Devriez-vous partager vos photos sur les réseaux sociaux ?

Il ne fait aucun doute que les médias sociaux ont changé la façon dont nous partageons nos photos. En quelques clics, nous pouvons partager nos photos avec le monde entier.

Mais est-ce une bonne chose ? Devriez-vous partager vos photos personnelles sur les réseaux sociaux ?

Dans ce billet de blog, nous allons explorer les avantages et les inconvénients du partage de photos sur les médias sociaux.

Facebook est-il votre album photo personnel ?

Sur Facebook, vous pouvez contrôler qui voit vos photos. Vous pouvez choisir de partager vos photos avec le public, avec vos amis ou uniquement avec vous-même. Si vous choisissez de partager vos photos avec vos amis, seuls ceux qui figurent dans votre liste d’amis pourront les voir.

Si vous sélectionnez l’option de partage de vos photos avec le public, n’importe qui sur Facebook pourra les voir. Il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme Facebook comme une plateforme sécurisée. Facebook n’est pas votre album personnel, privé et sécurisé comme vous aimeriez qu’il le soit. Le partage de photos ou de vidéos privé n’existe pas sur Facebook.

Nombreux sont les comptes de réseaux sociaux de famille à diffuser la totalité de leur vie privée, sans aucune protection. Une réelle inconscience collective à mon sens.

Il faut savoir que les piratages de comptes est fréquent sur les réseaux sociaux et Facebook n’échappe pas à ce danger. Alors quand un de vos amis se fait pirater son compte, bien évidemment vous n’êtes pas tout de suite au courant. Le pirate qui a pris la place de votre ami peut alors accéder à la totalité de vos albums de photos, vos vidéos et les informations de votre compte. Etes-vous sûr

Quels sont les risques des réseaux sociaux ?

Les risques sur Facebook, WhatsApp, ou encore Instagram sont nombreux. En plus du piratage de compte, nous pouvons mentionner :

– Le vol d’identité

– La cyber intimidation

– Prédateurs et pédophiles

– Contenus inappropriés pour les enfants

– Les arnaques de brouteurs

– L’utilisation des données personnelles

– L’usurpation d’identité et vol de contenus

– Les virus diffusés dans les vidéos ou images

– Les liens vers des sites dangereux

Whatsapp n’échappe pas non plus à ces risques. Le logiciel conserve la totalité de vos photos et de vos messages à vie. Un simple piratage peut tout vous faire perdre. Il est important, si vous ne le saviez pas, de savoir que Whatsapp est Facebook appartiennent tous deux à la même multinationale (Meta).

La liste est longue et chaque réseau social comporte son lot de risques. Il est important d’être conscient de ces dangers avant de partager des photos sur les réseaux sociaux. Lorsqu’il s’agit de partager des photos de sa famille et de ses enfants avec la famille lointaine, les grands-parents ou les amis proches, les réseaux sociaux ne sont vraiment pas les meilleurs endroits.

Faire confiance à ses sites et réseaux sociaux, dirigés par des multinationales avides de vos données est une grossière erreur.

Un simple piratage de votre compte peut vous faire vivre un véritable cauchemar.

Protéger sa vie privée et ses données personnelles

Sur internet il est non seulement important de protéger sa vie privée, mais également le droit à l’image des personnes qui apparaissent sur les photos ou dans les vidéos. Chacun peut avoir son avis dessus bien évidemment, mais les désastres à court et moyen terme sont évidents et bien réels.

Nombreux sont les internautes à supprimer leur compte Facebook après avoir été victime d’un piratage ou encore, à supplier à maintes reprise la suppression de photos devenues publiques à Google ou d’autres moteurs de recherches. Protéger sa vie privée et ses données personnelles est primordial sur Internet, mais encore plus lorsqu’il s’agit de ses enfants, de sa famille et de ses proches en général.

Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp : les GAFAM…

Les GAFAM sont bien connus pour être des endroits peu sécurisés en termes de protection de la vie privée. Ces entreprises gagnent de l’argent en collectant et en vendant vos données à des tiers. C’est ainsi qu’elles financent leurs services gratuits.

C’est pourquoi il est important de faire très attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de contenus telles que Youtube ou d’autres sites américains. Plus rien ne vous appartient lorsque vous avez publié des photos ou des vidéos de manière publique, sans vous soucier de ce qu’il risque d’arriver à l’avenir, ou de qui va pouvoir accéder à vos images.

Alors comment savoir à qui l’on peut faire confiance ? C’est simple.

Plutôt que de devoir consulter les dizaines ou centaines de pages de conditions d’utilisation du service, le plus simple est de se rendre compte d’une seule chose.

A partir du moment où le service est américain et gratuit, c’est que vos données personnelles et votre vie privée risque d’être utilisée à votre insu.

C’est de cette manière que vos données feront partie des milliards de Téra octets de la « big data ».

Si vous souhaitez partager à distance avec vos proches, le meilleur conseil que je puisse vous donner est d’oublier tout ce qui est proposé par les américains.

Comment partager de nombreuses photos ou vidéos privées ?

Ce n’est certainement pas par email que vous allez pouvoir partager avec vos amis ou votre famille. Le poids des fichiers est trop lourd pour envoyer tout cela par email.

Créer un blog sur une plateforme européenne, Française, Suisse ou Belge n’est pas non plus la meilleure solution, sauf si la plateforme vous apporte de vraies garanties concernant la mise en place d’une sécurisation de vos données et vous propose de privatiser votre espace de partage à l’aide d’un mot de passe (par exemple).

Vous vous demandez alors comment partager un grand nombre d’albums photos ? Comment publier des vidéos familiales sans prendre de risque pour votre vie privée et votre droit à l’image ? Il existe une excellente solution que j’utilise moi-même depuis plusieurs années, je vais vous donner l’astuce.

Créer son espace de partage privé et sécurisé

Comme je vous le disais précédemment, j’ai fait le choix de créer mon espace de partage d’albums photos/vidéos sécurisé, uniquement accessible aux personnes de mon choix.

C’est par le biais du site https://www.partagerdesphotos.com que je diffuse mes albums photos et mes vidéos à ma famille éloignée et à mes amis.

Voici un exemple d’espace de partage photo privé (ici, une espace de démonstration) :

La plateforme est privée, simple à utiliser, sans aucun lien avec les réseaux sociaux. Il n’y a pas de publicité dans l’espace privé, ni la zone de gestion, ce qui en fait une denrée rare au milieu des autres plateformes du même acabit.

Vous pouvez créer des albums de photos, publier des vidéos, ajouter un trombinoscope, faire un agenda et inviter vos proches à s’y connecter sans même à ce qu’ils n’aient à créer de compte ! Facile à utiliser pour les grands-parents et les enfants, c’est un site vraiment bien pensé et qui offre donc un service vraiment à part de tout ce que l’on connait, en particulier outre atlantique. L’inscription gratuite vous permet de tester et de vous forger votre opinion.

Enfin, sachez que même si j’ai fait le choix d’utiliser ce site pour mes photos et mes vidéos, il n’empêche que j’ai quand même un compte sur Facebook et Instagram, mais que je ne partage plus rien sur ces réseaux sociaux. J’espère que mon témoignage pourra vous aider à y voir plus clair !