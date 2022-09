Les destinations préférées des Français en Europe

Depuis la prolifération du covid-19, les Français préfèrent voyager et passer leurs vacances dans les pays voisins. Par peur de la nouvelle fermeture des frontières, ils se contentent de rester en Europe.

Récemment, surtout pendant les périodes de vacances, on note l’augmentation massive du nombre de vacanciers dans certains sites européens.

Contrairement à ce que l’on pense, nos vacanciers sont émerveillés par la beauté, le charme et l’ambiance que leurs offrent certains pays européens.

Nous avons regroupé dans cet article ces destinations de rêve en Europe qui ont séduit tant de Français.

Ljubljana en Slovénie : la ville « verte » riche en trésors naturels et culturels

Savez-vous que la Slovénie a accueilli près de 4 millions de touristes étrangers et nationaux en 2021 ? La ville de Ljubljana, en particulier, a su garder son apparence d’autrefois pour impressionner les vacanciers.

Cette ville à fort caractère a été créée par l’architecte Joze Plecnik. En effet, on y retrouve exactement les mêmes architectures d’antan : les berges, les rues, le marché et les ponts pittoresques. C’est comme si l’on était dans un livre d’histoire pour enfants.

Ljubljana est aussi entourée par des parcs naturels ainsi que des aires protégées. Elle est donc la destination parfaite pour ceux qui souhaitent se ressourcer au cœur de la nature.

Ce n’est pas tout ! Les endroits à visiter ne manquent pas à Ljubljana : la maison de Plecnik, la galerie nationale, le marché central, le pont des dragons, le vieux château de Ljubljana (vieux de 900 ans) sur la colline. On ne peut pas dire qu’on y est allé sans être passés par ces endroits.

Marbella en Espagne : la destination de vacances par excellence

Située dans la région Andalouse, Marbella est à la fois une ville branchée et une station balnéaire très populaire. Elle offre aux vacanciers un paysage exceptionnel avec ses 27 km de plages. Contrairement à ce que l’on peut penser, cette ville est loin d’être «old-fashioned». On peut y trouver de nombreuses boutiques, des restaurants… même des discothèques prisées.

Concernant les activités touristiques, il y a plein d’endroits à visiter à Marbella, que l’on soit en couple ou en famille, comme : La Plaza des los Naranjos en pleine centre-ville, L’Avenida del Mar ou avenue de la mer, Bounty Beach, la Cathédrale de Marbella et bien d’autres encore. Aller à Marbella, c’est aussi goûter l’emblème de la gastronomie espagnole : La Paëlla.

Algarve au Portugal : avec son somptueux littoral et ses sublimes plages

Si l’Algarve s’affiche comme l’une des destinations préférées des Français en Europe, c’est clairement pour ses criques de sable doré et ses villages typiques qui surplombent l’eau turquoise. Cette falaise sauvage s’allonge sur 150 kilomètres au bord de l’Atlantique. Ce magnifique paysage naturel attire ainsi les familles françaises et tous ceux qui sont à la recherche de sensations fortes et d’une belle expérience culturelle.

En effet, l’endroit dispose de stations balnéaires proposant diverses activités nautiques, comme des plongées sous-marines ou des balades en bateau dans le Parque natural da Ria Formosa. Les plus courageux peuvent choisir de faire du surf en affrontant les grandes vagues de Sagres.

Pour une petite excursion culturelle, l’exploration des châteaux de Castro Marim, des maisons blanches de Faro sont intéressantes. Pendant votre randonnée, vous découvrirez une faune et flore riche et préservée.

Amiens France : la ville « sage et policée » de Jules Verne

Aussi étonnant que cela ne paraisse, Amiens figure parmi les places les plus visitées de l’Europe. Si les Chinois sont les plus nombreux à venir, actuellement, la ville commence à attirer les français pour de nombreuses raisons : Amiens est plus proche (seulement à deux heures de Paris), le paysage est merveilleux, mais surtout, le spectacle Chroma organisé chaque été est une véritable festivité. Ainsi, c’est devenu la destination parfaite pour passer des vacances en famille pas cher tout en enrichissant ses connaissances.

Venir à Amiens, c’est donc profiter d’un séjour dans une ville calme et charmante. Pour les visites, il y a :

la cathédrale gothique Notre-Dame, celle qui s’illumine avec des couleurs chatoyantes pendant le spectacle Chroma.

la maison du célèbre écrivain Jules Verne où il a demeuré plus de 20 ans avec sa femme. Elle est devenue aujourd’hui un véritable petit patrimoine.

les jardins flottants qui font appel à une balade dans le cartier Saint-Leu.

les hortillonnages en centre-ville et le festival international des hortillonnages qui se déroule tous les ans, entre le mois de mai et le mois d’octobre.

N’oubliez pas non plus la dégustation des fameux macarons d’Amiens, ceux introduits de l’Italie par Catherine de Médicis.

Santorin en Grèce : un panorama époustouflant avec ses eaux cristallines

Petit archipel volcanique situé au sud-est de la mer Égée, Santorin impressionne avec ses villages blancs accrochés aux falaises qui surplombent la mer. Ces falaises offrent une magnifique vue sur le cratère de l’île Néa Kaméni, sur la caldeira, et aussi sur Fira, la capitale de Santorin.

Pour profiter d’une vue à couper le souffle, les touristes adorent parcourir les ruelles du village jusqu’au sommet. Les belles photographies sont donc assurées. Du côté de Perissa, ce sont les sublimes plages de sable noir qui vous attendent. Bien entendu, les sports nautiques comme les plongées sont également au rendez-vous.

Enfin, les Français qui passent leurs vacances à Santorin ne manquent pas d’immortaliser le beau coucher soleil à Oia. Les nuances de couleurs sont parfaites entre les coupoles bleues des églises et les maisons blanches environnantes.