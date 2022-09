La Nantaise du Web | Déréférencement et E-réputation : une nouvelle logique SEO

Les experts SEO se mènent des combats acharnés pour dominer les résultats organiques au cœur des domaines d’activités extraconcurrencielles.

La logique consiste aussi à produire des contenus en masse d’une qualité irréprochable que le moteur de recherche indexe et classe au cœur de ses résultats. Une autre logique qui pour les débutants peut paraître illogique, c’est l’art de déréférencer du contenu.

Toutes les agences SEO et les experts en E-réputation connaissent aussi les bienfaits et l’art de la désindexation. Vous nous direz pour les connaisseurs que la voie à suivre est de mettre en place une balise no index pour bloquer le robot txt de Google.

L’intérêt est bien évidemment plus intéressant que cela. Le déréférencement a un but plus important que cela. Il s’immisce directement dans une discipline plus large qu’est le SEO pour défendre la réputation numérique des personnes morales et des personnes physiques.

Cet article est là pour vous dévoiler les mécanismes les plus opportuns pour mettre en place des opérations de déréférencement.

Le droit à l’oubli : le déréférencement SEO le plus légitime qui soit

Par déréférencement, on entend toute action susceptible d’être effacé ou de disparaître du web par des procédés légales. Et cette opportunité est possible grâce à la reconnaissance par la justice européenne du droit à l’oubli numérique depuis 2014.

Elle-même renforcé par le RGPD datant de l’année 2017.

Bref, tout ce cadre juridique permet à un particulier qui en motive la demande de pouvoir effacer certaines données personnelles le concernant directement aux moteurs de recherche.

Google dispose d’un formulaire spécifique pour faire exercer ce droit de façon légitime.

Le déréférencement, ici prend plusieurs formes. On peut lui donner deux formes distinctes parmi les suivantes :

Le droit à l’effacement

Le droit au déréférencement.

Il faut faire une distinction entre les deux notions car dans certaines situations, l’accès au contenu indésirable n’existe plus mais le résultat naturel est encore identifiable sur le web.

Le déréférencement explicitement exercé par un expert en E-réputation

En dehors de la Législation communautaire et des règles imposées par la CNIL, il est aussi possible de déréférencer du contenu. Très souvent, les demandes en ce sens sont l’œuvre d’entreprises ou de personnes privées qui ont intérêts à noyer des informations qui peuvent leur nuire économiquement ou moralement.

Le cas d’une petite soirée bien arrosé posté sur un blog il y a plusieurs années en arrière peut en effet avoir des effets contreproductifs pour une personne lancé dans une carrière ambitieuse professionnelle. Bref, les exemples ne manquent pas.

Bien que le RGPD est là pour donner plus de protection juridique avec la possibilité de demander le retrait de certaines données, il existe des situations règles où le contenu nocif est légitimes. La dernière solution pour enrayer cette visibilité consiste à mettre en œuvre des actions en référencement.

Faire reculer du contenu indésirable par le SERP Sculpting

Déréférencer ne signifie en rien supprimer de manière définitive. En effet, comme, on référence un contenu en le faisant gagner en positionnant, on peut aussi le déréférencer en le faisant tomber. C’est ce que l’on nomme SERP Sculpting dans le langage de la E-réputation.

Bien que le travail soit plus pointu, on observe une même logique que les sites qui ne travaille par leur référencement et finisse par dégringoler dans les résultats de Google. Un peu en usant de la même méthode mais avec des techniques plus avancées, un expert SEO va mettre en œuvre ce processus pour réussir à déréférencer le contenu indésirable.

Déréférencer le nuisible par des backlinks de haute qualité

Le déréférencement en E-réputation n’est pas qu’une question de backlink. Mais ce sont tout de même les liens hypertextes d’excellente qualité qui forment la finalité du travail. En gros, l’idée que vous devez retenir s’exerce par les manipulations suivantes :

L’expert en E-réputation va mesurer l’incidence de tous les résultats naturels d’une page Google

Il s’appuie sur les résultats les plus pertinents pour faire descendre la page que vous souhaitez voir sombrer dans le puit du moteur de recherche. Celle-ci continue d’exister dans l’index mais cachée en deuxième ou troisième page, elle finira par ne plus nuire.

Le consultant SEO produit de nouveaux contenus sur la sémantique où le contenu indésirable figure. Il alimente ainsi la SERP et peut encore mieux faire descendre les résultats.

Ce n’est donc pas par magie que l’on déréférence du contenu licite et motivé sur le web. Ce travail de fourmi qui porte ses fruits s’inscrit tout de même sur quelques semaines de productivité.