Ballon D’or 2022, j’ai fait un rêve KB9, Karim Benzema a remporté le trophée.

Les rêves deviennent parfois des réalités, puisse celui que j’ai fait hier soir, se concrétiser, et faire de KB9, le gagnant 2022 du ballon D’or, car il en a tous les mérites.

Longtemps convoité, jamais atteint, KB9 le minot de Lyon va remporter le trophée, dont tout le monde rêve, il est toujours destiné au meilleur footballeur de l’année (au niveau européen d’abord, puis mondial depuis 2007, tous clubs, tous pays, toutes nationalités).

En règle générale, il est attribué au meilleur joueur de football de l’année, car pour le désigner, plusieurs critères sont pris en compte, mais toutes les performances comptent, et le fait qu’il soit voté par des journalistes internationaux, donne un semblant de justice.

Deux anecdotes qu’il faut relever, en 2020 a cause du Covid il ne fut pas distribué, et un peu avant l’argentin Maradona en reçut un d’honneur (1995), tout comme Pelé (2014), qui furent de grands footballeurs, mais qui ne furent pas choisis en leur temps pour des raisons diverses.

Note de l’auteur : rien ni personne ne m’a obligé à faire le présent article, j’ai fait un vrai rêve hier soir, et comme je suis un fan de KB9, Karim Benzema et du Réal Madrid, j’ai décidé de faire le présent écrit, pour m’informer bien sûr j’ai puisé dans internet, car de telles données ne peuvent pas s’inventer.

KB9 Ballon D’or 2022

Mais revenons à nos moutons et à mon rêve : Ballon D’or, j’ai fait un rêve KB9, Karim Benzema va remporter le trophée, j’attends avec impatience le 17 Octobre, où les choix seront officiels, en attendant laissez moi rêver, et dans le présent article, je détaille un peu de sa vie.

Qu’est ce que le Ballon d’OR

Créé en 1956, par le magazine français France Football, le ballon d’or a changé plusieurs fois de nom, et de mode d’attribution, mais au à la création les journalistes qui étaient aux manettes étaient Gabriel Hanot, Jacques Ferran, Jacques Godet et Jacque de Ryswick.

Fusionné avec le trophée Fifa de meilleur Footballeur de l’Année, il est de nouveau revenu à ses origines, et aujourd’hui les votes sont attribués par des journalistes internationaux (et non plus par les capitaines et les sélectionneurs des équipes nationales, comme par le passé).

Tous les joueurs en rêvent, et certains l’obtiennent plusieurs fois, comme Lionel Messi (c’est l’actuel titulaire) ou Christiano Ronaldo, qui a fait beaucoup d’ombre à notre KB9, quand il évoluait au Réal Madrid, et la bataille a été très dure entre ces deux protagonistes (l’un du Barça, et l’autre du Réal).

Et la bataille est dure entre ces deux clubs (Barça et Réal), qui trustent souvent les premières places, d’ailleurs la Fifa les classe en tête de classement (Barça, puis Réal), et à sa grande époque Lionel Messi est le seul joueur a avoir soulevé le trophée 4 fois de suite.

Notre « patoche » national, aussi à sa grande époque le reçut trois fois (Michel Platini, 1983,1984,1985), et sauf mauvaise interprétation, les derniers français à l’avoir reçu sont Jean Pierre Papin, à l’époque de l’OM Olympique de Marseille en 1991 ; et Zinedine Zidane (Juve, 1998).

D’autres récompenses ont aussi vu le jour, mais elles sont loin, d’avoir le prestige du Ballon d’Or, on peut citer le Trophée Yacine attribué au meilleur gardien, le trophée Kopa, et le Ballor d’Or Féminin, attribué depuis plusieurs années seulement.

En tous cas, c’est la plus haute récompense que l’on peut donner à un footballeur de nos jours, et c’est pour cela que tous les jeunes en rêvent, car c’est une récompense à nulle autre pareille, de plus la cérémonie a lieu à Paris, endroit mythique qui fait rêver.

