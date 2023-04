Pourquoi ce site français est devenu la référence en matière d’albums photos personnalisés

Vous cherchez à donner vie à vos photos et à immortaliser vos moments forts de façon innovante. Vous pourrez avoir recours aux services de nombreux sites d’imprimerie en ligne.

Cela dit, FlexiLivre, devenu référence en matière d’albums photos personnalisés est le prestataire que nous vous recommandons. Si vous hésitez à le faire, découvrez à travers cet article pourquoi FlexiLivre est le meilleur choix qui s’offre à vous.

Un site avec une technologie unique

Ce qui fait de ce prestataire le meilleur site pour concevoir votre album photo, c’est l’innovation qu’elle apporte dans le domaine de l’impression photo. Voici ce qui fait de flexilivre la référence en matière de photo personnalisée.

Une technologie album photo 3D

Jusqu’ici, tirer des photos en deux dimensions est ce qu’il y a de courant.

Cependant, la technologie 3D est apparue depuis de nombreuses années et permet de visionner autrement nos photos.

Avec plus d’angles, de reliefs et de profondeurs, les photographies en 3D offrent une expérience de visionnage plus immersive.

Si la technologie était disponible, aucun créateur d’album photo personnalisé autre que FlexiLivre ne l’utilise pour créer des photos.

FlexiLivre est donc le seul site d’imprimerie 100 % français à se servir de cette technologie.

Si vous avez donc besoin de ce type de tirage, c’est la seule option qui s’offre à vous.

Le plus large catalogue de thème en France

Un autre point qui explique le succès de FlexiLivre, c’est le catalogue de thèmes qu’il propose comme support pour la création de vos albums. Avec 274 thèmes au total, c’est le plus large que propose un site français.

Vous pourrez avoir des thèmes personnalisables pour créer un album pour votre mariage ou celui d’un proche. Il en est de même pour garder des souvenirs de votre animal, d’une aventure passionnante. Vous pourrez aussi créer un album chez FlexiLivre pour présenter des recettes de cuisine. Impossible de manquer d’idées.

Les délais de livraison les plus rapides du marché

Flexilivre offre des délais de livraison très rapides pour toutes les commandes, avec des options express pour les commandes urgentes. En fonction du produit choisi, vous pouvez recevoir votre commande en 3 à 8 jours ouvrés pour une commande standard.

Vous avez également la possibilité de recevoir votre commande dès 48 h avec les options de livraison express. Ces délais de livraison font de FlexiLivre l’un des prestataires les plus rapides du marché.

Le site le mieux noté dans sa catégorie dans son domaine d’après Trustpilot

Flexilivre est le site le mieux noté dans sa catégorie d’albums photo personnalisés sur Trustpilot, avec une note de 4,6/5 sur plus de 27 000 avis. Les clients sont unanimes sur la qualité des albums, la rapidité de livraison, le service client et le rapport qualité-prix de Flexilivre. Sur Google Avis, c’est aussi un excellent 4,7/5 que le service obtient sur plus de 6 000 avis émis. Ces derniers trouvent donc les services de FlexiLivre excellents.

Il est impossible de trouver mieux auprès de la concurrence. N’hésitez donc pas à commander vous aussi votre album et à laisser votre avis.

Si les services de FlexiLivre vous intéressent, rendez-vous sur le site de l’imprimeur pour créer votre album photo 3D. Pour commencer votre création, vous devez fournir un certain nombre d’informations. Il suffit entre autres de choisir la forme et la taille de votre album, ainsi que le type de couverture que vous souhaitez lui appliquer.

Selon vos préférences, l’album peut être :

Petit ou Grand ;

De type Carré, Portrait ou Paysage ;

Souple, Rigide, Agrafé ou Spirale.

Lorsque vous choisissez vos préférences, vous devez maintenant passer à l’étape du choix de vos photos. Notez que vous n’avez pas besoin de fournir des photos en 3D. Vous pourrez même fournir des fichiers PDF, Word ou PowerPoint.

Quoi qu’il en soit, assurez-vous que les photographies que vous choisissez remplissent certaines conditions. Elles doivent par exemple avoir le personnage principal en premier plan, avoir une profondeur raisonnable et contenir moins de 5 personnes. Lors de la création de votre album, vous ne verrez pas l’effet 3D. Il sera appliqué lors de l’impression, et vous pourrez contempler cela avec les lunettes 3D que FlexiLivre vous fait parvenir lors de la livraison.