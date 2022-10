Les fumeurs qui combinent cigarettes et e-cigarettes et fument des e-cigarettes sont plus susceptibles que les fumeurs à temps plein de réduire leur nombre quotidien de cigarettes traditionnels.

Avec la marque innokin très sollicitée par les vapoteurs, découvrez ce qu’il en est sur la nouvelle manière de vapoter. Let’s go…

Les conséquences générales de la nouvelle manière de vapoter

Selon le dernier bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’Agence de santé publique publié récemment, on note plus de 600 000 fumeurs en moins depuis les années antérieures.

Une étude récente sur le vapotage menée auprès de plus de 500 000 utilisateurs dans le monde a jeté la lumière la plus précieuse sur cette question. Certaines personnes fument purement, d’autres combinent cigarettes et e-cigarettes, selon l’article, qui implique des données de suivi de six mois de plus de 2 000 fumeurs.

Ce qui est déjà négligeable et bien parti pour une réduction considérable du tabac. La marque innokin met ses produits à la une pour un meilleur vapotage. C’est pourquoi en France, on note plus de 3000 boutiques qui vendent ce produit.

C’est en effet cette nouvelle façon de fumer qui donne l’envie d’arrêter de fumer ou au moins de réduire le nombre de cigarettes que vous fumez chaque jour.

L’évolution du tabac du a la nouvelle manier de fumer avec l’e-cigarette

A l’occasion du lancement du Mois sans tabac, Santé publique France a publié tout récemment une étude sur l’impact de l’e-cigarette sur le sevrage tabagique dans son Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH). Pour le sevrage tabagique définitif, les chiffres sont moins formels. La question de l’efficacité des e-cigarettes pour le sevrage tabagique fait débat depuis plusieurs années.

Peut-on arrêter de fumer avec des cigarettes électroniques ? Est-ce dangereux pour votre santé ? Faut-il l’encourager ou le défendre ? En l’absence de consensus scientifique, ces questions sont restées insaisissables pour le grand public jusqu’à récemment. Cela pourrait changer maintenant que la recherche scientifique sur les cigarettes électroniques.

Donc vous pouvez à présent comprendre qu’il est vraiment essentiel pour près de 52,4% de la jeunesse d’environ 17 ans de continuer à vapoter plus tôt qu’à fumer le tabac. La bonne nouvelle est qu’environ 59% de personnes sont déjà convaincues que la cigarette électronique est importante pour lutter contre le tabac. Ceci a été présentée dans des revues Cochrane faisant autorité dans le secteur de la santé.

Les cigarettes électronique luttent vraiment contre le tabac ?

Il s’agit de l’utilisation du vapotage par les fumeurs pour arrêter de fumer.

Il résume 61 études indépendantes menées dans 14 pays et comprend des données provenant d’une pléthore de participants.

Les cigarettes électroniques sont sans doute la meilleure solution pour arrêter de fumer.

Surtout quand vous optez pour la marque innokin qui a pensé à tout pour votre bien-être et votre santé. Déjà, on relevé plus de 3000 boutiques en France qui vente les e-cigarettes comme nous l’avons mentionné plus haut.

Etude sur la nouvelle manière de fumer : la marque innokin

Innokin est implanté dans l’industrie depuis plus d’une décennie, ne négligeant pas les vapoteurs expérimentés avec des appareils aux fonctionnalités plus avancées, mais en proposant une série de produits faciles à comprendre pour les débutants, a prouvé sa position. En privilégiant l’innovation, il continue de s’imposer comme un acteur majeur dans un secteur dynamique et en constante évolution.

Le vétéran de l’e-cigarette s’attache également à maintenir son ADN d’éthique, d’engagement envers la responsabilité sociale et d’actions concrètes pour réduire son impact environnemental. Chez innokin, nous voulons soutenir, inspirer et offrir les meilleures options à ceux qui veulent vivre sans tabac.

Grâce à une recherche et un développement continu, il crée des solutions efficaces aux cigarettes traditionnelles. La marque aide à réduire la dépendance au tabac dans le monde et encourage les gens à trouver des alternatives de plus en plus efficaces.

Son intention antitabac est sans doute la meilleure au monde, mais sa propension à sacrifier les moyens de la science pour la surveillance comportementale des tabagistes qui mérite l’examen le plus critique. Étonnamment, lorsqu’un juge a décidé de l’annuler, la fréquence cardiaque a de nouveau augmenté, revenant aux niveaux d’avant l’interdiction.

Enfin, la solution ultime est d’opter pour la cigarette électronique comme innokin pour arrêter le tabac. Certes, il est avéré que les deux produits ne sont très bien pour la santé a la limite mais le plus important ici est de choisir celui qui dégrade le moins possible.