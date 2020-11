Plus le public évite de «se mêler inutilement aux gens» pour le reste des restrictions de niveau 5, plus il y aura d’options pour rouvrir le pays à Noël, a déclaré un haut responsable de la santé.

Le Dr Colm Henry, directeur clinique HSE, a déclaré que certaines tendances observées ces derniers jours suggèrent que les gens ont augmenté leur niveau de socialisation.

«Ce que nous constatons, c’est une légère augmentation du nombre de contacts par cas. Cela signifie qu’il y a eu un certain ralentissement dans cette réduction des contacts et la façon dont les gens se mêlent les uns aux autres », a déclaré le Dr Henry à RTÉ samedi avec Katie Hannon.

«Cette valeur R n’est pas seulement un nombre inanimé. C’est la somme totale d’un million de petites interactions entre les personnes, qui produisent toutes ce nombre qui nous indique combien nous interagissons les uns avec les autres et combien ce virus se transmet.

Le gouvernement s’efforce actuellement de trouver la meilleure façon de sortir du plus haut niveau de restrictions, qui devrait être assoupli le 1er décembre. Le nombre de cas a considérablement diminué au cours des premières semaines de restrictions, mais la tendance à la baisse est au point mort.

Directeur clinique HSE Dr Colm Henry. Photographie Nick Bradshaw / The europe-infos.fr.



Le Dr Henry a déclaré que plus «nous gagnons» d’ici le début du mois de décembre, plus il y aura d’options en termes de réouverture de la vie économique et sociale.

«Plus ça colle à ce niveau, ce calage que nous avons vu ces derniers jours de 300 à 400 cas par jour, cela réduit nos options. Nous voulons élargir autant que possible les options », a-t-il déclaré.

«Plus nous en faisons maintenant, plus nous évitons de nous mêler inutilement aux gens; et cela inclut les employeurs, les employés qui s’efforcent de travailler à domicile, plus nous évitons de nous mêler les uns aux autres dans tous les contextes sociaux, le nombre d’options que nous aurons au début de décembre, pour Noël, et c’est mieux pour tout le monde.

Numéro R

Les politiciens et les responsables de la santé publique se sont déclarés préoccupés par les tendances de la semaine dernière. Huit autres décès et 330 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés vendredi par le ministère de la Santé. Le nombre R a légèrement augmenté de 0,6 à entre 0,7 et 0,9.

Les derniers chiffres montrent qu’il y avait 275 personnes atteintes de Covid-19 dans les hôpitaux de l’État (contre cinq au cours des dernières 24 heures) et que 33 personnes atteintes de la maladie sont dans des unités de soins intensifs.

Le Dr Tony Holohan, le médecin-chef, a attribué cette semaine les progrès «bloqués» au respect des restrictions par le public. Il a déclaré que les gens avaient «glissé» et que le pays avait effectivement «perdu une semaine».

Pendant ce temps, Taoiseach Micheál Martin a déclaré vendredi que le niveau des nouvelles infections était préoccupant et aurait pu être alimenté par les nouvelles concernant un nouveau vaccin ainsi que par la fatigue des restrictions ressentie par le public.

Cependant, il a ajouté qu’il souhaitait que l’Irlande quitte le niveau 5 le 1er décembre, mais que ce Noël sera très différent des années précédentes et que de grands groupes de personnes ne pourraient pas se rassembler dans les pubs ou autres lieux.

Pendant ce temps, le président du groupe de travail gouvernemental sur les vaccins a déclaré qu’une stratégie visant à vacciner la population irlandaise contre Covid-19 serait traitée «d’urgence et de manière globale».

Le professeur Brian MacCraith a déclaré que l’urgence est «le mot clé» et que le groupe de travail publiera des informations sur le déploiement des vaccins quand elles seront «disponibles et exactes».

Les rapports de cette semaine suggèrent que trois vaccins montrent des indicateurs précoces positifs. Le vaccin de Moderna a une efficacité confirmée de 94,5%; Pfizer-BioNTech atteint 95% sur cette échelle; et les résultats de phase 2 de l’Université d’Oxford-AstraZeneca ont montré qu’il causait peu d’effets secondaires, en particulier chez les personnes âgées.

Le professeur Brian MacCraith a déclaré que l’urgence est «le mot clé» et que le groupe de travail sur les vaccins de l’État publiera des informations sur le déploiement des vaccins lorsqu’ils seront «disponibles et quand ils seront exacts». Photographie: Nick Bradshaw / The europe-infos.fr.



«Nous avons eu de très bonnes nouvelles cette semaine, bien que par communiqué de presse. Je pense que les indicateurs d’au moins trois des vaccins suscitent beaucoup d’enthousiasme; celui de l’université d’Oxford, celui de la modernité et celui de Pfizer. Des indications vraiment fortes », a déclaré samedi le professeur MacCraith à The Business sur RTÉ.

Distribution de vaccins

Le groupe de travail doit avoir sa première réunion complète au début de la semaine prochaine, et le professeur MacCraith a déclaré que l’un des problèmes auxquels il s’attaquerait est de savoir comment communiquer les plans de l’État pour distribuer un vaccin. Il a déclaré qu’il était «très important pour le public irlandais d’avoir une certitude» sur ce qui allait se passer.

«Sortir avec des spéculations n’est pas vraiment utile à la société irlandaise. Le grand public mérite de la clarté et des informations vraiment claires à ce sujet. Je pense que c’est ce que nous ferons au cours des prochaines semaines », a-t-il déclaré.

«Nous déciderons la semaine prochaine de l’approche à cet égard, mais je pense qu’à ce stade, l’urgence et la certitude sont les questions clés et je pense que c’est d’une importance cruciale pour le bien-être général de la société irlandaise et le bien-être général de notre économie également. . »

Vendredi, le Taoiseach a déclaré à Virgin Media News que le vaccin pourrait être disponible au début de l’année prochaine.

«Le président européen de la Commission dit maintenant que ce pourrait être la deuxième quinzaine de décembre qu’ils obtiendront une autorisation … ce qui pourrait signifier, pour la première partie de 2021, que nous sommes en mesure de commencer à acheter le vaccin. Cela pourrait améliorer considérablement la situation », a-t-il déclaré.

M. Martin a précédemment déclaré que les personnes vulnérables à Covid-19 seraient prioritaires une fois que les vaccins sûrs pour prévenir le virus seraient approuvés et prêts.