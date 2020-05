Le plan Merkel-Macron pour renflouer l’Europe est étonnamment ambitieux

Pour renflouer l’Europe,le plan Merkel-Macron (France Allemagne) est très ambitieux

L’Allemagne fait une grande concession pour soutenir les États les plus faibles

L’Allemagne et la France ont uni leurs forces pour réclamer un fonds de relance de l’UE de 500 milliards d’euros, renforçant l’effort pour créer une réponse fiscale européenne coordonnée à la pandémie de coronavirus . La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont annoncé cette initiative lors d’ une vidéoconférence conjointe lundi après-midi. Les fonds seraient levés par les emprunts de la Commission européenne sur les marchés des capitaux – ce qui jusqu’à présent n’a été fait qu’à une échelle relativement modeste – et seraient utilisés pour soutenir les dépenses de l’UE plutôt que des prêts aux gouvernements nationaux. Le plan franco-allemand représente une percée potentiellement significative, étant donné que Paris et Berlin étaient en désaccord sur la question de l’émission de dette commune pour payer les efforts de récupération.

Cette décision intervient après plusieurs jours de discussions entre les dirigeants sur une réponse commune à la pire récession économique de l’UE . Mme Merkel a déclaré que l’UE était confrontée à la «crise la plus grave de son histoire et qu’une telle crise exige des réponses appropriées». M. Macron a décrit les propositions comme «une étape majeure», ajoutant: «Il s’agit du transfert de l’argent du budget réel vers les régions les plus touchées et les secteurs les plus touchés.» Mardi, Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a salué l’initiative comme «une étape historique pour la France et l’Allemagne». Il a ajouté: « C’est également une étape historique pour l’Union européenne, car c’est la première fois que l’Allemagne et la France s’associent pour obtenir un financement par emprunt de nouveaux investissements pour les pays de l’UE. »

Mais le plan franco-allemand rencontre également une résistance.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a déclaré que lui et ses homologues néerlandais, danois et suédois n’étaient disposés qu’à accepter un fonds de sauvetage qui accordait des prêts. Nous faisons [à nos partenaires] une proposition – je pense que cela aidera à parvenir à un consensus dans l’UE27. Mais nous ne pouvons forcer personne [à l’accepter] Angela Merkel Lors d’un sommet le mois dernier, les dirigeants de l’UE ont chargé la Commission européenne de formuler un plan de relance complet centré sur le prochain budget de sept ans du bloc et un fonds de relance associé. Les discussions sur le plan se sont intensifiées ces derniers jours, avec Ursula von der Leyen , présidente de la commission, qui a passé le week-end à appeler les dirigeants européens pour étoffer les propositions.

Dimanche, Mme von der Leyen était sur le point d’identifier une «zone d’atterrissage» pour ce que la commission appelle un «instrument de récupération», a déclaré un responsable de la commission informé des pourparlers. Le rapprochement franco-allemand a conduit à l’optimisme à Bruxelles qu’un accord entre les 27 États membres de l’UE est devenu plus probable. Cependant, il appartiendra au président du Conseil européen, Charles Michel, de négocier l’accord final entre les États membres lors d’un sommet. Une telle réunion n’a pas encore été programmée, et la conclusion d’un accord reste un processus très complexe et incertain, étant donné les vues divergentes des États membres. Les discussions sur le cadre financier pluriannuel ordinaire de sept ans de l’UE, à travers lequel les fonds de relance seront acheminés, sont bloquées depuis plus de deux ans. Président du Conseil européen Charles Michel (à droite) et chef de la Commission européenne a reconnu que l’accord n’était nullement certain

. « Nous faisons [à nos partenaires] une proposition – je pense que cela aidera à atteindre un consensus dans l’UE27 »

a-t-elle déclaré. « Mais nous ne pouvons forcer personne [à l’accepter]. » Le chiffre de 500 milliards d’euros est supérieur aux estimations antérieures qui avaient circulé au sein de la commission, qui concernaient des emprunts de 320 milliards d’euros. Dans le cadre de la proposition franco-allemande, tout l’argent du fonds de relance serait distribué sous forme de subventions.

Cela a suscité le scepticisme parmi les États membres dits d’Europe du Nord, qui préfèrent que la totalité ou la majeure partie de l’argent soit octroyée sous forme de prêts qui devraient être remboursés par les bénéficiaires des États membres. La déclaration franco-allemande a déclaré que le fonds de relance «sera basé sur un engagement clair des États membres à suivre des politiques économiques saines et un ambitieux programme de réforme». conseillé Analyse La grande lecture Crise en Europe: la tentative audacieuse de von der Leyen pour de nouveaux pouvoirs Mme Merkel a déclaré que le fonds de relance était nécessaire car la pandémie de coronavirus avait affecté différents États membres à des degrés divers, et