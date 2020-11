Brexit: Coveney met en garde contre les chances d’accord

Il n’y a aucune certitude qu’un accord commercial post-Brexit puisse être conclu malgré les progrès réalisés cette semaine dans les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, a averti le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney.

M. Coveney a déclaré que bien que de nombreux textes juridiques aient été convenus entre les deux parties, les questions en suspens seraient les plus difficiles à résoudre.

Il y a maintenant «une énorme pression sur les deux équipes de négociation pour trouver un moyen de clôturer cela au cours de la semaine prochaine», a-t-il déclaré. «Ce processus doit avancer vers la conclusion, certainement dans la semaine prochaine à 10 jours, et je pense que tout le monde s’en rend compte maintenant.»

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré vendredi qu’il y avait eu «de meilleurs progrès» et «plus de mouvement sur des dossiers importants» alors que l’UE faisait une évaluation plus optimiste des négociations.

Cependant, M. Coveney a déclaré qu’il avait également été clairement indiqué aux États membres de l’UE qu ‘«il n’y a pas de certitude autour de l’accord, que ce soit d’un point de vue temporel, ou si un accord sera conclu».

«Il est vrai que beaucoup de texte a été approuvé. Comme pour tout accord, les 5 ou 10 derniers pour cent du texte sont les choses difficiles. Certains des problèmes qui ont empêché un accord au cours des derniers mois sont toujours sans accord. »

Points de blocage

Les questions en suspens consistent à garantir des conditions de concurrence équitables après le Brexit, à trouver un mécanisme pour régler les différends et en ce qui concerne la pêche.

«Nous avons besoin de quelque chose de réel sur une concurrence loyale et des règles du jeu équitables. Nous avons besoin d’un modèle de gouvernance crédible, capable de régler les différends si et quand ils surviennent. Et nous avons besoin d’un accord sur le poisson.

«Il est impossible que la partie européenne ou un gouvernement irlandais vende notre industrie de la pêche, et le Royaume-Uni dit la même chose, et c’est compréhensible.

«Essayer de trouver un moyen d’obtenir un accord sur le poisson que les deux parties estiment pouvoir accepter et vivre avec ne peut se faire que dans le cadre d’un accord dans d’autres domaines également.»

M. Coveney a déclaré que l’UE n’était pas certaine que le Royaume-Uni était prêt pour un accord. « Pour être honnête, nous ne savons tout simplement pas encore si le Premier ministre britannique a pris la décision de charger son négociateur en chef de conclure cet accord », a-t-il déclaré. «Ou s’ils sont encore en train d’essayer de tester l’UE pour voir quelles flexibilités ils peuvent obtenir et quels compromis sont possibles. C’est une décision politique pour Boris Johnson. «