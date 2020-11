La perte de l’Irlande causée par l’alignement shambolique et le backrow suprême de l’Angleterre

L’alignement Shambolic Ireland est un problème de coaching

Ronán Kelleher a déjà signalé ses difficultés à frapper le sauteur au niveau international. Pute ultra-physique, Kelleher est la meilleure option que l’Irlande a en ce moment autour du parc. Il est de loin supérieur au sud-africain Rob Herring d’Ulster, mais rien de tout cela n’a d’importance si vos lancers sont si faibles que l’équipe doit s’adapter à la faiblesse flagrante – dans le seul domaine où vous êtes censé exceller – avec cet alignement paniqué à l’avant sur 38 minutes se terminant avec Jamison Gibson-Park malmené par Sam Underhill sur la ligne d’essai irlandaise.

Le deuxième essai de Jonny May – un effort sensationnel de 85 mètres – est venu directement de l’incapacité de Kelleher à faire son travail principal.

Cependant, c’est un désastre partagé. James Ryan n’est pas encore équipé pour diriger l’alignement pour Leinster, peu importe à Twickenham. Il n’a pas eu assez de temps dans le rôle.

Mais ce n’est pas le problème. Les entraîneurs – Simon Easterby et John Fogarty (nous ne savons pas qui dirige le coup d’arrêt car Easterby a été remplacé par l’entraîneur défensif lorsque Andy Farrell a pris le poste de premier plan) – sont responsables de mettre les bons joueurs sur le terrain. Quinn Roux a été récompensé pour sa performance face à une équipe galloise dans la tourmente malgré le retour d’Iain Henderson d’une condition médicale inexpliquée. Nous n’appelons pas la troisième venue de Devin Toner – ce navire a navigué – mais Henderson a été initialement chargé de mettre le grand Dev au pâturage il y a trois ans.

Le capitaine de l’Ulster s’est assis sur le banc alors que l’alignement irlandais s’est effondré sur lui-même dans les 40 premières minutes. Tout pour s’assurer que Roux garde la mêlée solide (loin d’être dominante, juste solide).

L’alignement de l’Irlande a mal fonctionné à Twickenham. Photographie: Adrian Dennis / Getty / AFP



En ce moment, les entraîneurs volent Peter pour payer Paul. C’est un vieux trait irlandais qui renaît. À quel moment l’attention se tourne-t-elle vers eux, en particulier les anciens assistants de Joe Schmidt?

Bientôt, nous soupçonnons.

Il n’y a pas de comparaison entre Farrell, Mike Catt, Easterby, Fogarty, Richie Murphy face à Eddie Jones (entraîneur de trois équipes pour trois finales de coupe du monde), Matt Proudfoot (entraîneur des attaquants des Springboks l’année dernière) et John Mitchell (ancien suprême des All Blacks ).

Pas du tout.

Les braconniers ont transformé les œufs pochés

« L’Irlande est l’équipe de braconnage la plus forte du monde », a déclaré Eddie Jones avec un visage sérieux jeudi dernier. Le vieux professeur savait précisément ce qu’il faisait de ce commentaire. Il mourait d’envie de l’utiliser (la question concernait tout autre chose).

Nous n’avons pas vraiment appris grand chose de Tom Curry, Billy Vunipola et en particulier Sam Underhill dévorant les porteurs de balles irlandais pour le déjeuner. Mais c’était plus prononcé que la leçon de février dernier sur la façon de punir les coureurs isolés.

À la 29e minute, Hugo Keenan a tenté de récompenser la pause sournoise de Keith Earls avant d’être avalé par Vunipola. À la 32e minute, Curry a emporté les bonbons de Jamison Gibson-Park. Le plus propre de tous était Underhill arrachant le ballon à Earls juste avant la mi-temps.

Les «Nations Unies» sont une faille structurelle du système irlandais

Quinn Roux et Jamison Gibson-Park ont ​​été battus à 50 minutes. Ni l’un ni l’autre n’étaient à la hauteur de la tâche à accomplir (Kelleher a marché avec eux alors que Rob Herring maintenait le quota sud-africain dans Team Of Ireland).

CJ Stander était anonyme, James Lowe incapable de progresser.

La blague de l’ONU – que Jones a trouvée hilarante – sur l’Irlande ayant huit joueurs dans l’équipe du jour qui se qualifient par résidence ou par une mamie irlandaise doit être soulignée, et non pas parce que c’est une mise en accusation des lois sur le rugby, mais parce que les huit joueurs, en tant que collectif , sont loin de la norme.

