google préféra mettra en avant comme résultats les pages web à fort PageRank, même si elles ne correspondent pas parfaitement à la requête saisie par l’internaute.

C’est d’ailleurs pour cette raison que les sites de médias occupent généralement les premières positions sur un grand nombre de requêtes, même si leurs contenus ne sont pas optimisés pour le SEO, explique Fabien Raquidel sur le JournalDuNet. En plus de répondre au seuil de qualité, ce que nous appelons les « gros sites » ont aussi un PageRank élevé. Donc, ils vont forcément rassurer les internautes à défaut de les satisfaire.

Le concept de seuil de qualité est assez vague. Et pour cette raison, très peu d’experts comprennent son réel fonctionnement. En revanche, la méthodologie à suivre pour le dépasser est plus clair et simple à mettre en œuvre.

Voici une liste non exhaustive d’actions que vous pouvez faire pour dépasser le seuil de qualité :

Dans votre article, énoncez des recherches et des études universitaires pour prouver à vos lecteurs vos propos ou pour appuyer vos idées.

N’utilisez pas des termes et des mots inutiles dans vos phrases. Bref, soyez le plus concis possible.

Privilégiez l’utilisation de structures de phrases factuelles.

Si vous avez des images, utilisez-les, mais assurez-vous de détenir toutes les données EXIF et les licences.

Quand vous choisissez vos titres (sujets) et vos sous-titres (Hn), privilégiez le format question-réponse.

Dans votre article, quand vous répondez à une question, ne vous éloignez pas de la réponse.

Quand vous donnez des preuves, développez-les avec des variantes.

Soyez logique et structuré dans vos déclarations.

Utilisez des phrases plus courtes (pas plus de 20 mots) autant que possible.

Si un mot ne change pas le sens de la phrase ou si vous savez pertinemment qu’il n’a rien à faire là, supprimez-le.

Faîtes du SEO sémantique.

Adoptez une charte éditoriale pertinente.

Evitez de vous contredire d’un article à un autre. Évitez aussi de changer d’opinions et de déclarations d’une page à une autre.

Dans la page d’accueil, insérez un lien qui dirige les crawlers des moteurs de recherche vers vos documents les plus importants et de haute qualité.

Pour toutes vos affirmations, dans la mesure du possible, incluez des exemples, des pourcentages, des statistiques qui pourraient les soutenir.

Faîtes diriger les liens internes de la page vers des pages web qui couvrent les sous-requêtes de la même requête.

Ne pas abuser avec les liens.

L’auteur de l’article doit être une personne ayant autorité d’auteur reconnue par les moteurs de recherche sur le sujet.

Qu’est-ce que le score de qualité?

Pour en terminer, qu’est-ce que le Score de qualité ? faisons un comparatif sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus faible et 10 étant le plus élevé, le Score de qualité est l’évaluation par Google de l’ensemble de l’expérience utilisateur qu’offrent vos annonces et pages web de destination lorsque des utilisateurs recherchent vos mots clés, ou les mots clés qu’ils ont tapé.

Des éléments à améliorer au cas par cas

Notez aussi que pour dépasser ou atteindre le seuil de qualité, vous devez prendre en compte le type de SERP. La raison en est simple : toutes les SERP ne visent pas forcément les mêmes objectifs. Certaines vont par exemple chercher à satisfaire les internautes, alors que d’autres vont plutôt privilégier les contenus encore chauds parfois au détriment de la qualité. Il arrive donc aussi que la fraicheur de votre contenu ou encore la fraicheur de vos sources et des statistiques avancées soient aussi incluent dans la liste des éléments qui permettent de dépasser le seuil de qualité.

Déjà évoqué plus haut, pour les actualités, il est aussi important de mettre un petit résumé approprié des faits dans l’introduction de l’article. Or, avec les autres types d’article, cela n’est pas nécessaire. Vous l’aurez compris, les règles pour dépasser ou atteindre le seuil de qualité ne sont pas fixes et peuvent dépendre du type de SERP, mais parfois aussi du sujet, “d’où la sensation de floue en la matière”

Il existe cependant une astuce pour les connaître à chaque fois ! Il vous suffit pour cela d’analyser au niveau sémantique les pages de vos concurrents qui sont déjà bien positionnées sur vos requêtes. Si vous identifiez des similarités chez les concurrents en tête sur la requête, alors ces similarités sont forcément importantes pour Google.

Auteur Antonio Rodriguez Editeur et Directeur de Clever Technologies