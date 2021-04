Dernières nouvelles: votre réserve d’œufs de Pâques pourrait être votre ticket pour une bonne santé

Salutations amis chocoholics. Êtes-vous toujours en train de vous délecter du succès après avoir dégusté un œuf de Pâques pendant le week-end? Veuillez vous joindre à moi pour découvrir les bienfaits du chocolat pour la santé.

Le chocolat contient des flavonoïdes, des substances connues pour avoir des effets anti-inflammatoires et des propriétés antioxydantes qui aident à éliminer les agents pathogènes dans le corps. Il contient également un acide aminé tryptophane, qui est un ingrédient essentiel du neurotransmetteur de bien-être, la sérotonine. En plus du tryptophane, le chocolat contient de la phényléthylamine. Le corps le convertit en neurotransmetteur dopamine, ce qui nous aide à ressentir du plaisir.

Les Mayas considéraient le chocolat comme sacré et attribuaient à la substance noire des qualités médicinales. Le chocolat provient de l’arbre Theobroma Cacao. Theo signifie Dieu en grec et broma signifie nourriture, par conséquent, il est parfois appelé la «nourriture des dieux». Du point de vue de la santé, le cacao est un ingrédient clé du chocolat. Et les flavonoïdes se trouvent dans le cacaoyer. En tant que substances antioxydantes puissantes, elles protègent les cellules et les tissus des dommages induits par les «radicaux libres», qui ont été impliqués dans le développement de maladies coronariennes et de cancers.

Une étude menée en 1997 par des chercheurs de l’Université Harvard sur le peuple Kuna a été un moment clé pour attribuer au cacao des bienfaits substantiels pour la santé. Les Kuna, qui vivent sur des îles au large des côtes du Panama, ont une pression artérielle très basse, vivent plus longtemps et ont des taux de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de diabète et de cancer inférieurs à ceux de leurs homologues du Panama continental.

Les chercheurs ont identifié une différence majeure entre les Kuna insulaires et ceux qui vivent sur le continent: les Kuna consomment beaucoup de cacao et boivent en moyenne plus de cinq tasses de ce produit par jour.

Outre ses bienfaits cardiovasculaires, les flavonoïdes de cacao



peut également aider à améliorer la récupération musculaire après



exercice intense

Selon Liam Corr, chercheur au département des sciences de la santé de l’Université de Huddersfield, alors que les fèves de cacao sous leur forme naturelle contiennent une grande quantité de composés antioxydants, les processus impliqués dans la transformation des haricots en barre réduisent la teneur en flavanoïdes de cacao, abaissant les propriétés antioxydantes du cacao. La recherche montre que la poudre de cacao naturelle contient près de 10 fois plus de flavonoïdes que le cacao qui a subi ce processus.

En ce qui concerne les œufs de Pâques, le chocolat noir contient presque toujours une concentration plus élevée de flavonoïdes que le chocolat au lait. Par exemple, une portion de 25 g de chocolat noir à pourcentage élevé (plus de 75%) peut contenir plus de 80 mg de flavonoïdes de cacao, contre environ 10 mg ou moins par 25 g pour un œuf en chocolat au lait. Alors, où cela nous laisse-t-il en termes d’avantages pour la santé?

Des recherches ont montré que le chocolat noir et les produits à base de cacao contenant au moins 200 mg de flavonoïdes de cacao peuvent améliorer la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater ou à se dilater, ce qui aide le corps à réguler la pression artérielle et le flux sanguin vers les organes.

Outre ses bienfaits cardiovasculaires, les flavonoïdes de cacao peuvent également aider à améliorer la récupération musculaire après un exercice intense, grâce à leurs puissants bienfaits anti-inflammatoires. Une étude récente a révélé qu’une seule dose élevée de 1245 mg de flavonoïdes de cacao améliorait légèrement la récupération musculaire.

L’un des principaux défis du chocolat en tant qu’aliment santé est sa teneur en énergie, en matières grasses et en sucre, qui ne sont pas conformes aux recommandations diététiques du gouvernement. Et une grande partie de la recherche sur les bienfaits du chocolat et du cacao pour la santé a été de mauvaise qualité ou potentiellement entachée de financements de l’industrie de la confiserie.

Pour contrer cela, une équipe de chercheurs australiens a décidé d’examiner la rentabilité de la consommation de chocolat noir comme moyen de prévenir les maladies cardiaques. Dans le meilleur des cas, ils ont estimé que 10 000 personnes devraient manger 100 g de chocolat noir par jour pendant plus de 10 ans afin d’abaisser suffisamment la tension artérielle et le cholestérol sanguin pour prévenir 85 crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux.

Je vais laisser à plus de lecteurs que moi le soin de déterminer combien d’œufs de Pâques cela équivaut. Pendant ce temps, ne laissez pas cette explosion de science vous décourager de profiter du reste de votre réserve d’œufs de Pâques.

muirishouston.com, [email protected]