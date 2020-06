Un membre du gouvernement pour remplacer Édouard Philipe ?

Les rumeurs vont bon train quant à un probable changement de Premier Ministre. Un ministre de l’actuel gouvernement est pressenti pour succéder à Edouard Philippe à Matignon.

Le numéro 3 du gouvernement à Matignon ?

Alors que la fin de l’épidémie de coronavirus n’est pas encore pour bientôt, le président de la République s’attèlerait déjà à la préparation d’un projet politique de l’après épidémie et réfléchirait grandement à un remaniement au sein du Gouvernement. A commencer par la nomination d’un nouveau Premier Ministre. Les rumeurs allant dans ce sens sont très fortes ces derniers temps. D’après Europe 1, son remplaçant se trouverait même au sein de l’actuel gouvernement. Parmi les noms qui circulent en coulisses, celui de Jean Yves le Drian, actuel ministre des Affaires Étrangères.

Ancien compagnon de François Hollande

Les analystes politiques voient dans cette probable nomination un calcul politique bien ficelé et mûrement réfléchi par le Chef de l’Etat. Outre les dossiers liés à la diplomatie, le ministre français des Affaires Étrangères est également aux faits de nombreux sujets économiques et sociaux. Ancien ministre de la Défense sous François Hollande, Jean Yves Le Drian a été à la tête du conseil régional de Bretagne de 2015 à 2017. En nommant ce politicien issu du parti socialiste, Emmanuel Macron voudrait rassembler la majorité au centre gauche, étant donné qu’Édouard Philippe est plutôt issu de la droite. Il aura également la lourde tâche de préparer la fin de mandat d’Emmanuel Macron.

Populaire et rassembleur

Au sein du gouvernement, Jean Yves Le Drian jouit d’une popularité grandissante auprès des électeurs de droite. C’est le ministre préféré dans l’opinion, ce qui pourrait jouer en sa faveur lors du prochain remaniement envisagé par le Chef de l’Etat. Le membre du gouvernement ferait même l’objet de pression par la majorité, lui intimant de prendre les rênes du nouveau gouvernement. Par ailleurs, des membres du cercle présidentiel estiment qu’avec Jean-Yves Le Drian à la tête du gouvernement, Emmanuel Macron pourrait s’atteler sereinement à la préparation de la course à la présidentielle de 2022. En même temps, cette nomination pourrait également faire barrage à une candidature sociale-démocrate et écologiste.

D’autres noms avancés

Mais Jean Yves Le Drian n’est pas seul dans la course pour Matignon. De nombreux autres noms circulent également pour devenir Premier Ministre. A l’instar de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Jean-Michel Blanquer. Pour le cas du ministre des Affaires Etrangères, ce n’est pour l’instant qu’une hypothèse, tout comme la rumeur d’un remaniement. Le concerné pourrait aussi ne pas accepter l’offre. D’ailleurs, son entourage avait confié à BFMTV qu’il est très heureux à ce poste et considère qu’Edouard Philippe fait du bon boulot ». Mais le départ de l’actuel Premier Ministre se précise de plus en plus.

Tensions

Rien ne va plus entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron ? En tout cas des tensions ont vraisemblablement éclaté entre les deux hommes pendant l’épidémie de coronavirus. Et celles-ci seraient toujours aussi vives. A l’origine de la mésentente, la gestion de l’après pandémie. Ils auraient eu du mal à accorder leurs violons pour organiser le déconfinement progressif et la sortie de crise. De son côté, Jean Yves Le Drian se garde bien de commenter ces rumeurs persistantes. Lors d’une récente sortie médiatique, il a juste annoncé ses préoccupations quant à l’avenir de l’usine Renault de Codan dans le Morbihan. Un dossier qui lui tient à cœur dans la mesure où il a été l’artisan de son implantation en Bretagne, lorsqu’il était à la tête de la région. Décidément, l’actuel ministre des Affaires Etrangères ne fait pas que dans la diplomatie. Son attachement aux dossiers brûlants de l’économie est bien réel et palpable.

Un remaniement en juillet ?

La presse française table sur un remaniement vers la première quinzaine du mois de juillet. Le Chef de l ‘Etat souhaiterait un nouveau Premier Ministre à ses côtés lors de la prochaine célébration de la fête du 14 juillet. Par ailleurs, une majorité de Français veut un nouveau gouvernement et un changement de politique, mais souhaite qu’Edouard Philippe reste à sa place, selon le résultat d’un sondage Odoxa publié jeudi 4 juin et réalisé pour Aviva Assurances, le magazine Challenges et la chaîne BFM Business. Toutefois, parmi les personnes interrogées, des électeurs du Rassemblement national se prononcent clairement et majoritairement pour son départ de Matignon.