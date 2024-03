Alerte maximale chez Altice : BFMTV et RMC visés par une cyberattaque revendiquée par le groupe pirate Epsilon

Sommaire









Le samedi 23 mars 2024, deux grands médias français, BFMTV et RMC, ont été victimes d’une attaque informatique revendiquée par le groupe de pirates Epsilon. Cet article examine les circonstances entourant cette attaque et ses conséquences.Selon les informations publiées par BFMTV et RMC, des messages malveillants ont été diffusés sur les réseaux sociaux à la suite de l’attaque informatique. Le groupe Epsilon, qui est également responsable d’une cyberattaque contre le géant informatique LDLC début mars, a revendiqué cette action.Les comptes des réseaux sociaux de plusieurs émissions, comme Estelle Midi et Apolline Matin, ont également été touchés par cette vaste cyberattaque.https://www.europe-infos.fr/cyberattaque/5154/cyberattaque-hopital-de-versailles-attaque-totalement-bloque/En réponse à cette cyberattaque, le groupe Altice, propriétaire de BFMTV et RMC, a réagi rapidement. Dans un message posté sur leurs plateformes de médias sociaux, ils ont assuré que “des mesures légales seront prises pour identifier les auteurs” de cette attaque.Pendant ce temps, les équipes travaillent pour restaurer la situation et supprimer les messages malveillants postés sur les comptes concernés.Il convient de noter que cette attaque survient à un moment incertain pour le groupe Altice, qui est en cours d’acquisition par le groupe CMA CGM.Selon des sources proches du dossier, le groupe CMA CGM entend soutenir les équipes existantes pour assurer leur réussite. Jean-Christophe Tortora, PDG du groupe média de CMA CG, a déclaré : “Notre philosophie et nos valeurs au sein du groupe CMA CGM ne sont pas d’entrer dans un grand média et de remplacer les gens. Nous sommes là pour les aider à réussir.”https://www.europe-infos.fr/cyberattaque/5146/alertes-cyberattaques-le-security-monitoring-pour-detecter-et-prendre-en-charge-rapidement-les-cyberattaques/Les conséquences exactes de cette cyberattaque restent à déterminer, mais il est clair que les pirates ont réussi à perturber les opérations de BFMTV et RMC sur leurs réseaux sociaux. Les médias et les entreprises doivent être conscients des risques accrus liés aux cyberattaques et prendre des mesures pour renforcer leur sécurité informatique.La cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises du monde entier, et il est impératif que tous les acteurs soient conscients des menaces potentielles et prennent des mesures pour s’en protéger.En fin de compte, le succès dans la lutte contre les cyberattaques dépendra de la capacité des médias et des entreprises à s’adapter rapidement aux nouvelles menaces et à mettre en place des défenses efficaces pour protéger leur contenu, leurs employés et leur réputation.Pour garantir un avenir plus sûr, il est crucial que tous les secteurs d’activité investissent dans la cybersécurité et travaillent ensemble pour élaborer des stratégies de protection innovantes et solides face aux cybermenaces toujours croissantes.