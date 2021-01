Coronavirus: le Nord enregistre 3576 cas et 26 décès au cours des 48 dernières heures

L’Irlande du Nord a enregistré 3576 autres cas de coronavirus au cours des 48 dernières heures.

26 autres personnes sont mortes de Covid-19, a indiqué le ministère de la Santé.

Les chiffres montrent également qu’il y a 483 patients hospitalisés atteints de Covid-19, dont 35 en USI.

Au cours des sept derniers jours, 10850 personnes ont été testées positives au virus, contre 4281 pour les sept jours précédents.

Le taux d’incidence sur sept jours de l’Irlande du Nord est maintenant de 576,6 pour 100 000 habitants.

Il a plus que doublé au cours des deux dernières semaines.

Les derniers chiffres montrent également que 99% des lits d’hôpitaux sont occupés, avec une trentaine de lits d’hôpitaux vides en Irlande du Nord.

Six des hôpitaux d’Irlande du Nord fonctionnent au-delà de leurs capacités, notamment Antrim, Causeway, Mater, Royal Hospital, South West Acute Hospital et Ulster Hospital.

Cela intervient alors que le déploiement du vaccin Oxford / AstraZeneca en Irlande du Nord commence lundi aux cabinets de généralistes.

Un premier lot de 50 000 doses a été attribué. Les personnes âgées de plus de 80 ans seront initialement priorisées.

Le médecin en chef, le Dr Michael McBride, a déclaré que le plus grand nombre possible de personnes figurant sur la liste prioritaire devraient se voir offrir une première dose.

Il a ajouté: «Les preuves montrent que la dose initiale de vaccin offre jusqu’à 70% de protection contre les effets du virus.

«Offrir ce niveau de protection à grande échelle aura le plus grand impact sur la réduction de la mortalité et des hospitalisations, la protection du système de santé et de protection sociale. C’est la bonne chose à faire pour la santé publique. »

Violation des restrictions

Vendredi, il a été rapporté que plus de 100 amendes avaient été infligées pour des infractions à la réglementation sur les coronavirus et 34 avis d’interdiction émis lors de fêtes à domicile le soir du Nouvel An, a déclaré la police.

Alors que la nuit se passait tranquillement pour la plupart avec des rues vides à travers l’Irlande du Nord, la police était occupée à répondre à 1004 appels pour des informations faisant état de comportements antisociaux, d’agressions, de préoccupations pour la sécurité, de dommages criminels, de personnes disparues et de collisions routières.

Cela comprenait 86 rapports de violence domestique à domicile à travers l’Irlande du Nord, qui ont abouti à 38 arrestations.

En ce qui concerne la réglementation sur les coronavirus, les agents ont infligé 126 amendes de 200 £ ainsi que 34 avis d’interdiction en réponse aux partis à la maison et deux avis de pénalité pour les entreprises qui ont continué à fonctionner.

Les plans de réouverture des écoles diffèrent à travers le Royaume-Uni. En Irlande du Nord, les élèves de la huitième à la onzième année du secondaire continueront d’être enseignés à distance tout au long de janvier et les élèves du primaire retourneront en classe le 11 janvier.

‘Vraiment décevant’

Le chef de police adjoint du PSNI, Mark McEwan, a exprimé sa déception face aux événements survenus malgré des règles strictes en place pour tenter d’arrêter la propagation du coronavirus.

Stormont a apporté de nouvelles mesures difficiles la semaine dernière en réponse à la montée en flèche du nombre de cas, qui ont continué de voir des augmentations record cette semaine.

«C’est vraiment décevant qu’en dépit de la crise sanitaire due au virus mortel, il y avait encore des gens hier soir qui ont délibérément décidé de violer les règlements et de se mettre en danger ainsi que d’autres», a-t-il déclaré.

«Je veux profiter de cette occasion pour remercier la grande majorité des personnes qui en sont responsables et qui font leur part et continuent de prendre ce virus au sérieux alors que nous traversons cette pandémie.

«Il est d’une importance vitale que les gens prennent le temps de comprendre ce qui est autorisé et ce qui n’est pas permis en vertu de la nouvelle réglementation, ce qui est conseillé à titre indicatif et d’assumer la responsabilité personnelle d’arrêter la propagation de ce virus.

«Lorsque les gens ne respectent pas les règlements sur la protection de la santé, notre approche restera la même: nous nous engagerons d’abord avec les gens pour leur expliquer les directives et la loi et nous encouragerons les gens à faire ce qu’il faut.

«Cependant, là où nous n’avons d’autre choix que d’appliquer, nous prendrons cette mesure afin de protéger les membres les plus vulnérables de nos communautés et d’aider à protéger notre NHS. «

La violence familiale

M. McEwen s’est également déclaré préoccupé par le nombre de rapports de violence domestique.

«Malheureusement, nous savons que la violence domestique ne se produit pas seulement à Noël, qu’elle se produit toute l’année. Historiquement, cependant, les chiffres montrent que pendant la période de Noël, les incidents de violence domestique augmentent », a-t-il déclaré.

«Nous savons également qu’au cours de cette pandémie, davantage de personnes ont passé et continueront de passer plus de temps à la maison qu’elles ne le feraient habituellement. L’impact combiné de cette pandémie et des fêtes de fin d’année aura rendu la situation très difficile pour les personnes victimes de maltraitance et, dans certaines situations, encore pire.

«C’est une période difficile pour tout le monde, mais l’aide que nous pouvons offrir à toute personne maltraitée n’a pas changé, et je veux profiter de cette occasion pour rassurer quiconque se trouve dans une situation abusive en sachant qu’il n’est pas seul, que l’aide est disponible.

«Nous, votre service de police, sommes là pour vous. nous vous écouterons et nous prendrons des mesures. » – PA