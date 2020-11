HSE prend en charge la gestion de la maison de retraite Kerry dans le «  chaos  »

Le Health Service Executive (HSE) a repris la gestion d’une maison de soins infirmiers du nord du Kerry, après avoir trouvé l’établissement dans le «chaos» lors d’une récente épidémie de Covid-19.

Le HSE a repris la direction d’Oaklands Nursing Home, Derry, Listowel, jeudi soir à la suite d’une décision du tribunal sollicitée par la Health Information and Quality Authority (Hiqa) en raison de graves problèmes de contrôle des infections.

Dix-neuf résidents et membres du personnel de la maison de soins infirmiers de Co Kerry avaient été testés positifs pour Covid-19 au début de ce mois. Lorsqu’une équipe HSE est entrée dans l’établissement le 4 novembre après l’épidémie, elle a «trouvé un centre dans le chaos», a déclaré Susan Cliffe, inspecteur en chef adjoint des services sociaux de Hiqa, au tribunal de district de Listowel.

Il n’y avait pas de chambres vides réunies pour les patients qui pourraient être testés positifs pour Covid-19 et tout le personnel était en contact avec tous les patients. Les produits de nettoyage domestiques étaient toujours utilisés, et non ceux du Covid-19.

Les résidents «erraient sans surveillance» dans la maison de soins infirmiers, et ceux qui avaient été testés positifs pour Covid-19 se mêlaient aux résidents qui n’avaient pas Covid-19, a-t-elle dit. «Des sonnettes d’alarme auraient dû sonner dans ce centre et cela ne s’est pas produit», a déclaré Mme Cliffe au tribunal.

Il n’y avait pas de supervision adéquate des soins aux résidents, ni de restrictions ou de contrôles sur les personnes entrant dans la maison de soins infirmiers, a déclaré le régulateur.

Le juge David Waters a déclaré qu’étant donné la mauvaise gouvernance clinique et les mesures de contrôle des infections, il était convaincu qu’il y avait «un risque grave pour la vie et le bien-être des personnes dans le centre». La maison de soins infirmiers, qui peut accueillir 51 résidents, était dirigée par un fournisseur privé, Bolden (Nursing) Ltd.

Bolden Ltd, n’était pas représentée au tribunal. Cependant, il y a eu consentement à la demande de Hiqa de faire annuler l’enregistrement de la maison de soins infirmiers.

Il y avait déjà eu «un niveau élevé de préoccupation» cette année au sujet de la maison qui avait fait l’objet de sept inspections, a déclaré le tribunal.

Pendant ce temps, les responsables de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) ont exprimé leur inquiétude que les premiers progrès dans la réduction du nombre de cas de Covid-19 se soient stabilisés.

S’exprimant jeudi, le médecin-chef de l’État, le Dr Tony Holohan, a déclaré que le pays avait effectivement «perdu une semaine» de verrouillage, les chiffres récents montrant que le nombre de nouveaux cas ne diminuait plus.

Le Dr Holohan a déclaré qu’il craignait que les gens ignorent les instructions pour travailler à domicile, sauf si nécessaire, avec des preuves anecdotiques montrant que les parkings et les cantines de bureau étaient «pleins», a-t-il déclaré.

Le professeur Philip Nolan, président du groupe de modélisation de Nphet, a déclaré que le fait que les progrès en matière de suppression de la maladie aient stagné était une source de «préoccupation et de déception».

Le nombre R, qui est le taux de reproduction de la maladie, avait augmenté la semaine dernière de 0,6 à 0,7 et 0,9, ce qui était une «source de préoccupation importante», a déclaré le professeur Nolan.

Les hauts responsables du gouvernement ont également exprimé leur inquiétude face aux chiffres quotidiens de Covid-19 et estiment qu’ils ne baissent pas à un rythme satisfaisant.

«Cela va dans la mauvaise direction», a déclaré une source jeudi soir. Un autre membre du Cabinet a déclaré que toute perspective de passage à un niveau 2 à un moment donné en décembre devenait de moins en moins probable et que le plan actuel était de passer au «niveau 3 plus» à condition que les chiffres ne se détériorent pas.

Le Cabinet attendra de voir quelle est la tendance la semaine prochaine avant de prendre une décision finale sur ce qui se passera le 1er décembre, lorsque le verrouillage de six semaines doit prendre fin.

Il y a un scepticisme croissant chez certains ministres quant à l’efficacité des restrictions de niveau 5 étant donné que les progrès récents sont au point mort. Il y aura une poussée de certains ministres la semaine prochaine au Cabinet pour regarder au-delà des chiffres quotidiens et prendre en compte le niveau des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs.

En fin de compte, cependant, ils estiment que la détérioration des progrès sur les chiffres quotidiens aura un effet d’entraînement sur le type de réouverture qu’ils peuvent approuver pour décembre et Noël.