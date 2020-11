Quatre autres décès dus au Covid-19 et 429 nouveaux cas enregistrés

Quatre autres décès dus à Covid-19 et 429 nouveaux cas ont été enregistrés jeudi soir.

Il y a maintenant eu un total de 2.010 décès liés aux coronavirus dans l’État. Au total, 69 473 cas ont été confirmés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Parmi les cas notifiés aujourd’hui, 194 sont des hommes et 234 sont des femmes et 69% ont moins de 45 ans. L’âge médian est de 34 ans.

Les cas de ce soir comprennent 173 à Dublin; 44 à Cork; 26 à Donegal; 22 à Louth et 21 à Kildare, les 143 cas restants étant répartis dans les 20 autres comtés.

Jeudi à 14 heures, 290 patients Covid-19 ont été hospitalisés, dont 33 en soins intensifs. Il y a eu 15 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Le Dr Tony Holohan, médecin en chef, a déclaré jeudi: «Dans notre objectif d’utiliser une période de six semaines pour réduire l’infection à Covid-19 dans la communauté, nos progrès ont stagné la semaine dernière.

«Nous avons maintenant deux semaines pour nous remettre sur les rails. Réduisez la maladie en limitant le nombre de contacts quotidiens que vous avez. Travaillez à domicile, restez à la maison et suivez les conseils de santé publique pour nous amener à un nombre de reproduction inférieur à 0,5 d’ici le 1er décembre. »

Pendant ce temps, le Dr Ronan Glynn, médecin-chef adjoint, a déclaré que les décès associés à Covid-19 avaient augmenté de 18% dans la région européenne au cours des quinze derniers jours.

«La semaine dernière seulement, l’Europe a enregistré plus de 29 000 nouveaux décès. C’est une personne qui meurt toutes les 17 secondes. Nous avons fait des progrès significatifs en Irlande ces dernières semaines, mais la maladie et ses risques n’ont pas changé », a déclaré le Dr Glynn.

«Veuillez poursuivre vos efforts pour suivre les conseils de santé publique, limiter la transmission du Covid-19 en Irlande et protéger ceux qui sont les plus vulnérables dans nos familles et dans nos communautés.»

Le professeur Philip Nolan, président du Nphet Irish Epidemiological Modeling Advisory Group, a déclaré: «Pendant 3 semaines, nous avons vu le nombre de cas diminuer à un taux de 5 à 7% par jour et un nombre de reproduction aussi bas que 0,6. Nous sommes conscients que le nombre de cas a maintenant cessé de baisser et que, par conséquent, le nombre de reproductions a augmenté jusqu’à environ 0,7 à 0,9.

«Les données suggèrent fortement qu’une petite augmentation récente du niveau des contacts sociaux a conduit à l’augmentation du nombre de reproduction que nous constatons actuellement. Un petit effort supplémentaire pour réduire nos contacts fera une grande différence pour réduire l’incidence de la maladie avant le 1er décembre. »

Le Dr Colm Henry, directeur clinique du HSE, a déclaré que la pandémie avait imposé d’énormes exigences aux travailleurs de la santé en plus des soins standard des patients.

«Leur travail implique désormais des mesures supplémentaires de prévention et de contrôle des infections qui nécessitent une vigilance et une sensibilisation constantes. Le meilleur moyen pour nous tous de montrer notre appréciation pour leur travail est de faire votre part pour réduire la transmission communautaire.

Auparavant, de nouveaux chiffres du HSE ont été présentés, qui montraient que les cas de Covid-19 nosocomiales avaient augmenté de plus de 160% au cours de la première semaine de ce mois, avec 100 patients contractant le virus dans les hôpitaux aigus en une seule semaine.

Les responsables de la santé ont averti que les épidémies dans les établissements de soins de santé sont particulièrement préoccupantes à l’approche de la période hivernale.

Lors du briefing hebdomadaire HSE jeudi après-midi, Martin Cormican, responsable national des infections associées et de la résistance aux antimicrobiens, a déclaré qu’il y avait eu 38 cas de patients ayant contracté Covid-19 à l’hôpital la semaine se terminant le 1er novembre, et ce chiffre est passé à 100 dans la semaine se terminant. 8 novembre.

Le professeur Cormican a déclaré que la prévention de la propagation de l’infection dans les hôpitaux «est toujours difficile» car c’est un cadre qui nécessite une «interaction intense de personne à personne».

«Lorsqu’un hôpital a une épidémie, vous pouvez contracter un grand nombre de cas en très peu de temps. Nous savons que Letterkenny, Limerick et Naas ont été aux prises avec de grandes épidémies et les chiffres ont donc augmenté assez rapidement », a-t-il déclaré.

Le professeur Cormican a ajouté que les travailleurs de la santé sont invités à se laver les mains 10 fois par heure et qu ‘«une interruption dans un quart de travail de 12 heures peut propager l’infection».

« Personne n’est content de l’augmentation du nombre, nous ne disons pas que quiconque est à blâmer, mais nous, en tant que HSE, sommes responsables et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour améliorer ces chiffres », a-t-il ajouté.

«Nous sommes très préoccupés par le fait que les chiffres augmentent, mais nous travaillons pour le contrôler et une partie de son contrôle consiste à le suivre, à collaborer avec les hôpitaux.»

Les hôpitaux sont désormais plus proactifs lorsque des cas nosocomiales surviennent, a-t-il déclaré, alors que le personnel cherche d’autres patients potentiels qui pourraient également avoir contracté le virus de cette manière.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré qu’il y avait actuellement 290 patients Covid-19 dans les hôpitaux, dont 33 dans des unités de soins intensifs.

Environ 65% des cas hospitalisés sont répartis dans sept hôpitaux – Letterkenny, University Hospital Limerick, Tallaght, St James’s, St Vincents, Drogheda et Beaumont – qui ont tous des flambées à «des degrés divers».

«Nous savons que lorsqu’il entre dans les établissements de santé, c’est extrêmement transmissible», a-t-il ajouté.

Au cours des sept derniers jours, plus de 75 370 tests ont été traités, avec un délai d’exécution de bout en bout entre le renvoi et le résultat du test de 1,6 jour lorsque le test est négatif et de 1,8 jour lorsqu’il est positif.

Il y a eu une «légère augmentation» du taux de positivité, qui est maintenant de 4%. Le directeur clinique, le Dr Colm Henry, a déclaré que le nombre R avait également légèrement augmenté entre 0,7 et 0,9.

Interrogé sur la raison pour laquelle la tendance à la baisse des cas avait «stagné», malgré les restrictions de niveau 5 en place, M. Reid a reconnu les flambées dans les hôpitaux, mais a ajouté que les flambées dans les ménages privés étaient «encore très répandues».

«La transmission communautaire est toujours un facteur mais les ménages [are] le plus important. Cela varie d’un comté à l’autre, mais dans l’ensemble, la tendance que nous observions est au point mort. Dans nos tests en série, nous constatons des augmentations marginales des tests en série dans les maisons de retraite et, d’une certaine manière, c’est une indication d’alerte précoce pour nous », a-t-il déclaré.

Il y a actuellement 105 éclosions dans les maisons de soins infirmiers, mais la directrice des opérations Anne O’Connor a déclaré que «la plupart de celles-ci sont très bien gérées».

M. Reid a également annoncé que le HSE avait lancé un appel d’offres pour les soumissions sur les tests d’antigène, après avoir reçu plus de 30 offres d’entreprises ces dernières semaines.