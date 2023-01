La pandemie du covid-19, a été responsable de l’explosion du marché de l’iot en France et dans le monde, le nombre d’objets connectés ne cesse de croitre.

Le marché de l’IoT en France et dans le monde poursuit sa forte croissance en 2023 et au-delà. L’IoT est l’acronyme pour « Internet of Things », ce qui signifie « Internet des Objets ». C’est un terme qui désigne l’utilisation d’Internet pour connecter des objets physiques, afin de les contrôler à distance et de collecter et analyser les données qu’ils produisent.

L’Internet des objets (IoT) ne cesse de gagner en importance. De plus en plus d’entreprises l’adoptent pour ses nombreux avantages, incluant meilleure productivité, meilleure efficacité et une meilleure qualité de service.

Par exemple, l’entreprise américaine General Electric a réduit ses coûts de maintenance de 20% en utilisant l’IoT. De même, l’entreprise John Deere, elle aussi, a vu ses coûts de production réduits de 5% en utilisant l’IoT. Il y a aussi l’exemple d’Amazon qui a réussi à booster sa productivité en confiant la logistique à des robots et des objets connectés. L’exemple de ces trois entreprises montre bien que l’IoT permet de réduire les coûts de production et de maintenance, mais apporte aussi de l’innovation.

En France, même si plusieurs études avancent que le pays accuse du retard en termes de déploiement de l’IoT, l’IoT y connait néanmoins une forte croissance depuis plusieurs années. Le marché de l’IoT en France et dans le monde poursuit sa forte croissance en 2023 et au-delà. Découvrez dans cet article tous les chiffres clés sur l’IoT.

Le marché de l’Internet des Objets (IoT) en France

Selon le portail de statistiques pour les données de marché Statista, les revenus du marché de l’Internet des objets (IoT) en France devrait atteindre 542 millions de dollars en 2023.

Cette même étude prévoit une forte croissance pour le marché de l’IoT en France pour les prochaines années, avec une hausse de 8,61 % de revenus par an en moyenne, ce qui se traduira par un volume de marché de 754,80 millions de dollars de revenus d’ici 2027. En comparaison avec d’autres pays, les revenus du marché de l’IoT de la Chine (numéro 1 mondial) seront à 5 303,00 millions de dollars US la même année.

En ce qui concerne le nombre d’objets connectés en France, il est évalué à 244 millions par l’Ademe et l’Arcep dans une étude de janvier 2022, qui est encore l’étude la plus récente faite jusqu’ici, s’il y avait à l’échelle mondiale 12,3 milliards d’objets connectés fin 2021.

La France accuse pourtant du retard en termes de déploiement de l’IoT par rapport à la plupart des pays développés

La France est en retard en termes de déploiement de l’IoT. Et pour preuve, selon une étude faite par Statista au début de l’année 2022, la France est classée en 6ème position en termes de déploiement de l’IoT en Europe. Parmi les pays les plus avancés dans le monde, on retrouve notamment les Etats-Unis, le Japon, la Corée du Sud ou encore l’Autriche, avec la grande majorité de leurs entreprises qui se sont déjà lancées dans l’IoT.

Avec seulement 22 % des entreprises utilisant des objets connectés en 2021, en Europe, la France se trouve derrière l’Autriche (51%), la Suède (40%), l’Allemagne (36%), l’Italie (32.6%) et l’Espagne (27%). Cette étude a aussi montré qu’en France les secteurs les plus avancés en termes de déploiement de l’IoT sont l’industrie, les utilities, la smart home, les transports, la santé et les services.

Le marché de l’IoT dans le monde en 2023 et au-delà – quelques chiffres clés

Voici quelques chiffres clés sur les objets connectés et le marché de l’IoT dans le monde :

Le nombre d’objets connectés dans le monde

Fin 2022, il y a bien plus de 13 milliards d’appareils IoT connectés dans le monde. Les experts estiment que ce chiffre atteindra 25,4 milliards d’ici 2030. Autres faits importants, il existe plus de 400 plates-formes IoT actives dans le monde en ce moment et plus de 10 % du financement du capital-risque serait lié à l’Internet des objets.

Selon Finance Online,

la 5G et des technologies plus récentes comme l’Intelligence artificielle contribueront en partie cette forte croissance de l’IoT dans les 7 prochaines années.

Les appareils IoT sont plus nombreux que les appareils non IoT

Dans le monde, les appareils IoT ont dépassé les appareils non IoT depuis 2020. Et d’ici 2030, une étude réalisée par IoT Analytics prévoit que 75 % de tous les appareils devraient être des appareils IoT.

Voici une comparaison entre les appareils actifs non-IoT et IoT de 2022 à 2025 :

Année 2022 : 10,1 milliards d’appareils non IoT et 16, 4 milliards d’appareils IoT

Année 2023 : 10,2 milliards d’appareils non IoT et 19, 8 milliards d’appareils IoT

Année 2024 : 10,2 milliards d’appareils non IoT et 24.4 milliards d’appareils IoT

Année 2025 : 10,3 milliards d’appareils non IoT et 30.9 milliards d’appareils IoT

Statistiques mondiales sur les dépenses IoT

Selon une étude réalisée par FinleyUSA, les dépenses IoT au niveau mondial devraient atteindre 1 000 milliards et 100 millions de dollars de dollars cette année 2023, alors qu’elles étaient de 1 000 milliards de dollars en 2022 et 749 milliards de dollars en 2020.

L’Asie représente plus d’un tiers de toutes les dépenses liées à l’Internet des Objets

Selon la Commission européenne, malgré une forte croissance des dépenses IoT dans presque tous les pays du monde, la part de marché par région ne devrait pas trop changer cette année 2023. Ainsi, il est prévu que la région Asie-Pacifique détiendra encore la plus grande part de marché régionale (37%), comme ce fut le cas depuis 2018. L’Amérique du Nord se place en deuxième position avec 29 % de part de marché.

Revenus générés par l’IoT en 2022 par segment

En 2022, le segment des « appareils multimédias et Internet grand public » IoT est ce qui a le plus généré de revenus avec 101,8 milliards de dollars, suivi de près par le segment des véhicules connectés (73,8 milliards de dollars), le segment des terminaux de paiement (39,4 milliards de dollars), le segment du suivi et surveillance des actifs (17,2 milliards de dollars), et enfin le segment de la gestion et suivi des stocks (11,3 milliards de dollars).

L’IoT d’entreprise représente environ les trois quarts du marché de l’IoT

Les simples particuliers ont également commencé à s’intéresser à cette technologie, qu’ils voient comme une opportunité pour améliorer leur qualité de vie. Toutefois, les entreprises vont encore rester les plus grandes consommatrices d’objets connectés dans le monde, représentant 73 % du chiffre d’affaires total du marché de l’IoT mondial en 2024. Ce chiffre tendra bien évidemment à baisser d’année en année, mais de très peu seulement avec les parts de marché des autres acteurs qui progressent chaque année.

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies