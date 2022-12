L’avancée inexorable du frelon asiatique en Europe : Espèce envahissante

Le frelon asiatique se propage partout en Europe

Au cours des dernières années, l’avancée inexorable du frelon asiatique en Europe est devenue une préoccupation à la fois pour l’environnement et la population humaine.

Cet insecte invasif a un impact non seulement sur les écosystèmes mais aussi sur les pollinisateurs indigènes. Voici ce que vous devez savoir sur cette menace.

Plusieurs espèces de guêpes et de frelons ont été accidentellement introduites en France et en Europe. Il s’agit notamment du frelon asiatique Vespa velutina, qui est un prédateur agressif. Ces frelons ont le potentiel de se propager dans toute l’Europe et de menacer les abeilles mellifères sur les territoires conquis.

Le frelon asiatique a été identifié comme une espèce qui s’est propagée rapidement dans un bon nombre de pays européens. Il est arrivé en 2004 en France, puis a été observé en Italie, en Espagne et au Portugal.

Ensuite, le frelon asiatique a atteint le Royaume-Uni. Le ministère de l’Agriculture, de l’alimentation et de la mer (Department for Environment, Food & Rural Affairs in UK) s’est engagé à une surveillance supplémentaire.

Impact du frelon asiatique sur les écosystèmes

Le frelon asiatique se répand rapidement à travers l’Europe. On ne sait pas exactement comment cela affectera l’apiculture et la vie des pollinisateurs. Les chercheurs mènent actuellement des études pour mieux comprendre l’impact du frelon asiatique sur les abeilles européennes et les pollinisateurs sauvages. Cela aidera à fournir des informations plus claires aux décideurs.

Arrivée du Vespa Velutina en Suisse

Plusieurs régions européennes sont maintenant infectées par le frelon asiatique, (Vespa Velutina Lepeletier, 1836). Il est considéré comme une espèce non native à haut risque qui a envahi de nombreux pays et constitue une menace pour l’environnement et les animaux domestiqués. Il a été observé en Suisse en 2022 pour la première fois.

Pour identifier Vespa Velutina, une clé morphologique a été utilisée et des comparaisons ont été faites avec les échantillons de la France.

D’autres pays européens touchés

Au cours de la dernière décennie, Vespa Velutina s’est répandue de son territoire d’origine en Asie à plusieurs régions européennes. Il s’est établi en France, en Italie et en Allemagne. Vespa Velutina s’est également propagée aux îles Baléares, en Pologne, en Slovénie et en Ukraine.

Vespa velutina est également présente en Grande-Bretagne, où il s’agit d’une espèce envahissante. Il a un impact limité sur les espèces indigènes, mais a causé de graves dommages aux colonies d’abeilles. Son activité de prédation peut affecter les abeilles et autres insectes qui sont bénéfiques pour les cultures. On pense qu’il a un potentiel d’invasion élevé, ce qui conduit à sa propagation rapide.

Le cas du Portugal

Au cours de la dernière décennie, la Vespa Velutina, une espèce envahissante, s’est propagée à travers l’Europe et le Portugal, colonisant la majeure partie de la France et la plupart des territoires basque et galicien.

Son émergence au Portugal a été causée par des conditions climatiques appropriées et accélérée par le changement climatique. Les étés chauds et les hivers doux ne font que renforcer sa présence. Il a été introduit en Europe par une seule reine transportée sur un cargo.

Le frelon asiatique a été éradiqué aux Baléares

A force de lutte, et parce que les Baléares sont des îles, le Vespa velutina y a été totalement exterminé.

Malgré le fait que le frelon asiatique a été déclaré éradiqué des Baléares l’année dernière, cela ne signifie pas qu’il est complètement parti de l’île. Il y a eu des rapports récents sur ce frelon se propageant dans les îles Anglo-Normandes. Plusieurs investigations de contrôle biologique sont en cours pour essayer de l’éradiquer à Guernesey et Jersey.

En Espagne, le frelon asiatique s’est propagé dans le pays à un rythme d’environ 100 km par an. Il est originaire de la Chine et de l’Inde, mais il s’est propagé à travers toute l’Europe. Le frelon asiatique a été trouvé au Pays Basque, La Rioja, la Catalogne et la péninsule ibérique du nord. On le trouve également en Allemagne et en France, de plus en plus haut en altitude, à cause du réchauffement climatique.

Carte de la présence du Vespa velutina en Europe en 2022

Cette carte est mise à jour régulièrement par Quentin Rome, du Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris.

On voit très bien que le frelon asiatique est présent en France, Espagne, Portugal, Royaume-Unis, Suisse, Belgique, mais aussi Allemagne et Pays-Bas.

On sait qu’avec les chaleurs intenses de l’été 2022 et la canicule sur toute l’Europe, le frelon asiatique va s’adapter d’avantage en altitude et plus au nord. Il est à craindre que l’Ecosse, le Danemark, les pays Scandinaves et la Pologne soient touchés à leur tour.

Les départements français les plus au nord ont été les plus touchés cette année. En région toulousaines, les professionnels de la lutte anti frelons asiatiques ont découverts un bon nombre de nids désertés ou avortés à cause des températures excessives. C’est un des avantages de la canicule.

Conclusion :

Vespa Velutina retrace ses origines à l’Indochine et est originaire de l’Inde, de l’Indonésie et du sud de la Chine. Il est également apparu en Corée du Sud et au Japon. Puisqu’il s’agit d’une espèce envahissante, il est connu pour provoquer une perte significative pour les espèces indigènes et est considérée comme une espèce non native à haut risque.

Vespa velutina peut être identifiée par son thorax jaune et son tarse, ses jambes noires et ses antennes, et ses glands jaunes distinctifs sur son abdomen. Son abdomen est principalement noir à l’exception d’une bande jaune étroite sur le quatrième segment abdominal.

Son invasion européenne est inexorable. On se devra de s’adapter à cette nouvelle espèce en limitant son impact au mieux dans le futur.