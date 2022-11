La personnalisation des résultats de recherches est une tendance générale des moteurs de recherche, pas toujours évoquée dans ses impacts sur les études scientifiques des usages du web, en plus des variables qui vont influer sur les parcours de navigation.

Google personnalise les résultats dans le SERP

Google renforce la personnalisation des résultats dans son moteur de recherche. Comment s’y préparer ? L’édition 2022 du Google « Search On » s’est déroulée le 28 septembre dernier.

L’occasion pour l’entreprise de technologie américaine de révéler de nouvelles fonctionnalités apportées à son moteur de recherche telles que l’amélioration de la traduction de texte avec Lens, le Multi-Search, l’ajout d’images pour une expérience toujours plus immersive sur Google Maps ou encore l’ajout de suggestions de résultats enrichies pendant la saisie.

Mais l’annonce la plus importante faite par Google lors de l’évènement concerne certainement le renforcement de la personnalisation des résultats dans son moteur de recherche.

De nouvelles possibilités de personnalisation des résultats de recherche arriveront bientôt, et certaines d’entre elles seraient même déjà implémentées.

Les nouveautés qui seront implantées très prochainement ne seront pas sans impact en termes de mesure des actions SEO, déclarent les experts en SEO. Voilà pourquoi dès maintenant, vous devez déjà vous préparer pour ne pas perdre vos positions lorsque les changements seront effectifs ou au contraire profiter de cette occasion pour améliorer votre classement sur vos principales requêtes.

Tous les moteurs de recherche renforcent leurs outils d’affichage des résultats et Google encore plus que les autres moteurs, renforce la personnalisation des résultats dans son moteur de recherche. Découvrez dans cet article, comment s’y préparer, dans les meilleures conditions !

La recherche personnalisée de Google, c’est quoi ?

Une brève explication du fonctionnement de la recherche personnalisée de Google s’impose !

Les moteurs de recherche d’autrefois s’adressaient à tous les utilisateurs de la même manière. Mais ce n’est plus le cas pour Google depuis 2004, l’année d’introduction de la recherche personnalisée. Il s’agit d’une fonctionnalité de recherche qui va au-delà de la requête initiale de l’utilisateur en incorporant des informations tirées de son historique numérique d’intérêts.

Le moteur de recherche apprend le profil de l’utilisateur à partir de son historique de recherche, de son emplacement géographique et d’autres informations tirées de son compte Google.

Ces informations disparates sont ensuite traitées et exploitées par le moteur de cherche dans le but de donner un sens aux différentes requêtes de l’utilisateur. En effet, avec la fonctionnalité de recherche personnalisée, le moteur de recherche lève l’ambiguïté des mots-clés pour donner à l’utilisateur ce qu’il recherche réellement.

Sur le moteur de recherche Google, divers facteurs entrent en jeu lors de la personnalisation des résultats de recherche d’un utilisateur, tels que l’emplacement de l’utilisateur, la langue de recherche, l’historique Web de l’utilisateur, l’historique de recherche, les préférences sur les réseaux sociaux…

Google qui fait à nouveau le choix de renforcer la personnalisation des SERPs

Google a introduit la recherche personnalisée pour la première fois en 2004 et a commencé à l’implémenter activement en 2005 dans les résultats de recherche de son moteur de recherche. Seulement, ces dernières années, on parlait moins de cette fonctionnalité, car Google l’avait tout simplement laissé tomber en faveur de la contextualisation (par exemple au travers de la géolocalisation de l’internaute).

Mais si l’on se fie aux annonces faites lors de l’évènement « Search On », Google semblerait changer d’avis pour les mois et années à venir en ce qui concerne la personnalisation des SERPs, c’est en tous cas l’opinion de beaucoup d’experts sur le sujet.

Si vous êtes propriétaires de sites web ou que vous vous intéressez au référencement Google, sachez que ce changement ne sera pas sans conséquence en termes de SEO. Les résultats proposés dans les SERPs de Google ne seront plus les mêmes qu’avant sur les mêmes requêtes. Ils différeront en fonction des utilisateurs, mais aussi des types de recherche effectués.

À titre de rappel, au même titre que le moment de la recherche et le contexte de recherche, la personnalisation constitue un des critères susceptibles de faire varier les résultats affichés dans son moteur de recherche, selon en tout cas les consignes officielles de Google.

La SERP : de quoi parlons-nous ?

La Serp, ce terme, qui a priori ne vous semble peut-être pas du tout familier, est l’un des plus fondamentaux dans le monde du marketing digital, ou du monde du numérique et celui qui marque la visibilité sur le web des sites et pages en ligne du réseau de recherche Google. Comme de nombreux termes dans le monde du digital marketing, SERP trouve son origine dans la langue de Shakespeare, car SERP est un acronyme pour “Search Engine Result Page”; en fait, il s’agit de la « page de résultats des moteurs de recherche ». Et ce terme s’applique à tout moteur de recherche existant aujourd’hui, qu’il s’agisse de Google, Bing, ou Yahoo. La page où, après avoir saisi un terme de recherche, tous les sites web qui correspondent à votre recherche sont affichés est appelée SERP, et la discipline se nomme SEO. C’est pour cela qu’il est primordial d’y apparaitre et si possible dans les 3 premières positions, (hors annonces) car cela va conditionner le nombre de visiteurs que votre site ou vos sites web, vont pouvoir attirer, tous les experts du marketing vous le diront plus vous apparaissez meilleur c’est.

