Les dirigeants politiques de retour d’entre les morts

Oh regarde, c’est le fantôme du passé politique.

Oui, la vieille garde est revenue d’entre les morts (littéralement dans certains cas). À l’horreur du nord de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Argentine, Margaret Thatcher est de retour, avec Gillian Anderson jouant l’Iron Lady dans la nouvelle série de Netflix «The Crown». (Alerte spoiler: tout se termine avec l’enfant le moins brillant de la reine se cachant dans un Pizza Express et essayant de justifier son amitié avec un délinquant sexuel.)

Les loyalistes et les observateurs royaux de Thatcher sont énervés, le commentateur conservateur Tim Montgomerie décrivant le portrait de Thatcher comme «absurde, haineux».

Le Times, quant à lui, a demandé à un historien royal de regarder la série et il a souligné que l’épisode 1 commence par «un hurleur massif». Quelle pourrait être cette erreur? Eh bien, lors de la Trooping of the Colour en 1979, «la reine porte l’uniforme de colonel en chef des grenadiers gardes avec le ruban de la jarretière, alors qu’elle était de la couleur des Scots Guards qui étaient en troupe cette année-là, et sur ce jour-là, elle portait l’uniforme du colonel en chef des gardes écossais (un chardon, pas une grenade sur le col) et le ruban vert foncé et l’étoile de l’ordre du chardon – et pas de panache dans sa casquette car c’est le central des cinq régiments de gardes. Envoyez immédiatement tous les responsables à la Tour de Londres!

Parlant de la reine Elizabeth II, elle a été tuée par inadvertance cette semaine par Radio France Internationale, qui a accidentellement rapporté la disparition d’une centaine de personnalités bien connues, dont Sophia Loren, Clint Eastwood, Alain Delon et Brigitte Bardot. RFI s’est excusée et a accusé «un problème technique».

Sur la liste se trouvait l’homme d’affaires et homme politique français Bernard Tapie, qui a également été proclamé mort par la chaine L’Équipe en août et par Le Monde l’année dernière.

Barack Obama est également de retour, qui a publié cette semaine un mémoire intitulé «Une terre promise» et il a des mots de choix à dire sur les dirigeants européens.

Obama décrit l’ancien président français Nicolas Sarkozy comme «toutes les explosions émotionnelles et la rhétorique exagérée» et dit qu’il «a basculé sur toute la carte. [although that could equally have been ‘lunched’] en matière de politique.

En raison de ses «traits sombres, vaguement méditerranéens» et de sa petite taille », Sarkozy« ressemblait à une figure d’un tableau de Toulouse-Lautrec », selon Obama. Il dit que les conversations avec le dirigeant français étaient « tour à tour amusantes et exaspérantes, ses mains en mouvement perpétuel, sa poitrine poussée comme celle d’un coq bantam » alors que le discours « passait de flatterie en fanfaronnade à un véritable intérêt, ne s’éloignant jamais de son primaire, à peine un intérêt déguisé, qui devait être au centre de l’action et s’attribuer le mérite de tout ce qui valait la peine d’être reconnu. Aïe, bien qu’Obama ait été plus gentil avec Sarkozy dans une interview à la télévision française, le félicitant pour son «énergie et son charme».

L’ancien Premier ministre britannique David Cameron, quant à lui, est décrit par Obama comme ayant «la confiance facile de quelqu’un qui n’avait jamais été trop pressé par la vie».

COMPÉTITION DE CAPTION

«Vous avez tous très bien réussi, mais un seul d’entre vous peut se qualifier pour la finale de Russia’s Got Talent.»

La semaine dernière, nous vous avons donné cette photo:

Merci pour toutes les entrées. Voici le meilleur de notre sac postal (il n’y a pas de prix à part le cadeau du rire, qui, je pense que nous pouvons tous convenir, est bien plus précieux que l’argent ou l’alcool).

«Vous avez atteint la messagerie vocale de Boris Johnson», par Wouter Acke.

