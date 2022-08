Kylian Mbappé hier melon d’Or ou mine d’OR, après la raclé contre Lille : Super Star

Mbappé hier melon d’Or, la Star des terrains, dans ses meilleures actions, il marque et fait marquer ses coequipiers, c’est la signature d’un grand bonhomme, même s’il est encore très jeune dans sa tête.

Les jours passent, mais ne se ressemblent pas, hier j’écrivais melon d’or sur les bouderies de Mbappé, aujourd’hui force est de reconnaitre, qu’il faut le saluer chapeau bas, ce qu’il a fait hier à Lille, est digne du grand champion en devenir qu’il est.

Personne ne conteste, ses qualités footballistiques, quel que soit le pied utilisé, il sait diriger la balle comme personne, et tous les grands experts, le voient sur la marché la plus haute du niveau mondial du ballon, un seul souhait que cela ne lui monte pas à la tête. Il est dans la droite ligne de devenir un cador, ballon d’or, soulier d’or, et tous les trophées qu’il voudra bien acquérir lui sont à la portée, quand il joue comme hier, c’est un dieu dans le stade, il fait tout et sait tout faire, et encore plus il sait marquer des buts, et faire marquer ses camarades.

Les Neimar, et autres Messi actuels, n’ont pas le même rendement quand Mbappé est présent sur le terrain, et la meilleure des preuves ce sont les résultats actuels de son club le PSG, qui après trois journées de championnat, caracole en tête, avec déjà 14 buts marqués.

Hier soir, il a époustouflé tout le public, par son adresse, par sa présence, par son savoir être et son savoir faire, et l’on pourrait presque dire que ses trois buts, ne sont que le résultat normal, d’un match parfait, et joué à fond, nous aimons Kylian Mbappé, quand il joue de la sorte.

Des triplés et des quadruplés à la pelle, qui peut en dire autant

Hier soir, face à l’une des grandes équipes françaises, le Losc, un récent ex champion de France, il a fait étalage de toute sa classe (grande), pour porter son équipe le PSG vers l’avant, et réussir à marquer encore un record, le premier but, après moins de 10 secondes de jeu.

Certains prétendent à tort, que le Qatar tue la ligue 1, en regroupant autant de champion, sous le même maillot, mais ce qui reste une évidence c’est de dire qu’hier il a marqué les esprits, par sa classe, et son rendement exceptionnel, 3 buts.

Nous ne ferons pas une liste à la Prévert, mais souvenons nous aussi, qu’il étala toute sa classe en jouant contre une autre grande équipe l’OL de Lyon, et en leur marquant 4 buts à lui seul, et le pauvre gardien de l’OL en était tout retourné ou ecoeuré.

4 Buts et un penalty provoqué en quelques minutes, qui peut résister à une telle furie, c’est tout simplement bluffant, et à l’époque des faits, il n’avait que 19 ans, c’est simple tous les records de la ligue 1 lui tendent les bras, il en a déjà beaucoup et les autres suivront.

Pas étonnant que toutes les grandes écuries mondiales lui fassent de l’oeil.

Quand on sait tout faire, il est normal d’attirer l’attention, toutes les grandes structures du foot on un oeil sur lui, et toutes le voudraient, même à prix d’OR, car il est capable à lui tout seul, de retourner une situation, ou bien de faire basculer un match dans le bon sens du terme.

Le Réal Madrid a du céder et Kilyan a préféré le parc des princes du PSG au Santiago Bernabeu, et peu de gens s’y attendait à une telle issue, beaucoup le voyaient déjà habillé de blanc, sous les couleurs du Réal Madrid, qui est probablement ce qui se fait de mieux sur le marché.

Mais d’autres grandes écuries, se sont aussi renseignées sur lui, le Barça, le Bayern, et les anglais Chelsea, et les deux Manchester, les Italiens aussi, mais Kilyan a déjoué tous les pronostics, en préférant son parc des princes bien aimé, et les millions du Qatar (sans le moindre doute).

Conclusion sur Kylian Mbappé

Sans la moindre hésitation, et malgré son relatif mauvais caractère, nous pensons très fortement, que c’est la future étoile du ballon rond. Et des records comme le nombre de buts marqués par un autre français Thierry Henry (411 buts)., ne manqueront pas de tomber dans son escarcelle.

Vive le Foot, quand il est joué par d’aussi talentueux jeunes gens.