« Search On » : nouveautés annoncées qui renforcent la personnalisation des résultats dans Google

Google vient de nous apprendre que la personnalisation des résultats sera renforcée encore plus qu’avant. Cela signifie que les résultats dans les SERPs tiendront fortement en compte de vos préférences, si bien évidemment vous laissez le moteur de recherche vous proposer des résultats personnalisés.

Cela étant dit, de réels changements dans les résultats de recherche du moteur de recherche, jamais vus jusqu’ici, ont été annoncés lors de l’évènement « Search On » du moins pour certaines requêtes. Les voici :

Des nouveautés avec les requêtes du type « que regarder »

Ainsi, très prochainement, les internautes devront donc s’attendre à des résultats personnalisés encore plus poussés qu’avant. Dans son annonce lors de l’évènement « Search On », Google a notamment expliqué que sur des requêtes du type « que regarder », les internautes verront dans un premier temps des recommandations de films et programmes télévisés tenant en compte leurs préférences. Mais une fois que les internautes ont choisi les services de streaming qu’ils utilisent, les recommandations personnalisées tiendront ensuite compte de la disponibilité des films sur les services de streaming choisis.

Des nouveautés avec les requêtes comme « idées de dîners » ou « recettes thaïlandaises »

De la même façon, et encore une fois uniquement sur mobile et pour les requêtes en anglais, les internautes se trouvant aux Etats-Unis peuvent depuis le 28 septembre trouver plus d’inspiration pour leur prochain repas avec les requêtes de type « idées de dîners » ou « recettes thaïlandaises ». Des recommandations de recettes seront proposées en tenant compte des préférences. Cette fonctionnalité va ensuite s’étendre sur d’autres pays.

Une nouvelle version du système « About this result » déployée

Introduite en février 2021, la fonctionnalité « About this result » a été conçue pour aider les utilisateurs de moteurs de recherche Google à mieux comprendre le site Web sur lequel se trouve un résultat de recherche. Avant de cliquer sur le résultat de la recherche lui-même, les utilisateurs peuvent désormais cliquer sur un widget qui fournit des informations clés en un coup d’œil à propos du site.

Mais avec la récente annonce de Google lors de l’évènement « Search On », on apprend qu’il a mis à jour cet encart qui offre dorénavant aux internautes la possibilité d’afficher des informations supplémentaires qui montrent si un résultat est personnalisé ou non.

Plus précisément, si l’encart indique « personnalisée pour vous », cela souligne que le résultat est recommandé en fonction des recherches antérieures et de l’historique de navigation de l’utilisateur. Cet encart sera initialement disponible en anglais aux États-Unis, avec un déploiement plus large à suivre dans les mois à venir.

Google explique sur son blog que l’outil « About this result » offrira aussi aux utilisateurs plus de contrôle sur la manière dont la recherche leur permet d’obtenir des résultats utiles et adaptés à leurs besoins. C’est sur cet encart également qu’il faut cliquer si vous voulez trouver le bouton qui désactive les résultats personnalisés.

Travailler sur l’intentionnalité de l’utilisateur pour ne pas perdre de positions avec tous ces changements

Déjà évoqué plus haut, la personnalisation des résultats n’est pas nouvelle chez Google. Il s’agit d’une fonctionnalité qui date déjà de 2004. Toutefois, les experts en référencement pensent que la consolidation du travail sur l’intentionnalité de recherche l’utilisateur serait quand même judicieux pour ne pas perdre de positions avec tous ces changements annoncés.

Pour ceux qui l’ignorent, l’intention de l’utilisateur, l’intention de recherche ou encore user intent en anglais fait tout simplement référence à l’objectif ou l’intention réelle d’un internaute lorsqu’il saisit un terme de recherche dans un moteur de recherche. Facteur central dans l’optimisation de contenu en SEO, elle est ce qui détermine le choix des mots clés.

Selon Quentin Brizard, un professionnel du référencement web français, les résultats de recherche personnalisés e seront toujours les pages qui performent en SEO. En revanche, celles qui correspondent le mieux à l’utilisateur seront plus mises en avant. Voilà pourquoi il est important de consolider le travail déjà fait sur l’intentionnalité de recherche de l’utilisateur. La raison à cela ? L’approche de l’intentionnalité de recherche serait la plus adaptée si l’on souhaite partir des réels besoins de l’utilisateur.

En effet, une fois qu’on connait l’intention de recherche de ses cibles, il sera plus évident de créer des contenus qui répondent parfaitement aux attentes des utilisateurs. D’ici peu, ce sont ce type de contenu qui performe aux yeux de Google.

Quelle nouvelle stratégie SEO adoptée avec tous ces changements ?

Pour ces quelques raisons, les experts en SEO suggèrent aux créateurs de contenu de maintenir la stratégie classique liée au SEO sémantique. Mais ensuite, vous devez analyser comment les utilisateurs articulent leurs recherches dans votre thématique. Une fois que vous avez la réponse à cette problématique, vous devez ensuite en fonction des résultats obtenus adapter vos contenus.

Selon certains experts SEO, ce renforcement de la personnalisation pourrait également rendre la mesure du positionnement encore plus difficile qu’avant. Pour mesurer la performance d’un site web ou d’une page web en particulier, il serait désormais plus adapté avec tous ces changements d’inclure des critères auparavant peu utilisés comme le nombre de clics, le taux de clics, les impressions, les temps de session…

Auteur Antonio Rodriguez Mota Editeur et Directeur de Clever Technologies