Covid-19: un grand nombre se rassemblent pour boire dans le centre-ville de Cork

Un grand nombre de personnes sont venues dans le centre-ville de Cork pour socialiser samedi soir, la plupart ne gardant pas de distance sociale ou ne portant pas de masques, a déclaré Gardaí, mais il y a eu peu de cas d’ivresse ou de problèmes d’ordre public.

Gardaí a organisé ce week-end des contrôles et des patrouilles accrus dans les lieux publics associés à la consommation d’alcool dans la rue pendant la pandémie après que l’alarme a été déclenchée par les foules rassemblées à Dublin et à Cork le week-end dernier. Des plans visant à interdire la vente de boissons à emporter dans les pubs pour le reste du verrouillage ont été lancés puis abandonnés par le gouvernement à la suite des scènes.

Une source a déclaré que les gens ont commencé à entrer dans le centre-ville de Cork vers 16 heures et ont formé des files d’attente devant la douzaine de pubs qui servent des pintes à emporter avant de boire à l’extérieur.

La source a déclaré que les pubs servaient de l’alcool sur la rue North Main, Cornmarket Street, Oliver Plunkett Street, Marlboro Street, Patrick Street, Emmet Place et le Grand Parade, certains ayant des files d’attente de 60 personnes à l’extérieur.

Un certain nombre de cafés et de glaciers étaient également ouverts et ont attiré de longues files d’attente samedi soir.

Les familles sont venues en ville vers 17 heures pour voir les lumières de Noël et certaines étaient toujours là deux et trois heures plus tard, a déclaré la source, et cela a ajouté aux chiffres autour de Patrick Street, Oliver Plunkett Street et Grand Parade.

Arrestations

La source a déclaré que «tant que vous avez des pubs qui peuvent vendre des boissons à emporter, vous aurez des gens qui en profiteront».

«Il n’y a pas eu beaucoup de cas d’ivresse. Nous avons eu un total de cinq arrestations au cours de la période allant de 7 heures du matin samedi à 7 heures du matin (dimanche) – et seulement trois d’entre elles ont eu lieu entre 17 heures et 22 heures le samedi et une pour agression contre un garde.

«Le nombre d’arrestations pour cause d’ordre public n’était donc pas inhabituel, même si nous nous sommes retrouvés avec 600 à 700 personnes dans le centre-ville, en particulier autour de la Grande Parade. Les gens ne gardaient pas une bonne distance sociale, mais quand gardaí a demandé aux gens de passer à autre chose, ils l’ont fait.

Des images filmées par le travailleur caritatif Ali Hamou, qui travaille dans le centre-ville de Cork, ont été publiées sur les réseaux sociaux samedi soir. Il montrait de grands groupes de personnes, la plupart sans masque, rassemblés dans la zone du Grand Parade.

M. Hamou, qui fait du bénévolat auprès de One Human Charity, distribuant de la nourriture et des vêtements aux personnes qui dorment dans la rue dans le centre-ville de Cork, a déclaré que «samedi soir a été une nuit troublée». Il a estimé que jusqu’à 1 000 personnes se trouvaient dans le centre-ville vers 20 heures.

Une source de la Garda a déclaré à The Irish Examiner que vendredi soir avait été l’un des gardes les plus occupés à Cork depuis le début de la pandémie en mars, bien que l’État soit soumis à des restrictions de verrouillage de niveau 5. Samedi soir « semble avoir construit sur cela », a déclaré la source.

Dublin

Le centre-ville de Dublin était également occupé samedi soir et nuit, mais des sources de Garda ont déclaré qu’il y avait moins de consommation d’alcool que le week-end précédent et peu d’incidents d’ordre public.

Gardaí a ordonné à certains groupes de buveurs de passer à autre chose, mais il n’y a pas eu d’incidents majeurs, a déclaré une source. Beaucoup de ceux qui sont venus dans la ville étaient des familles essayant de voir les lumières de Noël et sont rentrés chez eux en début de soirée.

Des images d’une foule nombreuse chantant avec un musicien ambulant sur Grafton Street ont été largement partagées en ligne. Gardaí a déclaré que la foule s’était dispersée peu de temps après.