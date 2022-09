Comment évaluer la qualité d’un site web en 2022 ?

L’évaluation d’un site internet est importante pour s’assurer que votre site répond à vos objectifs commerciaux et offre la meilleure expérience utilisateur possible.

La qualité d’un site Web repose sur cinq éléments essentiels qui doivent être analysés régulièrement : le contenu du site, la concurrence, la navigation, la technique et la partie design.

Chacun de ces aspects affecte le fonctionnement de votre site internet pour les moteurs de recherche, mais aussi pour les utilisateurs.

Partie contenu du site

Il faut se demander si le contenu de votre site a une vraie valeur ajoutée pour vos utilisateurs. Pour ce faire, vous devez d’abord identifier les thèmes principaux de votre site web, puis vérifier si le contenu et les informations présentes sur le site internet correspondent à ces thèmes.

Vous pouvez également utiliser Google Analytics pour voir comment les utilisateurs interagissent avec votre site Web. Cela vous donnera une idée des pages les plus populaires et de celles qui doivent être améliorées.

La Google Search Console permet aussi de voir quels mots-clés les utilisateurs utilisent pour trouver votre site web. De cette façon, vous pouvez vérifier si le contenu de votre site Web correspond à ce que les utilisateurs recherchent.

Vous devez par ailleurs vérifier la qualité du contenu de votre site Web du point de vue du SEO (référencement naturel). Cela signifie que vous devez vous assurer que votre page doit être optimisée sémantiquement pour les mots-clés qu’elles ciblent. Nous vous recommandons d’utiliser YourTextGuru pour l’optimisation sémantique de votre contenu.

Il est aujourd’hui important d’ajouter une partie auteur en bas des articles de votre blog, les moteurs de recherche et les internautes apprécient de connaître l’auteur derrière chaque information présente sur internet.

La partie navigation

Pour évaluer la partie navigation d’un site internet, il faut pour vérifier certaines choses.

Tout d’abord, le site internet doit avoir une structure claire et cohérente. Toutes les pages doivent être accessibles à partir de la page d’accueil, et il doit être facile de comprendre où vous vous trouvez sur le site à tout moment.

Le site doit également être simple à utiliser, avec une navigation la plus épurée possible. Pour vérifier la bonne utilisation du site par les utilisateurs, nous recommandons : Hotjar qui permet d’enregistrer visuellement les sessions (cartes thermiques) des utilisateurs de votre site.

Le site internet doit être responsive design, c’est-à-dire s’adapter à toutes les tailles d’écran. En effet, de plus en plus d’internautes naviguent sur le web depuis leur téléphone portable ou leur tablette. Si votre site web n’est pas optimisé pour ces appareils, vous perdrez beaucoup de visiteurs.

Il est aussi important de vérifier que le site web est compatible avec les différents navigateurs et appareils, et qu’il n’y a pas de liens brisés. Vous devez tester le site sur les différents navigateurs comme Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, etc.

Partie conversion

La conversion est un facteur très important à prendre en compte. Pour convertir les visiteurs du site en clients, votre site doit être bien conçu et facile à utiliser. Comment évaluer la conversion d’un site internet ?

Il existe plusieurs indicateurs à prendre en compte, tels que le nombre de pages vues, le temps passé sur le site, le nombre de formulaires de contact remplis, etc. En analysant ces indicateurs, vous pouvez voir si votre site web est efficace pour convertir les visiteurs en clients.

Nous vous recommandons de vous rendre sur le site de la Fevad afin de comparer votre taux de conversions (qui est indiqué sur Google Analytics si vous l’avez bien configuré) avec les chiffres nationaux (en fonction de votre secteur d’activité).

Si le taux de conversions est bas, il est intéressant de mettre en place de l’A/B testing pour tester différentes versions de votre site Web et trouver celle qui convertit le plus, nous vous recommandons d’utiliser Google Optimize.

Il est important de surveiller régulièrement le taux de conversion de votre site Web afin de détecter toute baisse et d’agir rapidement.

La partie technique

La qualité technique du site web est également un élément important à évaluer. Vous devez vérifier que votre site est correctement codé, que les pages sont indexées par les moteurs de recherche et que le site s’affiche correctement sur tous les appareils. Comment réaliser un audit de la partie technique d’un site internet ?

Pour vérifier la qualité technique de votre site web, vous devez utiliser des outils comme PageSpeed Insights de Google ou GTmetrix. Ces outils vous donneront un bon aperçu des problèmes techniques de votre site web et vous permettront de les corriger.

Pour vérifier la présence des erreurs 404 nous vous recommandons l’outil gratuit que Google met à disposition, la Google Search Console. Cet outil vous permettra de voir toutes les pages de votre site web qui sont présentes dans l’index de Google, mais qui n’existent plus sur votre site internet.

Il est aussi important de vérifier que votre site Web est adapté aux appareils mobiles. Google a mis au point un outil appelé Mobile-Friendly Test qui vous permet de vérifier si votre site est adapté aux appareils mobiles.

La partie concurrence

Lorsqu’il s’agit de la qualité d’un site web, vous devez également tenir compte des sites internet de vos concurrents. Que font-ils de bien sûr leurs sites que vous pourriez améliorer ? Qu’est-ce qu’ils font mal et sur lequel vous pourriez capitaliser ?

Pour réaliser une analyse des sites concurrents, nous vous recommandons d’utiliser un outil comme SEMrush. Cela vous permettra d’avoir une vue d’ensemble du trafic organique et payant de vos concurrents et de leurs principaux mots-clés.

Vous pouvez aussi analyser la technologie et les éventuels plugins que vos concurrents utilisent sur leurs sites internet, builtwith.com est outil qui permet une analyse de la technologie des sites web.

Faut-il confier le contrôle et l’audit de son site à une agence spécialisée ?

La réponse est oui ! Les agences spécialisées comme LesMarketing.fr disposent de l’expertise nécessaire pour vous aider à améliorer les performances de votre site web. Elles peuvent également réaliser des audits approfondis de votre site afin d’identifier les critères de l’analyse et proposer des améliorations.