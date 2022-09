Phénomène culturel de société : Le Chapeau Bob

L’esthétique est cruciale dans le monde de la mode.

Le chapeau bob est l’une de ces pièces.

Cependant, parce qu’ils sont à la fois à la mode et utiles, de nombreux essentiels de la mode ont marqué les esprits.

Le bob est présent partout

Partout où vous vous tournez, il y a des gens qui portent des chapeaux bob sur la tête. On les voit sur la tête des plagistes qui se divisent pour affronter les vagues et sur la tête des étudiants qui veulent suivre la dernière tendance de la mode.

Une invasion de bobs de toutes les couleurs et tous les styles, a commencé ! Mais pourquoi tant de personnes trouvent-elles cet accessoire étrange si séduisant ?

L’origine du chapeau bob à travers l’histoire

Afin de protéger les agriculteurs et les pêcheurs des intempéries, le bob est apparu en Irlande au début du XXe siècle. L’inclinaison du bord vers le bas protégeait les porteurs de la pluie.

Les premiers chapeaux étaient fabriqués à partir de laine non traitée contenant de la lanoline imperméable. Ils étaient très faciles à transporter et à nettoyer. Ils pouvaient même être pliés pour tenir dans la poche.

Pour comprendre, commençons par définir ce qu’est un bob. Un chapeau bob est généralement composé d’un tissu de coton résistant, comme le denim ou la toile, et possède un large bord incliné vers le bas.

Le tweed est un type de laine épaisse qui peut être utilisé pour le créer. Pour la ventilation, des “poches” ou des œillets métalliques sont placés dans la couronne du chapeau.

Il est intéressant de noter que les Irlandais ont conçu le bob au début des années 1900 en pensant à l’usage plutôt qu’à la beauté. Les agriculteurs et les pêcheurs irlandais ont été les premiers à porter cet accessoire distinctif pour se protéger des intempéries.

Le visage des fermiers était efficacement maintenu au sec grâce à la conception inclinée du devant. Ces chapeaux étaient également très pratiques, car ils pouvaient être roulés et mis dans une poche facilement. À l’époque, ces bobs étaient considérés comme des articles utiles et pratiques par le grand public.

Le bob déja présent durant la guerre

Des années plus tard, au cours de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre du Viêt Nam, les chapeau bob ont été distribués à tous les soldats. Les soldats portaient celui-ci pour couvrir leur tête et leur cou ; ils étaient fabriqués en coton de camouflage de couleur olive.

Ce chapeau bob en coton léger soulageaient davantage la chaleur que leurs homologues en laine conventionnels n’auraient pu le faire pour les troupes stationnées dans les jungles.

Cette opinion n’a pratiquement pas changé pendant la Seconde Guerre mondiale (1940-1941) et la guerre du Viêt Nam (qui a débuté en 1954), car ils étaient portés par les soldats pour protéger leur cou des coups de soleil.

Le chapeau bob , comme beaucoup d’autres articles militaires utiles, est rapidement devenu omniprésent dans la mode.

L’arrivée dans la mode

Alors qu’aujourd’hui une marque comme URHAT est leader dans le domaine des bobs, cela n’a pas toujours été le cas car il a fallu du temps pour que le bob arrive dans la mode. Au milieu des années 1960, les gens ordinaires et les célébrités portaient tous un chapeau bob. Dans les années 1960, certaines dames portaient un bob modifié avec un bord plus large et une couronne plus grande (pour contenir leurs coiffures élaborées, bien sûr).

Cet accessoire a été largement considéré comme très élégant dans les années 1980 et 1990. La montée en popularité du chapeau bob a été attribuée aux activités hip-hop américaines. À cette époque, de nombreux rappeurs ont également échangé leurs casquettes contre des bobs.

Pendant de nombreuses années, il a été un élément de la tenue utile, mais ce n’est que qu’à partir de 1960 qu’il est vraiment devenu à la mode. Pour conserver un certain look, de nouveaux bobs ont été fabriqués à partir de textiles rigides comme le feutre. Cependant, les hommes ont continué à porter celui-ci dans une matière en Tweed tout au long des années 1970.

Le bob est devenu le caprice et l’après-coup des rappeurs de la scène hip-hop des années 1980. Ce type de couvre-chef était fréquemment porté par les rappeurs dans les clips musicaux et sur les pochettes d’album. Le bob devrait bientôt atteindre, voir surpassé, la notoriété des autres accessoires de tête.

Le Bob de nos jours : un élément phare de chaque tenue

Au cours des dix dernières années, un certain nombre de créateurs ont modifié le style classique dans le but de ramener le bob à ses débuts pratiques et imperméables. Le marché du bob est désormais en pleine expansion dans toutes les grandes enseignes et marques de mode, car le bord flexible est idéal pour protéger les yeux de l’archer du soleil sans gêner la vision.

Il est clair que le chapeau bob est populaire. Il est considéré comme un accessoire tendance, autant dans les looks de rappeurs et streetwear que dans d’autres tenues du quotidien.

Ils sont utilisés aujourd’hui par les mannequins lorsqu’ils défilent sur les podiums. En outre, de nombreuses entreprises bien connues comme Gucci et Burberry ont soutenu la promotion de ce style de chapeau. Les marques de vêtements proposent des bobs dans une grande variété de teintes, de modes et de motifs.

Voici comment le chapeau bob a évolué depuis ses humbles débuts en tant qu’imperméable jusqu’à devenir un accessoire apprécié des personnes célèbres et des gens ordinaires.