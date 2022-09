Quelles sont les meilleures marques de smartphones en 2022 ?

Quand on envisage acheter un smartphone, il est tout à fait naturel de se tourner vers les tendances du moment, afin d’être à la pointe de la technologie.

Toutefois, les plus avisés chercheront surtout, à savoir quels sont les smartphones les plus performants sur le marché actuel, offrant un bon design, avec une expérience d’utilisation très agréable.

Pour répondre à cette question autrement, on pourrait aussi se tourner sur la recherche, des meilleures marques de smartphones en 2022. Bien évidemment, un bon produit doit forcément provenir d’une bonne marque, et cette proportionnalité est vérifiée.

Découvrez donc dans cet article, les enseignes les plus réputées dans le domaine des smartphones.

Notre Top 5 des meilleures marques de smartphones en 2022

Smartphones Apple

On ne peut parler des meilleures marques de smartphone sans faire mention de l’enseigne incontournable dans le domaine, la firme célèbre Apple. Bien évidemment, cela évoque aussi des souvenirs, comme le génialissime fondateur Steve Jobs, l’homme derrière la création des tout premiers ordinateurs de l’entreprise en 1976, se faisant aider par son ami Steve Wozniak.

La novation et la percussion étant leur ticket gagnant, ils n’ont pas hésité à donner à la marque à la pomme, ce succès fulgurant que l’on peut voir aujourd’hui. La création de l’iPhone remonte à 2007, et cette technologie était incroyablement révolutionnaire à cette époque.

Depuis, l’innovation n’a pas cessé de faire un saut devant, pour nous cuire de nouvelles inventions encore plus explosives. Les smartphones de la firme Apple sont très appréciés pour leur facilité d’utilisation, leur design emblématique, sans compter l’expérience utilisateur qui est rattachée à la clé.

Smartphones Samsung

La marque Samsung n’a rien à envier à son précèdent homologue, étant donné qu’elle détient aussi une solide part du marché de la vente des smartphones. Existant depuis 1938, cette firme de spécialisation de la technologie a vu le jour en Corée du Sud, plus précisément à Seoul.

Toutefois, l’essor n’est apparu qu’à partir des années 1969, où la société de Byung-Chul a commencé à se faire parler d’elle, et à gagner en visibilité croissante. D’ailleurs, c’est également pendant cette période que le domaine de l’électronique suscitait beaucoup l’intérêt.

Progressivement et lentement, Samsumg a montré qu’elle était leader dans la création des terminaux mobiles, et tous étaient obligé de reconnaître sa place parmi les grands, après la sortie de son smartphone Galaxy.

Bien évidemment, la firme a continué d’user d’ingéniosité pour être à la pointe de la technologie, ce qui nous permet d’admirer aujourd’hui, son grand catalogue de téléphone tactile, intelligent et intuitif.

Bien plus encore, les produits de Samsumg sont une combinaison étonnante de créativité et d’engagement, avec une mutation incroyable à l’appui.

Smartphones Huawei

L’outsider de compétition dans la course des grandes marques de smartphones est Huawei. Etant une entreprise créée par Ren Zhengfei, ce dernier a eu la volonté dès ses débuts, de fonder un business lucratif pour s’attirer une clientèle très diversifiée.

Après s’être engagé dans les télécommunications à Shenzhen, l’ambitieux n’a pas cessé de mettre tout en œuvre pour se faire connaître et acquérir de la visibilité. Ses efforts ont bien payé, puisque la marque Huawei a connu sa première implantation en France vers les années 2003.

Son ascension fulgurante a été tout de suite au rendez-vous, ce qui n’est que le fruit de ses nombreuses années de développement et de recherches. Se démarquant de la concurrence en 2018, les férus de la technologie pouvaient donc admirer les smartphones P20 et P20 Pro, et ainsi farfouiller dans les nombreuses fonctionnalités offertes.

Les produits de la marque Huawei sont les premiers à avoir une triple camera. Ce n’est donc point de l’étonnement, quand on découvre qu’il détient la place du premier vendeur des terminaux mobiles en 2020.

Toutefois, suite à quelques mésaventures, la firme a dû s’adapter face au déploiement de certaines technologies, surtout après le refus à Google sur l’usage des logiciels et des services de la marque.

Ceci amène donc Huawei à concevoir son propre moteur de recherche français, le Qwant. Malgré son ancienneté, on peut clairement constater que l’enseigne est à ses débuts, et compte bien continuer de nous en mettre plein la vue.

Smartphones Xiaomi

En seulement 4 ans, Xiaomi est devenu le plus grand fabricant de smartphones. En effet, ses créateurs (l’ingénieur Lei Jun et ses associés) ont surtout priorisé la conception du haut de gamme, des appareils très qualitatifs, mais qui sont pourtant accessible à des tarifs ultras compétitifs.

Qui ne succomberait pas à une telle tentation ? Dans un monde où les terminaux mobiles ne se valent pas entre eux, surtout en termes de performances, le prix d’achat est généralement ce qui permet de les classifier.

Alors, pouvoir acheter un modèle de smartphone avancé pour un budget dans la moyenne, le public est tout de suite conquis. Voilà ce qui permet à cette marque chinoise de se différencier de ses concurrents.

On apprécie particulièrement sa gamme Mi, des produits qui affichent des prestations exceptionnelles, assez proches de ce que peut proposer un spécimen du constructeur à la pomme.

Smartphones Realme

La marque Realme est une entreprise de création des smartphones, qui vise surtout le public des jeunes. Détenue par un ancien dirigeant d’Oppo Electronics, ce dernier propose des smartphones très performants, et qui sont adaptés aux besoins de la jeune génération.

Cela exige donc d’implémenter dans ses produits, des fonctionnalités que chérit ce type de clientèle, répondre à la demande, tout en pensant au budget qu’elle peut se permettre d’allouer à un tel achat. Dès sa création, le succès de leur premier téléphone a eu raison de leur orientation, et les chiffres parlent d’eux-mêmes et en témoignent.

On est à plus d’un million d’exemplaire venue en Inde, en seulement 3 jours. Aujourd’hui, la marque Realme a su s’exporter dans d’autres pays (plus de 59) pour s’y implanter, et accroître son marché. En parlant du marché, celui des chinois fut véritablement conquis par son Realme X.

Par la suite, on assiste à une succession d’autres créations très innovantes en matière de smartphone, et le public adhère de plus en plus aux produits de l’enseigne. La volonté de la marque Realme, c’est de devenir un précurseur de la 5G en France.