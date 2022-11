Cyberattaques, le security monitoring est devenu une nécessité pour contrer rapidement les cyberattaques, de plus en plus puissantes et de plus en plus répétées. Le Siem peut vous aider, quel que soit le type d’attaque, Spoofing, Force Brute, attaques DDOS, Ransomwares, Phising ou Malwares.

Alertes cyberattaques, le security monitoring pour détecter et prendre en charge rapidement les cyberattaques. Aujourd’hui, les cyberattaques sont devenues monnaie courante.

En 2021 par exemple, 54 % des entreprises françaises ont été victimes d’attaque. Sur la même année, la CNIL a reçu 5 037 notifications de violations de données personnelles, contre 2 281 notifications en 2020.

Mais alors qu’une bonne partie de ces tentatives d’intrusion notifiées peuvent être considérées comme mineures, certaines peuvent cependant être catastrophiques. En France, on estime le coût médian d’une cyberattaque à 15 000 euros en 2021.

Le security monitoring est un processus automatisé qui surveille les périphériques réseau, les dispositifs de sécurité réseau (firewall, antivirus…) et le trafic pour détecter les menaces cyber potentielles. Quand des vulnérabilités de sécurité, des activités suspectes ou des intrusions sont identifiées, le système de security monitoring en place diffusent des messages d’alerte cyberattaque pour informer les responsables de la sécurité informatique de la situation.

Eviter les cyber attaques, grâce au Security Monitoring

Devant le fléau que représentent les cyberattaques, il convient de prendre toutes les mesures possibles pour éviter les cyberattaques, auxquelles les entreprises tôt ou tard sont exposées.

C’est pour cela qu’elles doivent s’armer de solutions adaptées et performantes en matière de sécurité, et le Sécurity Monitoring en est une.

Toutes les menaces sont concernées, qu’elles soient internes ou externes, volontaires ou involontaires, directes ou indirectes.

Et seule une détection en temps réel, peut répondre à cela, pour toutes ces raisons il faut mettre en place un monitoring automatisé et en continu.

Une fois le SIEM mis en place, ce dernier peut alors filtrer les faux positifs et donner des alertes (pertinentes) moins nombreuses et plus sélectives,pour mieux superviser et gérer votre réseau.

Que sont les alertes cyberattaques ?

Les alertes cyberattaques sont des signaux qui préviennent les responsables de la sécurité d’information d’un potentiel danger. Elles informent par e-mail, par SMS ou d’autres moyens comme les messages vocalisés, des signaux sonores ou lumineux le service informatique quand quelque chose ne va pas, sort de l’ordinaire ou dépasse les normes de comportement établies.

L’idée avec la diffusion d’alertes cyberattaques est de s’attaquer aux problèmes avant qu’ils ne perturbent le réseau ou ne dégénèrent en de problèmes encore plus graves comme le vol de données sensibles, l’exposition des données des clients, le vol d’identité, les fraudes, l’extorsion…

Comme vous pouvez l’imaginer, les alertes cyberattaques sont un élément essentiel de votre solution logicielle de security monitoring. Elles garantissent la détection et la prise en charge rapide des cyberattaques et autres menaces qui peuvent affecter un réseau.

Pour finir, notez que les alertes cyberattaques ne sont pas à confondre avec les notifications. Si une alerte indique qu’il y a un problème, une notification est généralement de nature informative. Elle peut par exemple vous signaler qu’une maintenance est planifiée ou encore qu’une mise à jour est disponible pour tel ou tel logiciel.

Mieux gérer les Alertes cyberattaques grâce au Security monitoring

Pour pouvoir détecter les cyberattaques et recevoir des alertes, il vous faut bien évidemment vous équiper d’outils de security monitoring adaptés. Mais qu’est-ce que le security monitoring exactement ? Appelé aussi surveillance de la sécurité ou encore surveillance des informations de sécurité, le security monitoring implique deux choses : d’abord, la collecte de données au niveau de tous les composants du réseau ; et ensuite l’analyse de ces données afin de détecter les comportements suspects ou les modifications non autorisées du système.

Parmi les éléments du réseau observés par la solution de security monitoring en place, il y a notamment les applications métier, les systèmes d’exploitation, les périphériques réseau, mais aussi et surtout les dispositifs de sécurité tels que les pare-feux et les filtres antivirus.

Pour être reconnues par la ou les solutions de security monitoring en place, les menaces et les types de comportements à risque doivent être définies à l’avance. Ainsi, quand ils surviennent, ils seront immédiatement reconnus, déclenchant dans le même temps des alertes qui mobiliseront l’équipe informatique pour une enquête plus approfondie et une correction.

Les alertes, elles aussi, peuvent et doivent être configurées à l’avance pour qu’en cas de cyberattaque ou autre type de menace la prise en charge ait réellement lieu et dans les meilleurs délais. Si par exemple, la personne qui doit normalement être là pour faire l’intervention est absente pour des raisons inconnues, d’autres agents d’astreinte doivent avoir été désignés au préalable pour parer à toute éventualité.

