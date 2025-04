Hengrui Pharmaceuticals au Congrès européen sur le cancer du poumon à Paris : Le camrelizumab double le taux de survie à 5 ans et révolutionne l’espoir

Ce que vous devez retenir sur le camrelizumab et le cancer du poumon :

🔬 Le camrelizumab, anticorps anti-PD-1 développé par Hengrui Pharmaceuticals, double le taux de survie à 5 ans dans le cancer du poumon non à petites cellules.

💡 L’essai CameL-sq 2025 démontre une réduction de 43 % du risque de mortalité grâce à la combinaison camrelizumab + chimiothérapie, contre la chimiothérapie seule.

🌍 Hengrui renforce sa stratégie “Healthy China 2030” et vise une expansion mondiale via des essais cliniques internationaux et des partenariats européens.

💸 Accessible et peu coûteux, le camrelizumab pourrait transformer la prise en charge mondiale du cancer du poumon et alléger le fardeau économique des patients.

Paris, France – Une révolution dans le traitement du cancer du poumon ! Lors de l’édition 2025 du Congrès Européen sur le Cancer du Poumon (ELCC), qui s’est tenue à Paris, en France, du 26 au 29 mars, une conférence de presse a été organisée par Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Company le vendredi 28 mars, à l’hôtel Marriott Ambassador Opéra de Paris. Hengrui Pharmaceuticals y a dévoilé son nouveau médicament innovant, le camrelizumab, et son efficacité dans le traitement du cancer du poumon.

Les données de l’essai CameL-sq, mené sur 5 ans, montrent ainsi que la combinaison du camrelizumab et de la chimiothérapie augmente le taux de survie globale de 12,5% (chimiothérapie seule) jusqu’à 27,8% sur cinq ans. Elle réduit également de 43 % le risque de mortalité par rapport à la chimiothérapie seule. Des chiffres tout à fait remarquables. « Ce taux de survie de 27,8 % des patients traités est impressionnant et inédit dans la recherche sur cette maladie », souligne le Hongbin Dai, le président de Hengrui Pharmaceuticals.

Camrelizumab : un médicament innovant développé par Hengrui Pharmaceuticals

Le taux de survie à cinq ans est un indicateur clé pour évaluer la guérison clinique du cancer. En Chine, l’initiative « Healthy China – Plan de prévention et de lutte contre le cancer » considère l’amélioration de ce taux comme l’un des principaux objectifs de la lutte contre la maladie.

Le camrelizumab est un anticorps monoclonal humanisé IgG4, développé indépendamment par Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. Il possède une forte affinité pour PD-1 (programme de mort cellulaire 1) et a démontré sa capacité à prolonger significativement la survie globale des patients atteints de divers cancers solides, notamment ceux du poumon, du foie, de l’œsophage et du nasopharynx. Mais il atteint ici un pic d’efficacité. « Il y a encore 5 ans, on ne pouvait espérer un taux de survie à cinq ans significatif, or cette étude conclut à un taux avoisinant les 30 %. Il y a bien sûr de la place pour encore progresser, car deux tiers des patients n’atteignent pas ce jalon des 5 ans. Mais l’espoir est plus grand qu’il n’a jamais été. » a analysé le Pr Heather Wakelee, oncologue à l’Université de Stanford, présente à la conférence.

Les résultats de la récente étude CameL-sq (NSCLC) de 2025, qui s’inscrit dans la continuité de l’étude CameL, dont les résultats avaient été présentés lors de l’EELC 2024, montrent une avancée majeure dans le traitement du NSCLC non épidermoïde. Ils soulignent aussi l’engagement de Hengrui Pharmaceuticals en tant qu’acteur clé de l’innovation pharmaceutique chinoise pour prolonger la vie des patients atteints de cancer et proposer des alternatives thérapeutiques innovantes pour cette forme agressive de la maladie.