Pourquoi le Ballon d’OR, ira forcément à KB9, Karim Benzema

En premier lieu, ses performances individuelles,

L’an dernier il était 4ème, mais cette année, le trophée sera pour lui sans le moindre doute, il a joué 46 matchs avec le Réal Madrid, et a marque 44 buts et fait 15 passes décisives, en terminant premier buteur de la ligue des champions et de la Liga Espagnole.

Il a marqué partout, notamment en ligue des champions, un triplé contre notre PSG et il a aussi porté le score contre Chelsea et Manchester United (ce qui permit au Réal Madrid d’aller au tour suivant), il est devenu une icone encore plus grande au Réal (Second marqueur de son histoire).

Quant à ses buts en Liga cette année, il a été décisif partout, notamment chez l’un de ses concurrents à Séville, ce qui le fit terminer premier avec 13 points d’avance sur le second, et pour ceux qui suivent la liga espagnole, savent la difficulté que c’est de gagner avec autant d’aisance.

Volontairement, nous ne nous étalerons pas sur ses performances en équipe de France, où injustement il dut subir une longue période « forcée » d’absence injustifiée, nous n’avons pas à juger les critères extra sportifs et nous ne le ferons pas, ce qui l’empêcha d’être champion du monde en 1998

En second lieu, ses performance collectives et son palmarès époustouflant

Cette année en tous cas, il a gagné la Ligue des champions, La liga, la Super Coupe d’Espagne, la Super Coupe d’Europe, qui peut prétende en avoir fait autant : personne et c’est aussi pour cela que le trophée doit lui revenir, sans oublier la ligue des nations 2021, qu’il gagna aussi.

Autre critère si nécessaire, le fair play et la classe

Jamais il ne souhaite se mettre en avant, et il faut savoir que dans un championnat aussi dur que la Liga, durant ses 46 matchs avec le Real, il n’a reçu qu’un seul carton, cela démontre aussi que ce n’est pas un tueur sur le terrain, hormis pour marquer des buts.

Cela en dit long sur le bonhomme, et s’il proposa a son coéquipier de tirer un pénalty à sa place face à Manchester City (demi-finale), c’est qu’il ne souhaite pas se mettre en avant, et que les classements ne l’empêchent pas de dormir (un but de plus ou de moins).

C’est un joueur français, né à Lyon en 1987, mais de parents Algériens, il a joué dans peu de clubs, mais il faut citer l’Olympique Lyonnais et le Réal Madrid, ou Florentino Perez vint le prendre en 2009-2010, pour le faire devenir la vedette qu’il est aujourd’hui.

Il a gagné de nombreux trophées, dont Championnat d’Europe des – de 17ans, et fut nommé plusieurs années consécutives meilleur joueur français 2011,2012, 2014 et 2021, et idem pour la Liga espagnole, c’est un joueur incomparable, et il a explosé a Madrid depuis le départ de Ronaldo.

En France, il est considéré comme l’un des meilleurs sinon le meilleur avant centres de l’histoire du football français, et nous ne souhaitons pas revenir sur ce que nous ne pouvons pas juger, à savoir sa longue période d’absence en sélection.

En conclusion, le Ballon d’Or 2022, est pour KB9

Mieux que tout autre, plus que n’importe qui, Karim Benzema mérite de remporter ce titre, et comme il faut croire en la justice des hommes, rien ne peut l’empêcher de l’obtenir, et le fait de jouer depuis tant d’années dans ce prestigieux club qu’est le Real Madrid, est un atout de plus.

La casa Blanche (La maison Blanche), n’a rien à voir avec les USA, ici c’est le domaine des merengues (surnom des joueurs du Réal Madrid, à cause de leur tenue blanche, depuis 1913), et ce nom de “meringue”, fut popularisé par les diffusions radio de Matias Prats (journaliste).

Les dirigeants du Club, plus que les joueurs en eux-mêmes font tout pour porter haut les couleurs du Réal Madrid, et il n’est pas étonnant de les voir intervenir dans la presse pour défendre ou promouvoir l’un des siens (Florentino Perez, Président), ne doutons pas qu’il l’ait fait pour KB9

Auteur Antonio Rodriguez Mota, et fan de KB9

