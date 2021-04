Une brève histoire du séparatisme écossais

À moins d’une semaine des élections au parlement écossais, Jack Blanchard revient sur l’histoire du mouvement nationaliste écossais et explique comment il est passé d’une poursuite marginale à peut-être la vision majoritaire en Écosse.

Les anciens premiers ministres Alex Salmond et Jack McConnell – qui à eux deux ont dirigé le gouvernement écossais pendant plus de 13 ans – discutent de l’effondrement du parti travailliste écossais au milieu des années 2000 et de la montée extraordinaire du SNP. Le ministre écossais Mike Russell explique ce qui l’a attiré pour la première fois dans le mouvement nationaliste dans les années 1970, tandis que la militante pour l’indépendance et chroniqueuse Lesley Riddoch parle de sa propre conversion à la cause avant le référendum de 2014. L’historien Dr Ben Jackson discute des premières luttes du mouvement et du développement de la pensée nationaliste, tandis que Torcuil Crichton du Daily Record analyse les changements culturels et mondiaux derrière la marche du SNP vers le pouvoir.