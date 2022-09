Site européen multilingues : conseils SEO

Aujourd’hui, pour atteindre une large cible, beaucoup se lancent dans la création de site multilingue.

En effet, le marché francophone commence à être saturé bien qu’il soit assez large. Pour se lancer à l’international, il est possible de transformer son site français en un site multilingue.

Toutefois, il ne suffit pas de traduire son contenu dans d’autres langues. Si votre objectif est de cibler les clients potentiels, vous ne devez pas uniquement proposer des contenus en plusieurs langues, mais aussi veiller à ce qu’ils soient bien optimisés SEO.

Dans cet article, nous avons listé pour vous quelques conseils SEO pour votre site européen multilingues.

Les outils de traduction automatique, vous allez vous en passer !

Vous devez savoir que les stratégies de référencement d’un site multilingue sont quasiment les mêmes que pour celui d’un site monolingue. Il y a juste certains points sur lesquels il faut faire plus attention.

Quoi qu’il en soit, le gros du travail réside dans la traduction du contenu en une autre langue. Sur cette partie, nous vous déconseillons fortement de passer par un outil de traduction automatique. Rien ne vaut que la qualité rédactionnelle d’un être humain. Vous aurez un contenu original, facile à comprendre et optimisé.

Les outils de traduction automatique ne connaissent ni les règles d’écriture ni le contexte et risque de faire une fausse interprétation. Il est important de soigner la traduction de chaque langue si vous souhaitez renforcer votre image et accroître le taux de transformation de votre site.

Pour vous faire connaître et acquérir de nouveaux clients, découvrez d’autres conseils et solutions efficaces sur https://www.referencement-bourgognefranchecomte.fr/. Vous y verrez des conseils sur comment rédiger des contenus optimisés, plus appréciés des moteurs de recherche pour votre site multilingue.

Un langage simple, vous en adopterez !

Quand vient le moment où vous devez rédiger le contenu de votre site, nous vous conseillons de communiquer de manière simple. En d’autres termes, vous devez faire comme si vous communiquiez en langage local.

Ce sera plus facile pour les lecteurs de comprendre ce que vous écrivez. Si besoin, faites appel à des rédacteurs locaux. Ils seront capables de comprendre les nuances de la langue en question et d’adapter le message en fonction de la culture associée. Il ne vous restera plus qu’à cibler les mots clés les plus pertinents pour qu’il soit plus facile pour les internautes d’atterrir sur votre site.

Les bonnes pages, vous les choisirez pour vos maillages internes !

Tout comme pour la rédaction d’un contenu pour un site monolingue, le choix des pages internes à lier à votre site doit être bien pensé. Pour que votre site européen multilingue soit bien optimisé SEO, veillez à choisir des pages qui parlent de contenus identiques.

Cela permet une meilleure indexation de votre site dans son ensemble et de signaler à Google que votre site est même disponible à la lecture en plusieurs langues. Le but étant d’attirer les internautes de différentes régions.

Votre public, vous les identifierez !

Avant de se lancer dans la transformation de son site européen en un site multilingue, il est indispensable de connaître à l’avance son public cible. Vous devez d’abord identifier à qui vous allez vous adresser, quel est leur langage et de quoi ont-ils besoin. Assurez-vous d’écrire dans la bonne langue, le bon dialecte afin que votre site puisse gagner en efficacité.

Il en est de même pour les contenus multimédias que vous utiliserez. Assurez-vous qu’ils sont bien adaptés à la culture de la région. Enfin, pour une bonne optimisation SEO de votre site, pensez aussi à vérifier à l’avance quel est le moteur de recherche utilisé par les internautes de la région ciblée.

Google est peut-être le moteur de recherche le plus utilisé au monde, mais dans certaines régions, il existe des moteurs de recherche locaux plus utilisés que Google par les internautes.

Pour la fonction redirection automatique, assurez-vous qu’elle mène bien vers la langue recherchée !

Pour s’assurer que vos clients cibles soient bien redirigés vers votre site multilingue, il vaut mieux ne pas utiliser la fonction redirection automatique. En effet, un internaute de nationalité française n’accédera pas facilement à la version française de votre site si vous utilisez une redirection automatique pour l’orienter.

De même, au cas où votre site n’est pas traduit selon la langue recherchée par l’internaute, il sera automatiquement redirigé vers la version du site de la langue par défaut. Si vous voulez vraiment utiliser la fonction redirection automatique, vous devez vous assurer qu’elle conduit vraiment l’internaute à la page recherchée en fonction de la langue souhaitée.

Enfin, le mieux ce serait que vous signaliez aux moteurs de recherches toutes les versions linguistiques de votre site.

Derniers mots…

Afin de mener à bien le lancement de votre site internet à l’international, nous vous conseillons de vous rapprocher d’une agence SEO qui sera en mesure de vous donner l’accompagnement nécessaire et d’éviter de faire des erreurs. Ce type de projet, s’il est bâtit sur des fonds bien solides, va définir l’avenir de votre business futur.