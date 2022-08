Infineon est un fabricant de composants électroniques allemand qui cartonne dans le secteur automobile

Infineon Technologies AG est un fabricant allemand de semi-conducteurs fondé en 1999, lors de la scission des activités de semi-conducteurs de l’ancienne société mère Siemens AG.

Infineon est aujourd’hui l’un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs de puissance et de MOSFET. Au cours de l’exercice 2017, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros avec environ 35 500 employés dans le monde.

En 2022, C’est la troisième fois qu’Infineon revoit à la hausse les ambitions de son exercice. Le chiffre d’affaires est désormais attendu proche des 14 milliards d’euros à fin décembre 2022, soit 500 millions de plus que les années précédentes.

Pour son troisième trimestre, Infineon, fabricant de composants électroniques a généré 3,62 milliards d’euros de facturations, au-delà des 3,42 milliards espéré. Et pour les trois derniers mois de son exercice à fin septembre, c’est 3,9 milliards d’euros de revenus qui sont anticipés, Soit plus que les 3,6 milliards attendus par les analystes du marché des semi-conduteurs

Présentation de Infineon : Fabricant de composants électroniques

Le siège social d’Infineon est situé à Neubiberg, près de Munich. L’entreprise est très présente en Europe, en Asie et sur le continent américain. Avec des activités de recherche et développement (R&D) dans 11 pays, Infineon consacre environ 900 millions d’euros par an à la R&D, ce qui en fait l’un des plus grands investisseurs européens dans ce domaine .

Le portefeuille de produits d’Infineon comprend des semi-conducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des puces mémoire et des transpondeurs RFID. La société est également un fournisseur de premier plan de thyristors et de diodes.

Infineon est cotée à la Bourse de Francfort et fait partie de l’indice DAX 30. La société est également membre de l’indice allemand des valeurs sûres, l’Euro Stoxx 50.

Infineon Technologies a été créée en 1999 à partir de la division des semi-conducteurs de Siemens AG. Le nom a été choisi afin d’être disponible au niveau international et de ne pas empiéter sur les marques existantes.

La société a démarré avec quatre unités commerciales :

Semi-conducteurs de puissance, Logique et signaux mixtes, Opto, et RFID et solutions de capteurs. En 2000, l’introduction en bourse (IPO) d’Infineon a été l’une des plus importantes de l’histoire européenne, avec un montant de 4,6 milliards d’euros.

En 2002, Infineon a acquis les activités liées aux puces mémoire de Siemens AG, qui ont été séparées du reste de la société sous le nom de Qimonda. Infineon a ainsi acquis une position de leader sur le marché des DRAM.

En 2003, Infineon Technologies a déplacé son siège social de Munich à Neubiberg, en Allemagne.

En 2004, Infineon a acquis TranSwitch Corporation, une société américaine spécialisée dans la technologie de traitement des réseaux. Cela a renforcé la présence d’Infineon dans le secteur des communications.

En 2005, Infineon s’est séparé de son activité de mémoire Qimonda pour se concentrer sur d’autres domaines. La société scindée a conservé le nom de Qimonda et est désormais une entité indépendante. Également en 2005, Infineon a acquis la participation majoritaire dans International Rectifier Corporation, une société américaine spécialisée dans la technologie de gestion de l’énergie. Cette acquisition a renforcé la position d’Infineon sur le marché des semi-conducteurs de puissance.

En 2007, Infineon a finalisé l’acquisition d’Agere Systems, une société américaine de semi-conducteurs spécialisée dans les technologies de communication et de stockage. L’acquisition a permis d’étendre le portefeuille d’Infineon aux segments à croissance rapide du marché des communications.

En 2008, Infineon Technologies a annoncé son intention de se scinder en deux sociétés : l’une axée sur les semi-conducteurs, l’autre sur l’électronique automobile. L’entreprise de semi-conducteurs a été renommée “Infineon Technologies AG” et l’entreprise d’électronique automobile a été séparée en tant qu’entité distincte appelée “Infineon Technologies AG”

En 2011, Infineon a conclu la vente de son activité d’électronique automobile à Delphi Automotive PLC.

En 2013, Infineon Technologies a annoncé son intention de scinder son activité de semi-conducteurs de puissance en une société distincte. La nouvelle société a été nommée “infineon technologies ag” et a commencé à se négocier à la Bourse de Francfort en novembre de la même année.

En 2014, Infineon a acquis International Rectifier Corporation auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par TPG Capital pour un montant de 3 milliards de dollars en espèces. Avec cette acquisition, Infineon est devenu l’un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs de puissance.

En 2015, Infineon Technologies et Cypress Semiconductor Corporation ont conclu un accord définitif selon lequel Infineon acquerrait Cypress dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 9 milliards de dollars. L’acquisition a été réalisée en avril 2016.

Infineon est actuellement organisé en quatre unités commerciales principales : Automobile, Carte à puce et sécurité, Contrôle de la puissance industrielle, et Gestion de la puissance et multimarché.

L’unité commerciale Automotive offre un portefeuille complet de produits pour le marché automobile, des microcontrôleurs aux capteurs et aux circuits intégrés de gestion de l’énergie.

L’unité commerciale Chip Card & Security offre un portefeuille complet de produits pour les marchés de l’identification et de l’authentification sécurisées, des cartes à puce sans contact aux solutions de sécurité biométriques.

L’unité commerciale Industrial Power Control offre un portefeuille complet de produits pour le marché industriel, depuis les circuits MOS haute tension jusqu’aux circuits intégrés de gestion de l’énergie .

L’unité commerciale Power Management & Multi-Market offre un portefeuille complet de produits pour les segments de la gestion de l’énergie et du multi-marché, des MOSFET haute tension aux régulateurs à faible chute.