Le fléau du cancer du poumon

Les dernières données publiées par le Centre national du cancer de Chine montrent que le cancer du poumon est le premier en termes d’incidence et de mortalité.

En 2022, la Chine a recensé 1 060 600 nouveaux cas de cancer du poumon, soit 22,0 % de tous les cancers malins, tandis que 733 300 décès ont été attribués à cette maladie, représentant 28,5 % de la mortalité liée aux cancers malins.

Le cancer du poumon constitue ainsi un fardeau majeur pour la santé et l’économie des patients et de leurs familles. Malheureusement, ses symptômes précoces sont souvent négligés, et la plupart des patients ne sont diagnostiqués qu’à un stade avancé. Toutefois, Caicun Zhou, directeur du département oncologie de l’hôpital de Shanghai et responsable de l’étude Camel-sq, assure que « la découverte de l’efficacité du camrelizumab devrait diminuer grandement les coûts de traitement du cancer du poumon, car c’est un médicament peu coûteux. Cela devrait permettre de rendre le traitement accessible à un nombre bien plus grand de malades. »

À l’ère de la chimiothérapie traditionnelle, le taux de survie à 5 ans des patients atteints de cancer du poumon avancé était inférieur à 10 %. Parmi les différents sous-types, le cancer du poumon non à petites cellules squameux est particulièrement agressif, ne bénéficiant pas des traitements ciblés et présentant un pronostic de survie relativement faible.

Malgré l’enthousiasme, des questions persistent. L’étude CameL-sq a été menée exclusivement en Chine, sur une population chinoise. « Il faut reproduire ces résultats ailleurs, car les facteurs génétiques peuvent influencer l’efficacité », tempère le Pr Wakelee. « Il est aussi important de noter que s’il y a bien sûr des effets secondaires, ceux-ci ne sont pas si invasifs dans l’ensemble, et l’image du traitement du cancer extrêmement toxique est de moins en moins vraie. De plus, le traitement diminue énormément la douleur induite par la maladie, et augmente la qualité de vie des patients, même s’il faut toujours faire attention à sa possible toxicité », ajoute-t-elle.

Hengrui Pharmaceuticals et sa vision internationale

La publication des données de suivi sur 5 ans de l’étude CameL-sq reflète la responsabilité et l’engagement de Hengrui Pharmaceuticals dans la réalisation de l’objectif stratégique « Healthy China 2030 ». Depuis plus de cinquante ans, Hengrui Pharmaceuticals reste fidèle à son engagement initial de « placer les patients au centre de ses préoccupations » et poursuit sans relâche la recherche et le développement de médicaments. À ce jour, l’entreprise a obtenu en Chine l’autorisation de mise sur le marché pour 19 nouvelles entités moléculaires (médicaments innovants de catégorie 1) et 4 autres médicaments innovants (médicaments de catégorie 2). Par ailleurs, plus de 90 produits issus de l’innovation interne sont en cours de développement clinique, avec environ 400 essais cliniques menés en Chine et à l’international.

En parallèle, Hengrui Pharmaceuticals collabore activement avec des entreprises pharmaceutiques mondiales afin d’accélérer la transformation des résultats de la recherche en applications concrètes. À ce jour, 13 accords de licence pour des médicaments innovants ont été conclus à l’étranger.

En effet, à l’avenir, l’entreprise veut développer davantage de nouveaux médicaments répondant aux besoins cliniques urgents afin de bénéficier aux patients du monde entier. « Il faut pour cela réaliser des essais cliniques à l’étranger et multiplier les collaborations internationales. Nous souhaitons collaborer davantage avec les chercheurs Européens, dans une logique de bénéfices mutuels : de la Chine vers le monde, mais aussi du monde vers la Chine. » a déclaré Hongbin Dai.

Une collaboration internationale qu’appelle également de ses vœux Caicun Zhou, tendant la main vers l’Europe et les États-Unis : « Nous devrions travailler ensemble pour défaire le cancer du poumon, notre ennemi commun. C’est notre rêve. »

