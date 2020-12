La journaliste Daphne Caruana Galizia était «politiquement sans importance parce qu’elle se brouillait avec les partis au pouvoir et les partis d’opposition, et c’est là qu’elle a été tuée», a déclaré vendredi l’ancien Premier ministre maltais Joseph Muscat lors d’une enquête publique sur sa mort, ont rapporté les médias locaux.

Muscat, qui a démissionné en janvier, a été la seule personne à témoigner vendredi devant le tribunal de La Valette dans le cadre d’une enquête mise en place pour déterminer si l’État aurait pu faire quoi que ce soit pour empêcher le meurtre du journaliste.

Caruana Galizia, journaliste d’investigation et blogueuse, a été tuée par une voiture piégée près de son domicile en octobre 2017.

Muscat, ancien député européen et dirigeant du Parti travailliste, a commencé par une attaque cinglante contre la commission d’enquête – qu’il a approuvée au cours de ses dernières semaines en tant que Premier ministre – en disant «d’après ce que j’ai appris à travers les médias couvrant les débats, la plupart des témoins, des questions et des enquêtes … Vous ont été peu utiles dans l’accomplissement de votre rôle.

Muscat – dont les commentaires ont été publiés sur les réseaux sociaux alors qu’il s’exprimait devant le tribunal – a déclaré que l’État dans son ensemble, et non le gouvernement travailliste qu’il dirigeait, aurait dû faire l’objet d’une enquête.

«Daphné Caruana Galizia a vivement critiqué l’opposition [the center-right Nationalist Party] dans ses écrits, en particulier au cours des six derniers mois d’écriture, se concentrant presque exclusivement sur cela », a déclaré Muscat. «À quel type de contrôle cette partie cruciale du bras législatif était-elle soumise? Comment se fait-il que tous ses écrits à cet égard n’aient pas été examinés comme dans le cas du gouvernement? Permettez-moi de vous rappeler que dans ses écrits figuraient des accusations de corruption, de blanchiment d’argent et d’abus. La raison pour laquelle tout cela n’a pas été dûment étudié m’échappe.

Il a poursuivi: «Pour être clair, je n’avais aucune information selon laquelle la vie de Daphne Caruana Galizia était en danger, et personne n’a fait de déclaration à cet effet. De plus, je ne suis pas informé qu’aucune entité étatique en était au courant, encore moins facilitée ou aurait pu empêcher. » Il a également déclaré que son travail oscillait entre le journalisme de «classe mondiale» et les «potins de gouttière».

Muscat a déclaré à l’enquête qu’il savait que «sa position était devenue intenable» lorsque son chef d’état-major Keith Schembri avait été arrêté en relation avec l’affaire du meurtre. L’ancien premier ministre a également déclaré qu’il avait eu tort de garder Schembri et le ministre du Cabinet Konrad Mizzi en poste aussi longtemps qu’il le faisait. Les deux hommes avaient des liens avec l’éminent homme d’affaires Yorgen Fenech, qui a été arrêté fin 2019 en relation avec le meurtre de Caruana Galizia. Ils ont tous deux démissionné en novembre 2019.

Fenech a été accusé d’avoir organisé et financé le meurtre. Il nie toute implication dans le meurtre. Trois autres hommes ont été accusés du meurtre et ont plaidé non coupables.

Muscat a déclaré à l’enquête qu’il avait également «une amitié» avec Fenech. «Je ne le nie pas.

Muscat a déclaré que lui, Schembri et Fenech avaient un groupe WhatsApp dans lequel ils partageaient des photos de plats et de vins – «mais pas de femmes» – mais a ajouté qu’il n’avait rencontré Fenech que huit fois en personne.