Bien sûr, Bundee Aki et Stander sont au-dessus de la moyenne internationale. Ceci est établi mais, à Twickenham, Stander était invisible face au deuxième meilleur trio de backrow au monde – ses Springboks natifs étant les meilleurs.

Le maigre sur les importations étrangères est dû à l’incapacité de l’IRFU à «accélérer» les joueurs dans les rangs professionnels. Il y a six ans, ils ont mis en place un système censé garantir que les accessoires de secours ne soient pas à un million de kilomètres du départ. Cian Healy et Andrew Porter étaient sous une pression infernale dans chaque mêlée.

CJ Stander passe le ballon sous la pression de Jamie George. Photographie: Adrian Dennis / Getty / AFP



Nous savons que la politique accélérée est au point mort parce que Farrell pense que la meilleure équipe n’est pas la totalité des 20 choses que l’IRFU a publiées dans le programme de match de la semaine dernière.

«Il y a six ans, l’IRFU et les provinces ont entamé le processus de recadrage du parcours des joueurs d’élite dans le but d’accélérer le recrutement des talents dans les rangs professionnels seniors», a déclaré le syndicat la semaine dernière.

S’en suivit une très longue liste de talents nés pour la plupart irlandais – y compris les tightheads de Munster Kenyon Knox (21 ans) d’Afrique du Sud et Roman Salanoa (23 ans) d’Hawaï – âgés de 21 à 23 ans qui jouent presque exclusivement au rugby Pro 14.

C’est le problème. Le plan de six ans n’a pas encore comblé le manque de postes de spécialistes. C’est pourquoi l’Angleterre vient d’éliminer l’Irlande pour un quatrième match consécutif.

Ces joueurs seront finalement prêts. Certains d’entre eux – comme Ryan Baird, Harry Byrne et Craig Casey – pourraient être plafonnés contre la Géorgie samedi prochain.

Le système semble bon sur le papier. C’est vraiment le cas. Maintenant, il doit être traduit sur le terrain. Le suivi rapide n’est plus le dernier recours.

Rien appris à 10 ans

La performance de Johnny Sexton en tant que coureur H2O était suffisante pour le remettre dans le maillot 10 dès que les ischio-jambiers s’éclaircissent.

Ross Byrne a un orteil droit poli – cela est établi depuis longtemps – et vaut chaque centime que Leinster lui paie, mais vous vous demandez combien de temps il sera capable de repousser Harry Byrne et Ciarán Frawley au niveau du club.

Un demi-fly international doit pouvoir prospérer sur la ligne de gain. Périlleusement proche des ceintures des backrowers anglais, c’est là que Byrne devait exister si la puissance d’Aki et Chris Farrell devait être libérée. C’était la seule véritable arme de l’Irlande, mais elle n’a jamais été utilisée car Byrne n’est pas la réponse.

Encore une fois – retour à la longue liste – il y a une file d’attente de personnes qui doivent être exposées dès que possible.

Ross Byrne a eu du mal à affecter le match au stade de Twickenham. Photographie: Billy Stickland / Inpho



Billy Burns, qui n’est certainement pas la réponse à l’ère post Sexton (qui ne viendra peut-être jamais), a clôturé la série avec une jolie puce pour l’essai de Jacob Stockdale. Il a fallu 74 minutes pour éviter d’être nul.

Harry Byrne, non Ben Healy, non Jack Crowley est l’élu. L’un d’eux finira par passer mais les deux prochaines années pourraient s’avérer un jour de marmotte chaque fois que l’Irlande se heurtera à l’Angleterre, à la France, à l’Afrique du Sud et à la Nouvelle-Zélande, à moins que le peloton ne soit renforcé.

L’Angleterre peut facilement battre l’Irlande à environ 70%

«Cela ressemblait à une séance défensive de 80 minutes pour l’Angleterre», a déclaré Stephen Ferris sur RTÉ. «Nous parlons de l’évolution de l’Irlande, mais l’Angleterre doit sûrement évoluer si elle veut gagner une Coupe du monde.»

Maro Itoje est donc évidemment le meilleur joueur de la planète mais, encore une fois, ce résultat est autant un problème d’entraîneur qu’un problème de joueur. Beaucoup de travail technique à effectuer par l’arrière-boutique de Farrell. L’accent ne peut être mis sur ce qu’ils font que si les performances ne s’améliorent pas.