Les fonctionnalités de base du security monitoring, en plus de l’alertes cyberattaques

Bien que les solutions de security monitoring n’ont pas toujours les mêmes capacités, la plupart offrent tout de même le même ensemble de fonctionnalités de base, qui sont les suivantes :

Le Log management.

Les logs sont des journaux d’événement qui renferment des données très utiles sur les évènements qui sont survenus au niveau des dispositifs logiciels ou matériels qui les ont générés, qu’on appelle aussi hôtes. Les solutions de surveillance de sécurité réseau capturent les données d’événements à partir d’un large éventail de sources sur l’ensemble du réseau d’une organisation. Ces données sont ensuite analysées et corrélées pour être interprétables. Sans cela, les administrateurs réseau ne pourront pas comprendre ce qui se passe sur le réseau.

Détection des incidents grâce à des protocoles de surveillance.

Les outils de security monitoring peuvent également voir les différentes attaques observées sur les différents hôtes de votre système en se servant de protocoles de surveillance tels que SNMP (Simple Network Management Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol), CLI (Command Line Interface) ou encore de protocoles de surveillance et de supervision plus spécialisés comme WMI pour Windows.

Dans la liste des comportements inquiétants qui peuvent être identifiés par les protocoles de surveillance, il y a notamment la disparition ou modification de fichiers, l’impossibilité d’accéder à certains dossiers, le ralentissement du réseau, une surconsommation de la bande passante, un taux d’activité inhabituel du site internet de l’entreprise…

Agrégation des données pour plus de visibilité.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, votre réseau possède probablement de nombreux composants dont chacun génère une quantité importante de données. Non seulement l’ensemble de ces composants produisent des tonnes de données, mais chacun d’eux le font probablement de manière totalement différente, ce qui rend difficile la lecture. Vous aurez besoin de solution security monitoring pour agréger toutes ces données, les rendre exploitables et aussi pour pouvoir les lire.

Informations sur les menaces identifiées.

Les informations fournies par votre solution de surveillance de sécurité informatique vous sont indispensables pour mieux appréhender les risques associés à chaque menace en cours identifiée et aussi de découvrir les meilleures méthodes pour se défendre.

La hiérarchisation des alertes.

Qu’arriverait-il si d’un coup de nombreuses alertes sont déclenchées ? Cela est pourtant très courant dans une entreprise. La hiérarchisation des alertes est une fonctionnalité importante, car se concentrer sur les menaces les plus importantes est ce qui compte le plus. En fonction des politiques de sécurité, des règles d’alerte en place, votre solution de surveillance de sécurité informatique accorde une priorité sur certaines menaces et met au second plans les autres moins importantes.

Les menaces qui peuvent déclencher les notifications et alertes cyberattaques

Avec des solutions de security monitoring adaptées et performantes, vous pouvez détecter et être alertés de tous les types de dangers qui menacent votre système informatique réseau. Mais lesquels plus précisément ? Voici une liste non exhaustive :

Les cyberattaques.

Attaques par déni de service (DoS) et par déni de service distribué (DDoS), Attaque de l’homme au milieu (MitM), Hameçonnage (phishing) et harponnage (spear phishing), téléchargement furtif (drive-by download), cassage de mot de passe, injection SQL, cross-site scripting (XSS), écoute clandestine, logiciel malveillant (malware) et plus encore. Tous les types de cyberattaques sont en effet détectables, du moment que vous utilisez des solutions performantes.

Vulnérabilités des applications.

L’objectif premier de la security monitoring n’est pas de détecter les cyberattaques qui surviennent, mais plutôt de les empêcher. Voilà pourquoi les outils de security monitoring sont d’abord conçus pour détecter les vulnérabilités que les acteurs malveillants peuvent profiter.

Les escroqueries par email.

Il existe aujourd’hui des logiciels entièrement dédiés à stopper les attaques de phishing basés sur l’intelligence artificielle capables de détecter les e-mails frauduleux et infectés. En intégrant à votre logiciel anti-phishing un bon logiciel de gestion d’alarme, votre équipe de sécurité informatique peut être informée de tous les e-mails frauduleux, douteux et infectés envoyés à chacun de vos employés pour les supprimer.

Les alertes actionnables pour une prise en charge rapide et automatique des menaces

Les alertes, cela accélère énormément la mobilisation de l’équipe en cas de menace détectée, mais c’est encore mieux si elles font quelque chose pour vous. Sachez alors qu’il est possible de configurer ce qu’on appelle des alertes actionnables. Il s’agit d’alertes qui déclenchent des actions correctives automatisées ayant pour objectif de résoudre automatiquement des problèmes qui leur sont associés.

Supposons qu’un problème de vulnérabilité est détecté au niveau d’une application en particulier, ce qui peut rendre le réseau extrêmement vulnérable aux cyberattaques.

Cet évènement peut être fait pour déclencher un processus actionnable qui exécute une action corrective, celle de demander au système d’aller chercher un correctif fiable à la bonne adresse puis le déployer. De cette manière, pendant que les responsables informatiques reçoivent l’alerte, le système de surveillance du réseau travaille déjà pour résoudre le problème.

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies