Qui pourrait douter des grandes qualités de footballeur, de Kyllian Mbappé, sincèrement personne, tout le monde reconnait sa jeunesse et son adresse balon au pied, mais son melon enfle quand on ne fait pas ce qu’il souhaite, et c’est en boudant qu’il montre qu’il est fâché.

Mbappé, Melon d’Or, le champion du monde et ses bouderies. Isolé dans le vestiaire du PSG, c’est ainsi que se voit Kyllian Mbappé, et pour montrer sa “facherie” il boude, et se rebiffe, tellement fort que ses équipiers et dirigeants le voient, car il ne fait rien pour cacher son mécontentement.

Après son feuilleton de cet été et son départ avorté pour le Réal Madrid, où probablement il ne remettra plus jamais les pieds (pour l’instant les dirigeants espagnols sont formels, ils ne lui proposeront plus rien), car on ne refuse pas de rejoindre un club parmi les plus côtés et prestigieux de la planète, le Réal Madrid, et Mbappé l’a fait.

Tous les experts prétendent, qu’il aurait été l’an prochain Ballon d’Or, s’il avait rejoint le Réal Madrid, mais Kyllian a choisi l’argent et non le prestige professionnel, faut-il penser qu’il a mal été conseillé par son entourage, l’avenir nous le dira, mais il faudra encore quelques années, pour voir le PSG disposer d’un palmarès similaire ou semblable à celui du Réal Madrid.

Mbappé, Melon d’Or, le champion du monde et ses bouderies, même si son devenir peut s’écrire en lettres d’Or, pour l’instant c’est le Melon d’or et non le Ballon d’Or qui l’attend, nous verrons ses prochaines prestations lors de la prochaine coupe du Monde au Qatar (Chez ses actuels patrons).

Epiphenomène ou malaise, choisissons, choisissez ?

A deux jours, du périlleux déplacement à Lille, Christophe Galtier a commenté l’incident de la semaine dernière au parc des princes, où tout avait préparé pour que les fans du PSG, retrouvent leur équipe chérie, et ses stars, dont Kyllian fait partie intégrante.

Circulez il n’y a rien à voir, il ne s’est rien passé du tout, manifestement Christophe Galtier minimise et fait de la politique politicienne, probablement pour mieux ses stars (Messi, Mbappé, Ramos, Neymar, Verratti et tant d’autres), il n’y a pas de malaise.

Samedi dernier, le score n’est pas en cause 5-2, mais plus la manière; et il est vrai que l’attitude de Kyllian Mbappé a interpellé et surpris beaucoup de spectateurs, au point d’en arriver à éclipser la magnifique prestation de Neymar (le côté négatif, étant les deux buts encaissés bêtement).

Oui, Kyllian était présent sur presque toutes les actions, mais ce même Kyllian a loupé un pénalty qu’il aurait du réussir. Est-ce suffisant pour se montrer en colère, chez quelqu’un d’un peu plus âgé certainement pas, mais chez le jeune Kyllian, toutes les occasions sont bonnes pour bouder.

D’autres précédents dans un passé récent

Selon certains de ses coéquipiers, qui ne souhaitent pas être cités, Kyllian rencontrerait des problèmes personnels, qu’il n’arriverait pas à gérer, cela rappele l’incident des trophées UNFP, ou cela avait déjà chauffé entre Mbappé et sa direction qui n’étaient d’accord sur la participation.

Wayne Rooney, qui n’est pas le premier venu, ex attaquant du Manchester United, a tenu à l’encontre de Kyllian Mbappe des propos très crus, qui font le bonheur des polémistes, et le tour de tous les médias internationaux, ce qui est clair, c’est qu’il ne supporte pas ses frasques.

Et Zinedine Zidane, avait éludé de parler des problèmes internes du PSG, pour ne pas augmenter la polémique, car les tensions étaient fortes entre Thomas Tuchel et Killian Mbappé, et tout le monde sait que Zinédine Zidane est très proche de Killyan Mbappé et qu’il le connait bien.

Kylian Mbappé se fâche avec 400 millions de personnes, pour ses propos déplacés sur Foot01, où il critiqua plus ou moins ouvertement tous les joueurs d’Amérique du Sud, c’est un peu comme si les Brésiliens et les Argentins ne savaient pas jouer au Football.

En conclusion, nous pouvons dire que Kyllian Mbappé est un très jeune et talentueux joueur de 23 ans, mais qu’il a encore beaucoup à apprendre, quand il s’adresse aux journalistes et à ses fans, et qu’il ne doit pas confondre Ballon d’Or et Melon d’or.